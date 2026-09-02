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Cisco Netflow сетевой протокол учёта трафика

СОБЫТИЯ

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02.09.2026 R-Vision представил версии R-Vision SIEM 2.8 и 2.9 с расширенными возможностями для аналитиков SOC 1
29.07.2026 «Нейтрино Технолоджис» и Netwell подтвердили работу решения Neutrino Foresight в распределенной инфраструктуре Cloud.ru 1
28.07.2026 Security Vision и «Гарда» интегрировали платформы TIP и NDR для автоматической защиты от киберугроз 1
23.07.2026 Ideco NGFW Novum прошел 189 функциональных проверок из 242 по актуальной методике в независимой лаборатории «Инфосистемы Джет» 1
10.07.2026 Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения 1
09.06.2026 «Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак 1
29.04.2026 Подтверждена совместимость SIEM Alertix с Ideco NGFW Novum 1
10.03.2026 VAS Experts рассказал, как защититься от перегрузки сетевой инфраструктуры 1
10.03.2026 «Смарт-Софт» обновляет антивирусный модуль Касперского в Traffic Inspector Next Generation и выпускает версию 1.13.10 1
28.11.2025 «Гарда» представляет новый продукт класса NPM для контроля производительности и безопасности сети 1
06.11.2025 Servicepipe FlowCollector научился выявлять «хирургические» атаки на уровне портов 1
29.10.2025 VAS Experts представила рекомендации по реагированию на SYN Flood-атаки 1
23.10.2025 CyberFirst представил анализатор трафика SensorFlow для предиктивной защиты сетевой инфраструктуры 1
25.09.2025 На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 1
10.07.2025 SIEM-решение САВРУС получило сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
25.06.2025 Новый источник данных в MaxPatrol SIEM теперь можно подключить в два раза быстрее 1
17.06.2025 «Элит-ТВ» мигрировал с оборудования Ericsson на платформу СКАТ от VAS Experts 1
10.04.2025 Servicepipe обновила анализатор трафика FlowCollector 1
09.04.2025 Security Vision представила новые возможности платформы: обновленный интерфейс, усовершенствованные рабочие процессы и способы предоставления данных 1
25.03.2025 Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП 1
28.01.2025 VAS Experts провел исследование распознавания маскируемого сетевого трафика нейросетями 1
27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 1
23.07.2024 «Гарда»: научный подход к обнаружению киберугроз в сетевых данных 1
26.12.2023 Новая версия «Гарда NDR» 1
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 1
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
28.11.2019 Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 1
06.06.2019 В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
10.01.2019 «Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
12.11.2018 «Эшелон» обновил SIEM-систему «Комрад» 1
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 1
22.11.2016 «Сёрчинформ» объявил о выходе собственной SIEM-системы 1

Публикаций - 64, упоминаний - 71

Cisco Netflow и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5377 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 8
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 5
Ideco - Айдеко 125 4
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 71 4
ИКС 554 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1820 4
Broadcom - VMware 2621 3
Dell EMC 5204 3
Microsoft Corporation 25838 3
HP Inc. 5907 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 76 2
Т-софт - T-soft - Т-софт Биллинг и технологии 13 2
Ростелеком 11016 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 955 2
SAP SE 5624 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 327 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1497 2
Citrix Systems 871 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Казахтелеком 348 2
Zabbix SIA - Заббикс 180 2
HPE - Juniper Networks 461 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 150 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 25 1
StormWall - Сторм системс 156 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
Анкад - Ancud 50 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 5 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Kaseya 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 2
Ассоциация КБ 2 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1802 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Администрация города Сургут 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 21
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3207 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6886 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14379 15
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1208 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 13
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 625 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 12
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 475 12
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 961 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4586 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2501 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6662 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7950 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13504 10
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 452 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4207 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3857 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2128 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3181 8
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 32 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 8
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1427 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10803 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 829 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1760 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5869 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3238 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5299 6
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1104 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5216 6
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 294 6
Microsoft Windows 16965 8
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 26 6
Linux OS 11616 5
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 36 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2482 4
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 62 4
Ideco NGFW 53 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1630 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 4
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 3
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 102 3
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 3
Телеком Биржа - ServicePipe FlowCollector - ServicePipe HUB 14 3
Ideco Center 7 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1805 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1700 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 2
Т-софт - АСР CombiBilling - Phonekeeper 6 2
OISF - Suricata IPS/IDS 25 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5811 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 490 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 20 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 174 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1850 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 316 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 147 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 152 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 262 2
HPE ProLiant 410 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 2
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 74 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Грибанов Станислав 22 5
Терещенко Артем 50 4
Хомутов Дмитрий 63 3
Брытков Олег 4 2
Хлебунов Михаил 48 2
Кочанов Дмитрий 21 2
Рыбаков Сергей 30 1
Матюхин Денис 8 1
Курилюк Андрей 1 1
Каминский Максим 14 1
Пономарёв Владимир 19 1
Изумрудов Олег 41 1
Киселев Ярослав 3 1
Зятьков Юрий 13 1
Тобышев Евгений 1 1
Науменко Оксана 4 1
Арсентьев Илья 15 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Усова Марина 26 1
Черун Екатерина 18 1
Щербаков Сергей 32 1
Баранов Александр 19 1
Грачев Александр 3 1
Хантимиров Рамиль 88 1
Мякишева Марина 84 1
Максимов Дмитрий 13 1
Муромец Юлия 28 1
Новицкий Сергей 25 1
Давидович Андрей 10 1
Черников Дмитрий 17 1
Лем Станислав 7 1
Лагутина Евгения 3 1
Фишман Евгений 5 1
Штин Сергей 1 1
Дашков Алексей 14 1
Титков Тимофей 7 1
Велиев Игорь 2 1
Турлапов Вадим 1 1
Green Gary - Грин Гэри 3 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 3
Россия - УФО - ЯНАО - Харьягинское (Kharyaga, Харьяга) нефтяное месторождение 6 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 2
Германия - Федеративная Республика 13275 2
США - Северная Каролина 329 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1804 1
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 41 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 51 1
Казахстан - Республика 6087 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Европа 25010 1
Канада 5091 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1718 1
Россия - СФО - Новосибирск 4912 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 432 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2321 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1824 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1418 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 418 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ЦФО - Костромская область 483 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 367 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Канада - Монреаль 71 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4016 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6214 4
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 474 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7901 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2850 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3904 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4067 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3128 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1698 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1179 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6841 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2502 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1388 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6590 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2758 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 264 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2150 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1084 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3411 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 343 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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