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Spark Capital

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.10.2021 Intel провалила попытку купить разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
22.03.2021 Основатель Altair Capital запускает фонд для стартапов поздней стадии 1
07.10.2013 Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов 1
20.05.2013 Официально: Yahoo покупает блогхостинг Tumblr за $1,1 млрд 1
25.05.2012 Российский онлайн-гипермаркет мебели HomeMe.ru получил $5 млн инвестиций 1
18.05.2012 Интернет-гипермаркет мебели HomeMe.ru привлек $5 млн инвестиций 1
15.03.2012 Стартап Signpost будет предоставлять акции для Google Offers 1
26.09.2011 Блог-сервис Tumblr получит $85 млн от Greylock и Ричарда Брэнсона 1
27.06.2011 Геолокационный сервис Foursquare получил $50 млн инвестиций 1
10.06.2011 Google покупает платформу баннерной рекламы за $400 млн 1
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов 1
29.03.2011 Стартап Adap.tv получил $20 млн инвестиций 1
20.12.2010 Блог-платформа Tumblr получила $30 млн инвестиций 1
20.10.2010 Google вложил деньги в скидочный сервис Signpost 1
23.07.2009 Видеосервис 5min получил $7,5 млн инвестиций 1
25.06.2009 Рекламный стартап AdMeld получил $8 млн инвестиций 1
04.06.2008 Intel и Adobe вложили $30 млн. в стартап Veoh 1
20.04.2006 Бывший топ Disney инвестирует в интернет-ТВ 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Spark Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4603 3
Intel Corporation 12762 3
Google LLC 12585 3
Veoh 11 2
Western Digital Corporation - WDC 587 2
X Corp - Twitter 2929 2
Qualcomm Technologies 1965 2
VK - Mail.ru Group 3588 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 508 2
Nvidia Corp 3930 2
Sifive 13 2
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 1
Alphabet 168 1
Apple Inc 13045 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 932 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
Adobe Systems 1592 1
Yahoo! 3726 1
Syntacore 28 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Altair Engineering 33 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Zynga Game Network 133 1
Union Square Ventures 13 4
Sequoia Capital 115 3
Battery Ventures 12 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 2
SoftBank Group 282 2
Google Ventures - GV 37 2
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 2
Greylock Partners 38 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 2
Thrive Capital 11 1
Redpoint Ventures 18 1
Lerer Ventures 5 1
Norwest Venture Partners 11 1
Rizvi Traverse 1 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Walt Disney Company 644 1
Airbnb 100 1
Intel Capital 148 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
AltaIR Capital 14 1
Gemini Israel 3 1
General Atlantic - GA 28 1
Iconiq Capital 5 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1054 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3206 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11654 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1085 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5305 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 591 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8663 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8488 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16889 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3604 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6434 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8546 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1940 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6154 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12981 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 300 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1819 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4174 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 402 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 135 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 659 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 360 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3164 1
Аксессуары 4244 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14668 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3236 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7837 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 3
Tumblr 43 3
Linux OS 11403 2
WordPress Foundation - WordPress 250 2
Automattic - WordPress.com 18 1
Google - Teracent - Intelligent Display Advertising 4 1
Kaseya - Traverse 6 1
Google Offers 7 1
Google Android 15132 1
Apple iOS 8527 1
Intel x86 - архитектура процессора 2137 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Nvidia GPU Turing 41 1
Yelp 45 1
Google AdMob Сертификация 44 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
Amazon Web Services - AWS Graviton 8 1
Little Patrick - Литтл Патрик 4 2
Eisner Michael - Айснер Майкл 8 2
Мильнер Юрий 137 2
Karp David - Карп Дэвид 4 2
Arment Marco - Армент Марко 3 1
Пай Олег 1 1
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 1
Waroquier David - Вароквир Дэвид 6 1
Barrett Michael - Барретт Майкл 7 1
Eisner Michael - Эйснер Майкл 5 1
Усманов Алишер 311 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 64 1
Медведев Максим 6 1
Рябенький Игорь 17 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
Crawford Gordon - Кроуфорд Гордон 4 1
Шапиро Дмитрий 2 1
Митюшин Николай 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 7
Россия - РФ - Российская федерация 164222 4
США - Нью-Йорк 3172 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 2
Саудовская Аравия - Королевство 663 2
США - Калифорния 4803 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 1
Япония 13747 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2593 1
Германия - Федеративная Республика 13141 1
Великобритания - Лондон 2427 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1455 1
Германия - Берлин 731 1
США - Торонто 272 1
США - Вирджиния - Виргиния 284 1
США - Ричмонд 26 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5694 12
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2120 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6650 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5070 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8007 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5505 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1692 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1690 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 734 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1289 10
Crunchbase 74 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Bloomberg 1603 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6071 2
Tom’s Hardware 585 2
NYT - The New York Times 1097 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Fox News Channel - FNC 42 1
AP - Associated Press 2007 1
News Corp - News Corporation 221 1
Huffington Post 34 1
Forrester Research 832 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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