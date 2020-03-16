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WWDC Apple Worldwide Developers Conference
СОБЫТИЯ
|16.03.2020
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Конференция Apple WWDC 2020 пройдет в июне 2020 года в новом онлайн-формате
о том, что Всемирная конференция разработчиков состоится в июне этого года. 31 по счету конференция WWDC 2020 пройдет в совершенно новом онлайн-формате и предложит пользователям, прессе и разра
|15.03.2019
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Apple ждёт всех в летнем Сан-Хосе
Apple проведёт ежегодную конференцию разработчиков (WWDC) в Конференц-центре имени Мак-Энери (Сан-Хосе) в период с 3 по 7 июня. Участники конфере
|05.06.2018
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Новая iOS 12 «удвоит производительность» старых iPhone и iPad
дящей в эти дни ежегодной конференции для разработчиков 2018 Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2018) анонсировала операционную систему iOS 12 для мобильных устройств в ее первой бета-
|05.06.2018
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Наше видение главной презентации WWDC 2018: Apple не в ударе
всё это может означать? Apple больше нечего показать обычным пользователям? Или формат трансляций с WWDC на весь мир изжил себя? Как нам кажется, в реальности есть и немного первого и немного в
|06.06.2017
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Apple WWDC 2017: прорыв по всем фронтам?
ыло очень много — Тим Кук даже отменил привычную для презентаций Apple вводную часть, повествующую об успехах компании. Коротко: «У Apple всё хорошо». 1. Apple TV Наверное, самая короткая презентация WWDC 2017. Если совсем кратко — теперь на Apple TV будет контент Amazon — что, безусловно, хорошо для среднестатистического американца, но мало что даёт среднестатистическому россиянину. Минутк
|26.04.2012
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Билеты на конференцию Apple WWDC распроданы за 2 часа
Билеты на ежегодную конференцию разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) были распроданы за 2 часа, информирует CNet. Продажи билетов начались 25 апреля в 5:30
|25.05.2010
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7 июня все ждут от главы Apple Стива Джобса нового iPhone
Как и предполагалось, предстоящую конференцию Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) откроет главный исполнительный директор Apple Стив Джобс (Steve Jobs). Его выступление
|29.04.2010
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Анонс iPhone 4G может состояться 7 июня – день начала конференции Apple WWDC
Ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC пройдет с 7 по 11 июня в выставочном комплексе Moscone West в Сан-Франциско. Об этом соо
|15.05.2009
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Конференция разработчиков Apple WWDC 2009 пройдет без Стива Джобса
Компания Apple официально объявила даты проведения конференции разработчиков WWDC 2009 – она пройдет с 8 по 12 июня 2009 г., в Сан-Франциско. Открытие состоится 8 июня в 10 часов утра по местному времени. Главной фигурой церемонии открытия станет вице-президент Apple по
|14.05.2008
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Apple представит платформы разработки приложений для Leopard и iPhone на WWDC 2008
анах руководства компании Apple во главе со Стивом Джобсом провести ежегодную всемирную конференцию WWDC (Worldwide Developers Conference), которая начнется в 10 часов утра в понедельник 9 июня
WWDC и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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