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Apple iCloud

Apple iCloud

СОБЫТИЯ

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06.05.2026 В «Облаке Mail» появилась возможность переноса файлов из iCloud

Пользователи «Облака Mail» могут перенести фото и видео из iCloud без расхода доступного места. С помощью функции безлимитной автозагрузки перенесенные файлы сохранятся автоматически и не займут доступное место в облачном пространстве. Об этом CNews со
06.05.2026 «МегаФон» обнулит трафик на миграцию файлов из iCloud

ет возможность абонентам не расходовать интернет-трафик своего тарифа при пользовании «Облаком Мail» в браузере и мобильном приложении. Предложение приурочено к запуску возможности переноса файлов из iCloud: теперь пользователи могут скачать данные из иностранного хранилища, не беспокоясь о лимитах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Mail предоставил опцию переноса файлов из <
06.10.2025 Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud

5 г. выдало американской компании Apple новое распоряжение на создание бэкдора в облачном хранилище iCloud, пишет Reuters. Властям нужно получить доступ к зашифрованным резервным копиям данных

28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple

Проверка на законность требований Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) проверят требование властей Британии предоставить им зашифрованные данные iCloud, пишет The Guardian. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард (Tulsa Gabbard) попросила ЦРУ, Федеральное бюро расследований (ФБР), АНБ и другие службы безопасности провести прове
30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud

сорах Apple серий A и M, использующихся в Mac, iPhone и iPad. Как пишет Ars Technica, проблемы в кибербезопасности позволяют похищать конфиденциальные данные из браузеров и получить доступ к секретам iCloud, Google Maps и Gmail и т.п. В 2023 г. эта же группа ученых уже демонстрировала похожую спекулятивную атаку по сторонним каналам (side-channel) кибератаку iLeakage, которая работала проти
08.12.2023 Россиянин? Плати больше. Apple без предупреждения установила для жителей России издевательский тариф на хранилище iCloud

Apple нужно больше денег В России более чем вдвое выросли расценки за пользование облачным сервисом iCloud. На нем завязана вся экосистема Apple, поскольку это основное хранилище файлов, документов, писем и фотографий для владельцев iPhone, iPad и Mac. Пока что речь идет о повышении цены на с
13.04.2022 Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Dropbox, Google Диск и iCloud все еще работают на территории России, но оплачивать подписки на зарубежные сервисы становится все сложнее. Если вы хотите переключиться на более безопасное отечественное облако, то пора
15.03.2022 Как скачать все фото из iCloud

Если вам нужно сохранить архивы фотографий из iCloud в альтернативном хранилище, чтобы они не пропали, или просто хотите освободить место в
12.03.2022 Как запросить свои архивы в Apple

Запрос архивов в самой компании — не самый быстрый способ получить свои данные из iCloud, зато он не требует большого количества сил. Правда, ждать архивы понадобится около недели. Но зато вам не нужно подключать гаджет к ПК, как это делается при создании резервной копии, и

16.09.2020 Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России

Apple объявила о запуске Apple One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем

17.08.2016 Джобс не одобряет. AirDrop, iCloud и еще 4 недоработки Apple

пьютер присутствует в списке поддерживаемых устройств. Сейчас AirDrop стал значительно стабильнее, но люди зачастую предпочитают пользоваться мессенджерами с веб-интерфейсом или почтой: так надежнее. iCloud Облачное хранилище — настоящая катастрофа Apple. Например, до прошлого года у iCloud не было официального приложения (Drive), поэтому для доступа к файлам людям приходилось открыв
16.09.2015 Apple снизила цены облачного хранилища iCloud в России

Новая тарифная линейкаApple снизила цены на хранение данных в облачном сервисе iCloud для российских пользователей. С 25 сентября 2015 г. начинают действовать следующие тарифные планы: 50 ГБ — p59 в месяц, 200 ГБ — p149 в месяц и 1 ТБ — p599 в месяц. Скидок при годовой оп
21.05.2015 Облачные сервисы Apple переживают глобальный сбой

московскому времени, 21 мая. Согласно официальному сайту компании, они наблюдаются в работе сервисов Back to My Mac, Documents in the Cloud, Find My iPhone (iPad, iPod touch, Mac), стартовая страница iCloud, iCloud Backup, iCloud Drive, iCloud Keychain, iCloud Mail, iMovie Theater, iWork for iCloud и Photos. Back to My Mac (Доступ к моему Mac) обеспечивает
16.02.2015 Apple выпустила бесплатный офисный пакет для пользователей Windows

Apple открыла бесплатный доступ к публичной бета-версии iWork for iCloud владельцам любых компьютеров под управлением любых операционных систем, включая Micros
01.10.2014 Новый «глюк» в iOS 8 уничтожает документы пользователей

шибка, ведущая к удалению всех сохраненных пользователем документов локально и в облачном хранилище iCloud Drive. Речь идет о текстовых документах формата Pages, электронных таблицах Numbers и

31.08.2012 Acer запустил «убийцу» Apple iCloud

позволяющий при наличии интернет-соединения получать доступ к персональным файлам вне зависимости от типа устройства, времени суток и места. Первой подобный сервис в октябре 2011 г. запустила Apple - iCloud. И AcerCloud можно считать ответным шагом. Нужно отметить, что подход тайваньского производителя, занимающего четвертое место на мировой арене поставщиков персональных компьютеров, неско
26.01.2012 Motorola обвинила Apple в нарушении патентов в iPhone 4S и iCloud

Motorola Mobility, находящаяся на этапе приобретения корпорацией Google, подала в окружной суд во Флориде новую порцию документов. В них компания утверждает, что в новых продуктах Apple - iPhone 4S и iCloud, запущенных осенью 2011 г., - нарушаются 6 ее патентов. Как сообщает Reuters, речь идет о тех же патентах, по которым Motorola выдвинула обвинения в первом иске к Apple в 2010 г. Таким о
25.01.2012 Apple: поставлено 315 млн iOS-устройств, число пользователей iCloud превысило 85 млн

Apple TV и представила iPad. Таким образом, линейка iOS-устройств в настоящее время включает товары четырех товарных групп. Кроме того, в компании сообщили, что число пользователей облачного сервиса iCloud достигло 85 млн человек. Данный сервис был запущен осенью 2011 г. вместе с выходом новой версии платформы - iOS 5.
17.10.2011 Обновление Aperture работает с iOS5 и iCloud

Компания Apple подготовила обновление своего пакета профессиональной обработки фотографий Aperture. Новая версия Aperture 3.2 совместима со службой iCloud и операционной системой iOS5. Также была улучшена совместимость с операционной системой MacOS Lion, программой Microsoft Outlook. Добавлена возможность удаления фотографий из iPad и iPho
02.08.2011 Apple показала расценки на свое «бесплатное облако»

Компания Apple открыла разработчикам доступ к бета-версии сервиса iCloud.com, с помощью которого пользователи iPhone, iPod touch и iPad получат возможность раб
06.06.2011 iCloud: фото, музыку и документы больше не придется копировать с одного устройства на другое

Приняв участие во вступительном докладе Apple, главный исполнительный директор Apple Стив Джобс (Steve Jobs) не смог доверить данную задачу никому другому и лично представил iCloud - новый облачный сервис компании, призванный заменить непопулярный MobileMe. iCloud - это система синхронизации данных на iOS-устройствах и компьютерах, которая включает три основ
03.06.2011 Apple купила домен iCloud.com за $4,5 млн

Компания Apple приобрела домен iCloud.com, который, очевидно, будет использоваться для нового облачного сервиса iCloud

01.06.2011 Apple сообщила о грядущем анонсе iOS 5 и iCloud

бъявила о том, что на вступительном мероприятии 6 июня в 10:00 по местному времени (Сан-Франциско) будут представлены новая версия мобильной операционной системы iOS - iOS 5 - и новый облачный сервис iCloud, сообщает Electronista. Особенность данного анонса в том, что Apple заранее сообщила, что именно она собирается представить, - раньше компания предпочитала делать сюрприз уже на самом ме
23.05.2011 Apple запустит «музыкальное облако» через месяц

Apple в июне 2011 г. планирует представить новый облачный сервис iCloud. Предполагается, что он заменит MobileMe, стоимость которого составляет $99 в год, пиш

Публикаций - 310, упоминаний - 350

Apple iCloud и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 234
Google LLC 12688 90
Microsoft Corporation 25775 60
Dropbox 527 45
Meta Platforms - Facebook 4621 29
Samsung Electronics 11064 24
X Corp - Twitter 2938 24
Telegram Group 2940 20
Yandex - Яндекс 9216 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Huawei 4676 11
HTC Corporation 1512 10
Xiaomi - Сяоми 2231 10
Intel Corporation 12811 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Nvidia Corp 4002 8
МегаФон 10742 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
AT&T Inc 1725 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 7
Ростелеком 10948 7
LG Electronics 3735 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Logitech 437 5
Snapchat 151 5
Box inc - box.com - box.net 375 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
MediaTek - Ralink 595 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Lenovo Motorola 3566 4
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Lenovo Group 2446 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 6
Microsoft - LinkedIn 699 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Евросеть 1421 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
BMW Group 482 2
Coursera 65 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Airbnb 101 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Barclays 122 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Sequoia Capital 115 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Верный - торговая сеть 326 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 126
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 22
Оповещение и уведомление - Notification 5943 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 186
Apple iOS 8583 180
Apple iPad 4011 130
Google Android 15243 91
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 80
Apple - App Store 3109 67
Apple iTunes Store 1118 64
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 47
Apple ID - Система аутентификации 139 44
Apple Siri - Голосовой помощник 441 44
Microsoft Windows 16882 43
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 40
Apple Safari - браузер 896 35
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 35
Apple macOS 2419 34
Apple iPhone 5 783 29
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 28
Apple iPod Touch 747 28
Apple iPhone 6 4861 27
Apple iPhone 4 800 26
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 24
Apple Music 125 23
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 23
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 23
Apple iMessage - Мессенджер 167 22
Apple iCloud Drive 29 22
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Apple Touch ID 298 20
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 20
Apple FaceTime 193 19
Apple iWork 79 19
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 17
Apple iPad Pro 320 17
Google - Gmail 1021 16
Apple Keynote 63 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Apple iPod 1553 15
Apple Numbers 51 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 14
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