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Sequoia Capital
СОБЫТИЯ
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|28.10.2019
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Умер один из первых инвесторов Apple
Умер Дон Валентайн Основатель инвестиционного фонда Sequoia Capital Дон Валентайн (Don Valentine) скончался у себя дома в Вудсайде, штат Калифорн
|26.01.2018
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В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram
ресурс Financial Times. В частности, венчурные фирмы Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital собираются инвестировать в это ICO по $20 млн каждая, пишет издание со ссылко
|24.06.2014
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Разработчик защиты данных в «облаках» получил $40 млн
s, основанный в 2011 г. в Калифорнии, получил раунд финансирования C объемом $40 млн, возглавленный Sequoia Capital и Greylock Partners. Эти же фонды участвовали в предыдущем раунде финансирова
|17.04.2012
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«Роснано» и Sequoia Capital инвестируют в разработчика оборудования для беспроводных сетей нового поколения
«Роснано» и Sequoia Capital стали ведущими инвесторами в очередном раунде финансирования в компанию Quant
|03.02.2012
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«Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
ания позиционирует себя в качестве кросс-платформенного «расширителя» человеческой памяти. Сделка c Sequoia Capital, по словам Артема Юхина, проходила сложно и заняла около полугода, тогда как
|24.06.2011
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Sequoia Capital ищет дизайнеров для своих проектов с помощью Talenthouse
Венчурный фонд Sequoia Capital и онлайн-платформа для творческого сообщества Talenthouse объявили о партнерс
|20.06.2011
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Evernote получит еще $50 млн инвестиций от Sequoia Capital
ать уже четвертым для Evernote, компания привлечет сумму около $50 млн, а возглавит инвестиции фонд Sequoia Capital. Ранее Sequoia Capital уже вложил в Evernote $20 млн вместе с другими
|11.05.2011
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Sequoia и IDG вложили $10 млн в разработчика мобильных приложений Sourcebits
Стартап Sourcebits объявил о том, что получил $10 млн в рамках первого раунда финансирования от венчурных фондов Sequoia Capital и IDG Ventures. Компания Sourcebits, имеющая офисы в Индии и США, занимается разработкой мобильных приложений для платформ iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Palm Pre и Windows
|19.10.2010
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ИТ-проект выходца из России получил $20 млн от самого успешного инвестора США
ия Evernote привлекла $20 млн в рамках третьего раунда инвестиций, организованного венчурным фондом Sequoia Capital. Прежние акционеры Evernote - Morgenthaler Ventures, Docomo Capital и венчурн
|05.06.2009
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Фонд Sequoia Capital вложил $4,1 млн в стартап GameGround
Венчурный фонд Sequoia Capital инвестировал $4,1 млн в израильский игровой стартап GameGround. По словам представителей GameGround, этот стартап разрабатывает новое социальное приложение для персональных комп
|17.03.2009
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Венчурная компания Y Combinator получила $2 млн. от Sequoia Capital
чурная фирма Y Combinator объявила о том, что получила финансирование в размере $2 млн. от компании Sequoia Capital и ряда «ангельских» инвесторов. Средства, полученные от Sequoia, пойдут на по
|21.03.2008
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Машины для голосования Sequoia подвергаются испытаниям
ебовали инспекцию машин для электронного голосования. Подозревалось, что в них есть неисправность. Машины использовались в ходе недавних предварительных президентских выборов. В адрес их изготовителя Sequoia Voting Systems уже были юридические угрозы. Должностные лица Нью-Джерси обратились в Принстонский университет к ученому Эду Фельтену (Ed Felten) с просьбой о проверке машин для голосова
|14.05.2007
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51.com: 60 млн пользователей и $10 млн инвестиций
нию 60-миллионного пользователя. $10 млн во втором раунде финансирования представили Intel Capital, Sequoia Capital, Redpoint и SIG, сообщил Mashable.com. В прошлом году Sequoia Capital
|07.12.2006
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Sequoia Credit Consolidation создает call-центр
Компания Infra Telesystems выиграла тендер на внедрение профессиональной автоматизированной системы обработки телефонных вызовов (call-центра) в коллекторском агентстве Sequoia Credit Consolidation. В связи с ростом портфеля проблемной задолженности, передаваемого в работу коллекторскому агентству Sequoia Credit Consolidation, руководство компании пришл
|18.01.1999
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Sequoia Capital инвестирует $11 млн в MP3.com
Популярность MP3, формата компрессии музыкальных файлов, стремительно растет. Компания Sequoia Capital объявила о своем намерении инвестировать $11 млн в сайт MP3.com, и этот факт
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