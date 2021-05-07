Google заставит разработчиков признаться, какие данные Android-пользователей они собирают

Разработчики Android-приложений будут обязаны раскрывать пользователям подробные сведения о сборе их данных. За отказ следовать этим правилам Google грозит блокировать ПО в своем магазине Play. Аналогичны требования ввела и Apple, дав возможность пользователям не только знать о слежке за ними, но и полностью запрещать ее.

Google защитит приватность пользователей

Компания Google внесет изменения в правила своего магазина Play и обяжет разработчиков приложений сообщать пользователям о том, какие данные о них собираются. Как пишет The Verge, Google взяла пример с Apple, которая внедрила аналогичное нововведение в правила App Store несколькими неделями ранее.

В Google Play появится новый «раздел безопасности», в котором и будет приведен перечень собираемых тем или иным приложением данных. Разработчики будут обязаны не только раскрывать эту информацию, но и уточнять, зачем именно им потребовались все эти сведения, и для чего сбор конкретно этих данных нужен при работе их приложения.

Правила коснутся всех разработчиков приложений, без единого исключения. За отказ следовать им Google предусмотрела определенные санкции – если авторы того или иного ПО не захотят раскрывать информацию о сборе данных или предоставят заведомо неверные сведения, Google заблокирует их ПО.

Приложения в Google Play станут более безопасными

Проверкой соблюдения новых требований Google займется некая независимая сторона, подробности о которой интернет-гигант не раскрывает. Его собственные приложения тоже попадут под действие этих требований.

Сроки внедрения изменений

Пойдя навстречу разработчикам, Google не стала запускать новые правила своего магазина приложений незамедлительно. Вместо этого она сделала их анонс, тем самым дав разработчикам время подготовиться к изменениям.

Это был первый этап внедрения новых правил. Второй – это открытие доступа к новому разделу непосредственно разработчикам, и он назначен на III квартал 2021 г. Начиная с IV квартала 2021 г. все авторы приложений будут обязаны заполнять этот раздел через консоль разработчика. Это третий этап.

У разработчиков есть еще достаточно времени на подготовку

Четвертым этапом, назначенным на I квартал 2022 г., станет появление «раздела безопасности» в пользовательской версии Google Play. Владельцы гаджетов на Android смогут узнать, какие данные о них собирает та или иная программа, которую они собираются установить (или установили ранее).

Финальный этап назначен на II квартал 2022 г., и он касается только разработчиков. К этому времени им нужно будет заполнить «раздел безопасности», иначе их приложение может быть заблокировано. Это относится как к вновь загружаемым приложениям, так и к тем, что уже опубликованы в магазине Google Play.

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Google не уточнила, какой именно день считает крайним сроком – 1 апреля 2022 г. (начало II квартала) или 30 июня 2022 г. В сумме у разработчиков есть максимум около 14 месяцев на подготовку к изменениям.

Что предложила Apple

Компания Apple сообщила об изменениях в своей политике безопасности, касающейся прозрачности разработчиков в вопросе пользовательских данных, в июне 2020 г. на конференции WWDC 2020 и напомнила о них в начале ноября 2020 г. Изначально нововведения должны были стать частью iOS 14, вышедшей одновременно со смартфонами iPhone 12, но в итоге Apple решила дать разработчикам больше времени на подготовку к ним.

Новшество, пишет The Verge, вступило в силу 8 декабря 2020 г., но на тот момент только для разработчиков. С этого дня они должны регулярно обновлять информацию о сборе данных своими приложениями. Но Apple позволила им не раскрывать эти сведения, если накапливаемые данные не используются для отслеживания и для рекламы, если их сбор производится на нерегулярной и необязательной основе, или если в интерфейсе приложения есть встроенное окно, в котором пользователь сам дает разрешение на сбор информации о нем.

В полную силу правила заработали с выходом iOS 14.5 в конце апреля 2021 г. Помимо требований указывать сведения о сборе данных разработчики автоматически лишились доступа к рекламному идентификатору IDFA (Identifier for Advertisers, по нему и происходит сбор). Теперь они обязаны запрашивать доступ к нему непосредственно у пользователя, а тот имеет возможность отказать им.

Facebook осталась недовольна

Одним из главных критиков новых требований Apple стала компания Facebook. Еще в августе 2020 г. она сообщила, что изменения могут негативно отразиться на рекламном бизнесе компании – основном источнике ее доходов. После релиза iOS 14.5 Facebook вновь отреагировала на новые правила, сообщив, что если владельцы устройств на базе iOS будут запрещать ее приложениям (Instagram, Facebook, Facebook Messenger и др.) собирать информацию о них, в будущем весь этот софт может стать платным.

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Стремление Google взять пример с Apple комментариев Facebook пока не получило. Следует отметить, что у Instagram, как и у самой соцсети Facebook, есть мобильная веб-версия, работающая через любой современный браузер и не требующая установки приложения.