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Spark Capital
СОБЫТИЯ
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Spark Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4603 3
|Intel Corporation 12762 3
|Google LLC 12585 3
|Veoh 11 2
|Western Digital Corporation - WDC 587 2
|X Corp - Twitter 2929 2
|Qualcomm Technologies 1965 2
|VK - Mail.ru Group 3588 2
|SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 508 2
|Nvidia Corp 3930 2
|Sifive 13 2
|Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 1
|Alphabet 168 1
|Apple Inc 13045 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 932 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
|Adobe Systems 1592 1
|Yahoo! 3726 1
|Syntacore 28 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|Altair Engineering 33 1
|IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
|Zynga Game Network 133 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1054 2
|Forrester Research 832 1
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