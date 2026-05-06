В «Облаке Mail» появилась возможность переноса файлов из iCloud

Пользователи «Облака Mail» могут перенести фото и видео из iCloud без расхода доступного места. С помощью функции безлимитной автозагрузки перенесенные файлы сохранятся автоматически и не займут доступное место в облачном пространстве. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Для того, чтобы пользователи могли перенести все необходимые файлы и не расходовать доступный пакет мобильного интернета, «МегаФон» с 13 до 19 мая обнулит для своих абонентов весь мобильный трафик как в браузере, так и в приложении «Облака Mail».

Как воспользоваться функциональностью: скачайте приложение «Облако Mail» на смартфон; активируйте в настройках «Автозагрузку»; «Галерея» синхронизируется автоматически.

После активации функция начнет работать в фоновом режиме. Все автоматически загруженные с телефона фото и видео будут сохранены в папку, установленную по умолчанию главной.

«Мы понимаем, насколько важно иметь памятные фото и видео всегда под рукой — с возможностью открыть их в любой момент и с любого устройства. Простая и удобная загрузка контента в Облако позволяет бережно сохранить ценные воспоминания и поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах, избавляя от необходимости тратить время на ручной перенос и сортировку файлов», — сказал Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления «Облако Mail».

«Многие пользователи годами использовали зарубежное хранилище и сохранили в нем большое количество фото, видео и документов. Чтобы после миграции данных в отечественное облако абоненты могли свободно упорядочить их, просматривать, загружать и скачивать, мы запустили льготный период, в течение которого интернет‑пакет по тарифу не будет расходоваться», — сказала директор департамента по продуктам В2С «МегаФона» Мария Фаустова.