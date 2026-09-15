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МТС Exolve MightyCall Майтиколл Infratel Infra TeleSystems
MightyCall - российский разработчик решений для колл-центров.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 7 дел, на cумму 28 929 203 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 41, упоминаний - 49
МТС Exolve и организации, системы, технологии, персоны:
|ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
|НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
|Белоусов Сергей 255 4
|Ученов Александр 4 4
|Ермолич Павел 5 4
|Городецкий Борис 4 4
|Рейман Леонид 1066 3
|Садовский Алексей 12 3
|Пирогова Кристина 2 2
|Соловьев Алексей 97 2
|Тимофеев Алексей 7 2
|Морозов Владимир 5 2
|Кравченко Олег 12 2
|Солонин Виталий 90 2
|Новицкий Сергей 25 2
|Борток Александр 3 2
|Антимонов Дмитрий 19 2
|Аниканов Вадим 21 2
|Уютов Вячеслав 5 2
|Самолюбова Александра 6 2
|Дрокова Мария 5 2
|Заклязменская Наталья 2 2
|Серогодская Ольга 5 2
|Борисовец Дмитрий 2 1
|Подлесный Сергей 1 1
|Графский Дмитрий 1 1
|Тарасов Валерий 7 1
|Кочетовская Екатерина 1 1
|Лебедева Екатерина 4 1
|Грачева Евгения 1 1
|Алексеенко Елизавета 2 1
|Жилина Светлана 4 1
|Любивый Денис 2 1
|Пруцскова Ксения 2 1
|Докучаева Елена 1 1
|Туева Ирина 2 1
|Зубехина Алина 2 1
|Атаманов Вячеслав 1 1
|Хроменко Светлана 1 1
|Сытин Федор 1 1
|Сцепуро Инна 1 1
|Фадина Елена 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 2
|University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.