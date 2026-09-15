Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201111
ИКТ 15578
Организации 11838
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27088
Персоны 87850
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

МТС Exolve MightyCall Майтиколл Infratel Infra TeleSystems

МТС Exolve - MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems

MightyCall - российский разработчик решений для колл-центров

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 28 929 203 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 28 929 203 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 28 929 203 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2026 МТС Exolve приобрел исключительные права на платформу для контакт-центров 2
11.07.2017 «Яндекс.Телефония» запускается в 15 городах России 1
25.04.2017 «Яндекс.Телефония» теперь доступна физическим лицам 1
09.03.2017 Infotell мигрировал c решения Infra Call Center на платформу Naumen 1
07.04.2016 «Яндекс» запустил «облачную» АТС для малого бизнеса 1
07.04.2016 «Яндекс» запустил виртуальную АТС для СМБ 1
27.05.2014 Бывший топ-менеджер Microsoft стал директором по маркетингу Infratel 4
18.03.2014 Teleopti и «Белтел» внедрили систему управления персоналом в СТД «Петрович» 1
04.07.2013 Prostor Capital планирует увеличить портфель до 15 компаний и привлечь $60 млн в Prostor Capital II 1
27.03.2013 В Москве прошел XII Международный Call Center World Forum: итоги 1
25.02.2013 Runa вложила $8 млн в виртуальный кошелек 1
24.09.2012 Infratel увеличил продуктивность коллекторского отдела банка «Открытие» 1
04.09.2012 Runa Capital продолжает инвестировать в компании, поддерживаемые Рейманом 1
08.08.2012 Рейман и Runa Capital вложили $3 млн в «облачную» телефонию 1
28.11.2011 Infratel открыл свободный доступ к IP-АТС Infra CommSuite 1
28.10.2010 «Микояновский мясокомбинат» внедрил новый call-центр на базе решения Infratel 2
26.10.2010 Infratel ввел в эксплуатацию call-центр в «Микояновском мясокомбинате» 2
28.07.2010 Ericsson заключил контракт с Radius Infratel на строительство FTTH-сети в Индии 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1
09.03.2010 24 марта состоится практический семинар Infratel по планированию работы call-центра 1
02.07.2009 Российские call-центры учатся быть эффективными 1
28.05.2008 Как правильно разместить call-центр? 1
28.03.2008 Call Center World 2008: Россия готовится к проблемам 1
29.02.2008 Свой или чужой? Критерии выбора call-центра 1
26.02.2008 Kraftway внедрил Infra Call Center 1
30.10.2007 Российские call-центры: география спроса 1
27.09.2007 Строим call-центр: как выбрать поставщика 3
18.05.2007 Аутсорсинговые ЦОВы: "непуганые абоненты" закончились 1
19.03.2007 Алексей Спицын: скоро call-центр будет у каждой компании 1
07.12.2006 Sequoia Credit Consolidation создает call-центр 1
10.10.2006 Infra Telesystems: Каждый call-центр по-своему уникален 1
22.06.2006 Call-центры: сравниваем решения лидеров 1
08.02.2006 "Мир сall-центров" откроется 14 марта 1
18.01.2006 "ОН Клиник Москва" внедрила сall-центр 1
29.03.2005 Call-центры не в силах защитить ваши данные от своих сотрудников 1
04.12.2003 Infra CommSuite 2.30 - офисная АТС нового поколения 1
25.11.2003 Infra TeleSystems обновила свой call-центр 1
08.07.2003 Infra CallCenter 2.20 - новый call-центр Infra TeleSystems 1
19.06.2003 Infra CommSuite 2.20 - офисная АТС нового поколения 1
03.12.2002 Выпущена система записи телефонных разговоров от компании Infra TeleSystems 1

Публикаций - 41, упоминаний - 49

МТС Exolve и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 760 9
Microsoft Corporation 25838 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 7
Cisco Systems 5377 6
SunSim - СанСим 8 4
Yandex - Яндекс 9315 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 365 4
Visor 70 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
МегаФон 10890 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 3
Meta Platforms - Facebook 4629 3
Крок - Croc 1969 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Genesys 215 3
Forte-IT - Форте-АйТи 32 3
Infotell - Инфотелл 5 2
X Corp - Twitter 2942 2
Intel Corporation 12856 2
HP Inc. 5907 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 119 2
Beltel - Белтел 147 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Jabra 79 2
Dialogic Corp 93 2
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 2
FrontRange Solutions 21 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
WinPeak 9 2
MicroNet Technology 6 1
UIDG - UIDesign Group 10 1
Belmont - Белмонт 14 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Runa Capital 158 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 4
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 3
Sequoia Capital 116 3
Prostor Capital - Простор Капитал 29 3
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 13 2
Микояновский мясокомбинат 8 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Мир увлечений 3 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 38 1
Такси 956 2 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
Raymed Group CELT - ЦЭЛТ - Центр эндохирургии и литотрипсии - Многопрофильная клиника 1 1
Медлейн - ВитаПортал - VitaPortal 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
ГПБ - Газпромбанк 1283 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
American Express - Amex 339 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1953 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 78 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 397 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
Ford 436 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Coca-Cola Company 261 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
LEGO 260 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 60 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Fastlane Ventures 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4534 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8725 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8342 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 12
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 438 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12374 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 11
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 9
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3398 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13780 7
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 6
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1091 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13742 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1321 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8728 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5933 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6093 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9358 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9515 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5308 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1229 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7889 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 4
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1087 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1680 4
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 168 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 3
Автоинформатор 116 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6768 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 3
VK - Mail.Ru Infra 44 18
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 16
Google Android 15323 5
Apple iOS 8626 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 188 4
Яндекс.Телефония 7 4
Microsoft Windows 16965 3
Microsoft Windows NT 890 3
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1700 2
Яндекс.Телефон 31 2
Microsoft Windows 98 452 2
Avaya Interaction Center - AIC 16 2
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 2
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
МТС Exolve 155 1
Степ Ап - Телебанк 6 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Ericsson EDA GPON 4 1
Teleopti CCC WFM 11 1
Jabra GN 4 1
RapidSoft - Clientrix 5 1
Nortel Networks - Nortel Contact Center 5 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7671 1
Linux OS 11616 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3576 1
Apple macOS 2443 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
Microsoft Office 4205 1
Nokia Symbian OS 1411 1
JavaScript - JS - язык программирования 1440 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 347 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 329 1
Microsoft Outlook 1507 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Белоусов Сергей 255 4
Ученов Александр 4 4
Ермолич Павел 5 4
Городецкий Борис 4 4
Рейман Леонид 1066 3
Садовский Алексей 12 3
Пирогова Кристина 2 2
Соловьев Алексей 97 2
Тимофеев Алексей 7 2
Морозов Владимир 5 2
Кравченко Олег 12 2
Солонин Виталий 90 2
Новицкий Сергей 25 2
Борток Александр 3 2
Антимонов Дмитрий 19 2
Аниканов Вадим 21 2
Уютов Вячеслав 5 2
Самолюбова Александра 6 2
Дрокова Мария 5 2
Заклязменская Наталья 2 2
Серогодская Ольга 5 2
Борисовец Дмитрий 2 1
Подлесный Сергей 1 1
Графский Дмитрий 1 1
Тарасов Валерий 7 1
Кочетовская Екатерина 1 1
Лебедева Екатерина 4 1
Грачева Евгения 1 1
Алексеенко Елизавета 2 1
Жилина Светлана 4 1
Любивый Денис 2 1
Пруцскова Ксения 2 1
Докучаева Елена 1 1
Туева Ирина 2 1
Зубехина Алина 2 1
Атаманов Вячеслав 1 1
Хроменко Светлана 1 1
Сытин Федор 1 1
Сцепуро Инна 1 1
Фадина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 7
Европа 25010 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2549 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3361 3
Украина 7944 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13850 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 2
Индия - Bharat 5895 2
Европа Восточная 3140 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4515 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1819 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1735 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Казахстан - Республика 6087 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1249 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1459 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1231 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8642 1
Польша - Республика 2035 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 1
Канада 5091 1
Израиль 2868 1
Германия - Федеративная Республика 13275 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Ближний Восток 3164 1
Франция - Французская Республика 8193 1
Венгрия 857 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5825 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11437 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3524 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2570 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10479 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5824 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3610 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 4
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 474 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1217 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7901 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2502 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6590 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 3
Аренда 2714 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1877 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3128 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2353 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8139 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1682 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7078 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3072 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6125 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7508 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 378 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 653 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 4
Gartner - Гартнер 3667 2
Datamonitor 83 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 1
Frost & Sullivan 207 1
Synergy Research Group 48 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
CCWF - Call Center World Forum 39 7
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще