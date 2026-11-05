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Kaseya Traverse

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.11.2026 Roborock представил ультратонкий робот-пылесос Saros 20 Flow 1
04.06.2014 Kaseya обновила свою продуктовую линейку до версии 7.0 1
29.01.2014 Более миллиона почтовых ящиков Office 365 управляются с помощью решения Kaseya 1
10.12.2013 Более миллиона почтовых ящиков Office 365 управляется с помощью решения Kaseya 1
05.11.2013 Kaseya Traverse: мониторинг на уровне бизнес-сервисов для облачных, виртуализованных и распределенных сред 1
07.10.2013 Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов 1
02.08.2013 Kaseya покупает поставщика решений для управления бизнес-услугами и мониторинга Zyrion 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Kaseya и организации, системы, технологии, персоны:

Kaseya 34 5
Kaseya - Rover Apps 4 2
Zynga Game Network 133 1
X Corp - Twitter 2945 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
Rizvi Traverse 1 1
Spark Capital 20 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24968 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5931 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2085 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18505 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13266 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4165 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 1
Оповещение и уведомление - Notification 6249 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2130 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 551 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1823 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2397 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 450 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2549 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 323 1
Microsoft Windows PowerShell 258 2
Microsoft Office 365 1058 2
Microsoft Office 4258 2
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7740 1
Apple iPad 4034 1
Google Android 15415 1
Apple iOS 8680 1
Cisco Netflow - сетевой протокол учёта трафика 65 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Gupta Yogesh - Гупта Йогеш 6 3
Мильнер Юрий 137 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 39 1
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 1
Усманов Алишер 313 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12500 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6275 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18525 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4830 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6767 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8197 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2163 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484093, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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