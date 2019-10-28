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Sequoia Capital

Sequoia Capital

СОБЫТИЯ

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28.10.2019 Умер один из первых инвесторов Apple

Умер Дон Валентайн Основатель инвестиционного фонда Sequoia Capital Дон Валентайн (Don Valentine) скончался у себя дома в Вудсайде, штат Калифорн
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram

ресурс Financial Times. В частности, венчурные фирмы Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital собираются инвестировать в это ICO по $20 млн каждая, пишет издание со ссылко
24.06.2014 Разработчик защиты данных в «облаках» получил $40 млн

s, основанный в 2011 г. в Калифорнии, получил раунд финансирования C объемом $40 млн, возглавленный Sequoia Capital и Greylock Partners. Эти же фонды участвовали в предыдущем раунде финансирова
17.04.2012 «Роснано» и Sequoia Capital инвестируют в разработчика оборудования для беспроводных сетей нового поколения

«Роснано» и Sequoia Capital стали ведущими инвесторами в очередном раунде финансирования в компанию Quant
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital

ания позиционирует себя в качестве кросс-платформенного «расширителя» человеческой памяти. Сделка c Sequoia Capital, по словам Артема Юхина, проходила сложно и заняла около полугода, тогда как

24.06.2011 Sequoia Capital ищет дизайнеров для своих проектов с помощью Talenthouse

Венчурный фонд Sequoia Capital и онлайн-платформа для творческого сообщества Talenthouse объявили о партнерс
20.06.2011 Evernote получит еще $50 млн инвестиций от Sequoia Capital

ать уже четвертым для Evernote, компания привлечет сумму около $50 млн, а возглавит инвестиции фонд Sequoia Capital. Ранее Sequoia Capital уже вложил в Evernote $20 млн вместе с другими

11.05.2011 Sequoia и IDG вложили $10 млн в разработчика мобильных приложений Sourcebits

Стартап Sourcebits объявил о том, что получил $10 млн в рамках первого раунда финансирования от венчурных фондов Sequoia Capital и IDG Ventures. Компания Sourcebits, имеющая офисы в Индии и США, занимается разработкой мобильных приложений для платформ iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Palm Pre и Windows

19.10.2010 ИТ-проект выходца из России получил $20 млн от самого успешного инвестора США

ия Evernote привлекла $20 млн в рамках третьего раунда инвестиций, организованного венчурным фондом Sequoia Capital. Прежние акционеры Evernote - Morgenthaler Ventures, Docomo Capital и венчурн
05.06.2009 Фонд Sequoia Capital вложил $4,1 млн в стартап GameGround

Венчурный фонд Sequoia Capital инвестировал $4,1 млн в израильский игровой стартап GameGround. По словам представителей GameGround, этот стартап разрабатывает новое социальное приложение для персональных комп
17.03.2009 Венчурная компания Y Combinator получила $2 млн. от Sequoia Capital

чурная фирма Y Combinator объявила о том, что получила финансирование в размере $2 млн. от компании Sequoia Capital и ряда «ангельских» инвесторов. Средства, полученные от Sequoia, пойдут на по
21.03.2008 Машины для голосования Sequoia подвергаются испытаниям

ебовали инспекцию машин для электронного голосования. Подозревалось, что в них есть неисправность. Машины использовались в ходе недавних предварительных президентских выборов. В адрес их изготовителя Sequoia Voting Systems уже были юридические угрозы. Должностные лица Нью-Джерси обратились в Принстонский университет к ученому Эду Фельтену (Ed Felten) с просьбой о проверке машин для голосова
14.05.2007 51.com: 60 млн пользователей и $10 млн инвестиций

нию 60-миллионного пользователя. $10 млн во втором раунде финансирования представили Intel Capital, Sequoia Capital, Redpoint и SIG, сообщил Mashable.com. В прошлом году Sequoia Capital

07.12.2006 Sequoia Credit Consolidation создает call-центр

Компания Infra Telesystems выиграла тендер на внедрение профессиональной автоматизированной системы обработки телефонных вызовов (call-центра) в коллекторском агентстве Sequoia Credit Consolidation. В связи с ростом портфеля проблемной задолженности, передаваемого в работу коллекторскому агентству Sequoia Credit Consolidation, руководство компании пришл
18.01.1999 Sequoia Capital инвестирует $11 млн в MP3.com

Популярность MP3, формата компрессии музыкальных файлов, стремительно растет. Компания Sequoia Capital объявила о своем намерении инвестировать $11 млн в сайт MP3.com, и этот факт


Публикаций - 116, упоминаний - 137

Sequoia Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12710 29
Meta Platforms - Facebook 4622 19
Apple Inc 13171 18
Microsoft Corporation 25785 16
Cisco Systems 5371 14
X Corp - Twitter 2939 11
Yahoo! 3726 10
Dropbox 527 9
Oracle Corporation 7081 8
Amazon Inc - Amazon.com 3281 6
IBM - International Business Machines Corp 9701 6
PayPal 671 6
Salesforce 498 6
Nvidia Corp 4010 5
Zynga Game Network 133 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
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VK - Mail.ru Group 3604 4
Tencent 190 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Netscape Communications Corporation 426 3
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MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 3
Kayak 29 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1695 3
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Yandex - Яндекс 9243 3
Intel Corporation 12821 3
Telegram Group 2948 3
Adobe Systems 1599 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
data.ai - App Annie 85 3
Snap Inc 110 2
Adobe Macromedia 219 2
Stripe 33 2
Pebble Technology 71 2
WorkDay 33 2
JDSU - JDS Uniphase 219 2
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 2
Greylock Partners 38 13
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 11
Accel Partners 49 11
Microsoft - LinkedIn 700 9
Index Ventures 50 8
Airbnb 101 7
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 6
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
General Catalyst 23 5
Institutional Venture Partners 26 5
eBay Inc 1640 5
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 5
Block - Square 203 4
Uber 358 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 4
General Atlantic - GA 28 4
Y Combinator - венчурный фонд 57 4
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 4
Venture Capital 40 3
FF Angel - Founders Fund 17 3
Union Square Ventures 13 3
Spark Capital 20 3
NTT DoCoMo - DoCoMo Capital 7 3
Y Ventures - Youniversity Ventures 4 3
Morgenthaler Ventures 7 3
РВК - Russian Venture Capital 14 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
NEA - New Enterprise Associates 23 2
Google Ventures - GV 37 2
Intel Capital 148 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 143 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Tiger Global Management 44 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
Enron - Enrongate 122 2
Prudential Securities 68 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1413 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 118 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 216 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1895 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 307 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1210 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
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