WWDC - Apple Worldwide Developers Conference

о том, что Всемирная конференция разработчиков состоится в июне этого года. 31 по счету конференция WWDC 2020 пройдет в совершенно новом онлайн-формате и предложит пользователям, прессе и разра

дящей в эти дни ежегодной конференции для разработчиков 2018 Apple Worldwide Developers Conference ( WWDC 2018) анонсировала операционную систему iOS 12 для мобильных устройств в ее первой бета-