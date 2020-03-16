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WWDC Apple Worldwide Developers Conference

WWDC - Apple Worldwide Developers Conference

СОБЫТИЯ


16.03.2020 Конференция Apple WWDC 2020 пройдет в июне 2020 года в новом онлайн-формате

о том, что Всемирная конференция разработчиков состоится в июне этого года. 31 по счету конференция WWDC 2020 пройдет в совершенно новом онлайн-формате и предложит пользователям, прессе и разра
15.03.2019 Apple ждёт всех в летнем Сан-Хосе

Apple проведёт ежегодную конференцию разработчиков (WWDC) в Конференц-центре имени Мак-Энери (Сан-Хосе) в период с 3 по 7 июня. Участники конфере
05.06.2018 Новая iOS 12 «удвоит производительность» старых iPhone и iPad

дящей в эти дни ежегодной конференции для разработчиков 2018 Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2018) анонсировала операционную систему iOS 12 для мобильных устройств в ее первой бета-
05.06.2018 Наше видение главной презентации WWDC 2018: Apple не в ударе

всё это может означать? Apple больше нечего показать обычным пользователям? Или формат трансляций с WWDC на весь мир изжил себя? Как нам кажется, в реальности есть и немного первого и немного в
06.06.2017 Apple WWDC 2017: прорыв по всем фронтам?

ыло очень много — Тим Кук даже отменил привычную для презентаций Apple вводную часть, повествующую об успехах компании. Коротко: «У Apple всё хорошо». 1. Apple TV Наверное, самая короткая презентация WWDC 2017. Если совсем кратко — теперь на Apple TV будет контент Amazon — что, безусловно, хорошо для среднестатистического американца, но мало что даёт среднестатистическому россиянину. Минутк
26.04.2012 Билеты на конференцию Apple WWDC распроданы за 2 часа

Билеты на ежегодную конференцию разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) были распроданы за 2 часа, информирует CNet. Продажи билетов начались 25 апреля в 5:30

25.05.2010 7 июня все ждут от главы Apple Стива Джобса нового iPhone

Как и предполагалось, предстоящую конференцию Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) откроет главный исполнительный директор Apple Стив Джобс (Steve Jobs). Его выступление

29.04.2010 Анонс iPhone 4G может состояться 7 июня – день начала конференции Apple WWDC

Ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC пройдет с 7 по 11 июня в выставочном комплексе Moscone West в Сан-Франциско. Об этом соо
15.05.2009 Конференция разработчиков Apple WWDC 2009 пройдет без Стива Джобса

Компания Apple официально объявила даты проведения конференции разработчиков WWDC 2009 – она пройдет с 8 по 12 июня 2009 г., в Сан-Франциско. Открытие состоится 8 июня в 10 часов утра по местному времени. Главной фигурой церемонии открытия станет вице-президент Apple по
14.05.2008 Apple представит платформы разработки приложений для Leopard и iPhone на WWDC 2008

анах руководства компании Apple во главе со Стивом Джобсом провести ежегодную всемирную конференцию WWDC (Worldwide Developers Conference), которая начнется в 10 часов утра в понедельник 9 июня

Публикаций - 182, упоминаний - 232

WWDC и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 176
Google LLC 12688 33
Intel Corporation 12811 28
Microsoft Corporation 25775 23
Samsung Electronics 11064 15
X Corp - Twitter 2938 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
LG Electronics 3735 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Sony 6739 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
AT&T Inc 1725 7
Nvidia Corp 4002 6
Huawei 4676 6
Qualcomm Technologies 1974 6
HTC Corporation 1512 6
Adobe Systems 1597 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
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IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
Lenovo Motorola 3566 3
China Mobile 436 3
OpenAI 541 3
Apple Beats Electronics 15 3
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 3
Lenovo Group 2446 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Vodafone Group 1412 3
Garmin - Гармин 233 2
Sharp Corporation 1062 2
Nintendo 823 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
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BMW Group 482 5
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Ford 435 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Volkswagen Audi Group 232 2
KGI Securities 50 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Volkswagen Group - VW 308 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Swatch Group 31 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
Uber 357 1
Honda Motor Company - HND 240 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Puma - Пума 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
RBC Capital Markets 59 1
Loup Ventures 4 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Corporation Trust Company 2 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
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