МТС Exolve MightyCall Майтиколл Infratel Infra TeleSystems

MightyCall - российский разработчик решений для колл-центров.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 7 дел, на cумму 28 929 203 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 41, упоминаний - 49