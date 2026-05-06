Apple iCloud

В «Облаке Mail» появилась возможность переноса файлов из iCloud Пользователи «Облака Mail» могут перенести фото и видео из iCloud без расхода доступного места. С помощью функции безлимитной автозагрузки перенесенные файлы сохранятся автоматически и не займут доступное место в облачном пространстве. Об этом CNews со

«МегаФон» обнулит трафик на миграцию файлов из iCloud ет возможность абонентам не расходовать интернет-трафик своего тарифа при пользовании «Облаком Мail» в браузере и мобильном приложении. Предложение приурочено к запуску возможности переноса файлов из iCloud: теперь пользователи могут скачать данные из иностранного хранилища, не беспокоясь о лимитах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Mail предоставил опцию переноса файлов из <

Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud 5 г. выдало американской компании Apple новое распоряжение на создание бэкдора в облачном хранилище iCloud, пишет Reuters. Властям нужно получить доступ к зашифрованным резервным копиям данных

ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple Проверка на законность требований Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) проверят требование властей Британии предоставить им зашифрованные данные iCloud, пишет The Guardian. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард (Tulsa Gabbard) попросила ЦРУ, Федеральное бюро расследований (ФБР), АНБ и другие службы безопасности провести прове

Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud сорах Apple серий A и M, использующихся в Mac, iPhone и iPad. Как пишет Ars Technica, проблемы в кибербезопасности позволяют похищать конфиденциальные данные из браузеров и получить доступ к секретам iCloud, Google Maps и Gmail и т.п. В 2023 г. эта же группа ученых уже демонстрировала похожую спекулятивную атаку по сторонним каналам (side-channel) кибератаку iLeakage, которая работала проти

Россиянин? Плати больше. Apple без предупреждения установила для жителей России издевательский тариф на хранилище iCloud Apple нужно больше денег В России более чем вдвое выросли расценки за пользование облачным сервисом iCloud. На нем завязана вся экосистема Apple, поскольку это основное хранилище файлов, документов, писем и фотографий для владельцев iPhone, iPad и Mac. Пока что речь идет о повышении цены на с

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud Dropbox, Google Диск и iCloud все еще работают на территории России, но оплачивать подписки на зарубежные сервисы становится все сложнее. Если вы хотите переключиться на более безопасное отечественное облако, то пора

Как скачать все фото из iCloud Если вам нужно сохранить архивы фотографий из iCloud в альтернативном хранилище, чтобы они не пропали, или просто хотите освободить место в

Как запросить свои архивы в Apple Запрос архивов в самой компании — не самый быстрый способ получить свои данные из iCloud, зато он не требует большого количества сил. Правда, ждать архивы понадобится около недели. Но зато вам не нужно подключать гаджет к ПК, как это делается при создании резервной копии, и

Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России Apple объявила о запуске Apple One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем

Джобс не одобряет. AirDrop, iCloud и еще 4 недоработки Apple пьютер присутствует в списке поддерживаемых устройств. Сейчас AirDrop стал значительно стабильнее, но люди зачастую предпочитают пользоваться мессенджерами с веб-интерфейсом или почтой: так надежнее. iCloud Облачное хранилище — настоящая катастрофа Apple. Например, до прошлого года у iCloud не было официального приложения (Drive), поэтому для доступа к файлам людям приходилось открыв

Apple снизила цены облачного хранилища iCloud в России Новая тарифная линейкаApple снизила цены на хранение данных в облачном сервисе iCloud для российских пользователей. С 25 сентября 2015 г. начинают действовать следующие тарифные планы: 50 ГБ — p59 в месяц, 200 ГБ — p149 в месяц и 1 ТБ — p599 в месяц. Скидок при годовой оп

Облачные сервисы Apple переживают глобальный сбой московскому времени, 21 мая. Согласно официальному сайту компании, они наблюдаются в работе сервисов Back to My Mac, Documents in the Cloud, Find My iPhone (iPad, iPod touch, Mac), стартовая страница iCloud, iCloud Backup, iCloud Drive, iCloud Keychain, iCloud Mail, iMovie Theater, iWork for iCloud и Photos. Back to My Mac (Доступ к моему Mac) обеспечивает

Apple выпустила бесплатный офисный пакет для пользователей Windows Apple открыла бесплатный доступ к публичной бета-версии iWork for iCloud владельцам любых компьютеров под управлением любых операционных систем, включая Micros

Новый «глюк» в iOS 8 уничтожает документы пользователей шибка, ведущая к удалению всех сохраненных пользователем документов локально и в облачном хранилище iCloud Drive. Речь идет о текстовых документах формата Pages, электронных таблицах Numbers и

Acer запустил «убийцу» Apple iCloud позволяющий при наличии интернет-соединения получать доступ к персональным файлам вне зависимости от типа устройства, времени суток и места. Первой подобный сервис в октябре 2011 г. запустила Apple - iCloud. И AcerCloud можно считать ответным шагом. Нужно отметить, что подход тайваньского производителя, занимающего четвертое место на мировой арене поставщиков персональных компьютеров, неско

Motorola обвинила Apple в нарушении патентов в iPhone 4S и iCloud Motorola Mobility, находящаяся на этапе приобретения корпорацией Google, подала в окружной суд во Флориде новую порцию документов. В них компания утверждает, что в новых продуктах Apple - iPhone 4S и iCloud, запущенных осенью 2011 г., - нарушаются 6 ее патентов. Как сообщает Reuters, речь идет о тех же патентах, по которым Motorola выдвинула обвинения в первом иске к Apple в 2010 г. Таким о

Apple: поставлено 315 млн iOS-устройств, число пользователей iCloud превысило 85 млн Apple TV и представила iPad. Таким образом, линейка iOS-устройств в настоящее время включает товары четырех товарных групп. Кроме того, в компании сообщили, что число пользователей облачного сервиса iCloud достигло 85 млн человек. Данный сервис был запущен осенью 2011 г. вместе с выходом новой версии платформы - iOS 5.

Обновление Aperture работает с iOS5 и iCloud Компания Apple подготовила обновление своего пакета профессиональной обработки фотографий Aperture. Новая версия Aperture 3.2 совместима со службой iCloud и операционной системой iOS5. Также была улучшена совместимость с операционной системой MacOS Lion, программой Microsoft Outlook. Добавлена возможность удаления фотографий из iPad и iPho

Apple показала расценки на свое «бесплатное облако» Компания Apple открыла разработчикам доступ к бета-версии сервиса iCloud.com, с помощью которого пользователи iPhone, iPod touch и iPad получат возможность раб

iCloud: фото, музыку и документы больше не придется копировать с одного устройства на другое Приняв участие во вступительном докладе Apple, главный исполнительный директор Apple Стив Джобс (Steve Jobs) не смог доверить данную задачу никому другому и лично представил iCloud - новый облачный сервис компании, призванный заменить непопулярный MobileMe. iCloud - это система синхронизации данных на iOS-устройствах и компьютерах, которая включает три основ

Apple купила домен iCloud.com за $4,5 млн Компания Apple приобрела домен iCloud.com, который, очевидно, будет использоваться для нового облачного сервиса iCloud

Apple сообщила о грядущем анонсе iOS 5 и iCloud бъявила о том, что на вступительном мероприятии 6 июня в 10:00 по местному времени (Сан-Франциско) будут представлены новая версия мобильной операционной системы iOS - iOS 5 - и новый облачный сервис iCloud, сообщает Electronista. Особенность данного анонса в том, что Apple заранее сообщила, что именно она собирается представить, - раньше компания предпочитала делать сюрприз уже на самом ме