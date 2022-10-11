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Мильнер Юрий

СОБЫТИЯ


11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства

Юрий Мильнер попрощался с российским гражданством Знаменитый интернет-инвестор Юрий Мильнер сообщил об отказе от российского гражданства. Как написал бизнесмен в своей блог
10.08.2015 Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну

Инвестиция Мильнера Российский предприниматель Юрий Мильнер, основатель группы фондов DST Global и участник списка «Богатейшие бизнесмены России» по версии Forbes (32-е место с капиталом $3,2 млрд), инвестировал в калифорнийского разработчи
09.07.2014 Юрий Мильнер вложился в Bitcoin-стартап

РБК Инновации". Суммарный объем инвестиций достиг $40 млн. Другие $20 млн были инвестированы в марте 2014 г. Основан стартап был в 2012 г. В число участников нового раунда вошел российский миллиардер Юрий Мильнер, совладелец интернет-холдинга Mail.ru Group и фонда DST Global. Помимо Мильнера участниками раунда стали фонд Emergence Capital Partners, один из создателей PayPal Макс Левчин (Max
27.11.2012 Юрий Мильнер создал новый инвестфонд

Совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер и инвестиционные компании Andreessen Horowitz, General Catalyst и Maverick Capital вошли в состав нового инвестфонда под названием YC VC. Новый фонд будет финансировать стартапы, в
02.08.2012 Юрий Мильнер учредил премию для физиков в три раза больше Нобелевской

чаться от Нобелевской. Каждый лауреат будет получать полную сумму премии, а не делить ее с соавторами, причем количество соавторов не ограничено. В комитет, как указано на сайте премии, помимо самого Юрия Мильнера входит выдающийся физик, нобелевский лауреат Стивен Вайнберг. Премия присуждается только работающим ученых и желательно молодым. Главное же отличие заключается в том, что эта прем
30.03.2012 Юрий Мильнер больше не играет с Zynga

.ru Group и основным инвестором фондов DST выступает Алишер Усманов. Партнерство Усманова и Мильнера началось как раз с Mail.ru Group, председателем совета директоров которой до недавнего времени был Юрий Мильнер. Уход Мильнера из Mail.ru Group объясняли его желанием сконцентрироваться на международных проектах, в связи с чем прекращение управления им большей частью пакета DST в Zynga выгля
21.03.2012 Юрий Мильнер запустит новый инвестфонд на $1 млрд

Российская инвестиционная компания Digital Sky Technologies, основанная Юрием Мильнером, сейчас занимается сбором средств от инвесторов для запуска нового инвестиционного фонда объемом в $1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные исто
19.03.2012 Объявлены стартапы, которые получат гранты от Юрия Мильнера и Павла Дурова

тартаперы могут безвозмездно получить грант в размере $25 тыс. Основатель инвестиционной группы DST Юрий Мильнер и основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров анонсировали запуск проекта
14.03.2012 Юрий Мильнер неожиданно покинул Mail.ru

ном портале Fomenko.ru и др. Основным инвестором компании выступил фонд New Century Advisors (NCH). Юрий Мильнер развивал Mail.ru более 10 лет В 2001 г., после «краха» первой волны интернет-эко
14.03.2012 Юрий Мильнер вышел из состава совета директоров Mail.Ru Group

Компания Mail.Ru Group сообщила об изменениях в составе своего совета директоров. Юрий Мильнер принял решение сложить полномочия председателя и выйти из состава совета директо
28.12.2011 Юрий Мильнер и Павел Дуров объявили победителей своего конкурса стартапов

В начале декабря основатель инвестиционной группы DST Юрий Мильнер и основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров объявили о запуске проекта поддержки молодых российских разработчиков Start Fellows, в рамках которого интернет-стартаперы безв
28.10.2011 Юрий Мильнер вложился в американский стартап Codecademy

ей программированию, объявил о получении $2,5 млн инвестиций. Данный раунд возглавил фонд Union Square Ventures при участии целого раунда инвесторов, среди которых основатель русского инвестфонда DST Юрий Мильнер, сообщает TechCrunch. Кроме Мильнера, в инвестициях также поучаствовали фонды O’Reilly AlphaTech, Thrive Capital, SV Angel, Social + Capital Partnership, Founder Collective, Crunch
21.09.2011 Юрий Мильнер продал акций Mail.ru Group на $60 млн
18.08.2011 Юрий Мильнер профинансировал медицинский стартап Drchrono

получил $650 тыс. посевных инвестиций. Инвесторами выступили основатель российского инвестфонда DST Юрий Мильнер (Yuri Milner), а также фонд General Catalyst. Ранее, в июле текущего года, компа
08.07.2011 Юрий Мильнер вложит деньги в Twitter

д. Об этом сообщает издание NYTimes со ссылкой на два осведомленных источника. Данный раунд инвестиций, который планируется разделить на два этапа, возглавит российский инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера. Также в нем будут участвовать фонды, уже являющиеся инвесторами Twitter, среди которых Kleiner Perkins Caufield & Byers. Представители Twitter отказались комментировать данную ин
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов

весторов, среди которых основатель российского инвестфонда DST Global и известный интернет-инвестор Юрий Мильнер. OnSwipe разработал платформу, с помощью которой веб-издатели разного размера мо
25.03.2011 Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО

в ближайшее время. Стоимость дома, приписываемого Юрию Мильнеру, составляет $70-75 млн Впрочем, сам Юрий Мильнер и представители DST Global не давали своих комментариев по поводу данной информа
21.02.2011 Юрий Мильнер запустит в России еще один интернет-проект

Публикаций - 137, упоминаний - 166

Мильнер Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 86
Meta Platforms - Facebook 4621 60
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 41
Zynga Game Network 133 35
Google LLC 12690 25
X Corp - Twitter 2938 23
Yandex - Яндекс 9216 17
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 16
Microsoft Corporation 25775 14
AOL Inc - America Online 1883 14
Alibaba Group 473 13
МегаФон 10742 12
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 11
Apple Inc 13156 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Yahoo! 3726 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Tencent 190 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Xiaomi - Сяоми 2232 7
Mirabilis 28 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 5
Samsung Electronics 11065 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Oracle Corporation 7074 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 3
Myriad Group - Purple Labs - Esmertec 22 3
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
Grishin Robotics 29 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 2
Pixonic 23 2
Bebo - социальная сеть 81 2
Wakie - Будист - Budist 12 2
SAP SE 5601 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 111
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 23
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 22
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
Naspers 85 15
NanduQ - Qiwi 1013 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 12
Tiger Global Management 44 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 10
Airbnb 101 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
General Catalyst 23 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 6
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 6
Greylock Partners 38 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 5
Sequoia Capital 115 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 4
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 4
Accel Partners 49 4
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 4
Газпром ПАО 1493 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
JD.com - Jingdong Mall 101 4
Uber 357 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
Y Combinator - венчурный фонд 57 3
FF Angel - Founders Fund 17 3
Union Square Ventures 13 3
Allen & Company 23 3
Institutional Venture Partners 26 3
CrunchFund 7 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 61
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 16
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 33 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 34
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 33
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 20
Google Android 15244 11
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iOS 8583 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Apple iPad 4012 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 4
Linux OS 11533 4
Apple iPhone 6 4861 4
QIP - Мессенджер 122 3
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 2
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 60 2
Jooble.org 3 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 2
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 2
Miranda NG Project - Miranda IM 47 2
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Booking.com 126 2
VK - My.Games 81 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Усманов Алишер 311 51
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 16
Фролкин Михаил 17 14
Фингер Грегори 13 12
Медведев Дмитрий 1665 11
Дуров Павел 329 9
Делицын Леонид 137 9
Фингер Григорий 17 8
Путин Владимир 3454 8
Чубайс Анатолий 222 8
Гришин Дмитрий 210 8
Греф Герман 485 7
Собянин Сергей 538 7
Дворкович Аркадий 216 7
Рейман Леонид 1065 6
Волож Аркадий 268 6
Чемезов Сергей 147 6
Таврин Иван 120 6
Кириенко Сергей 149 6
Вировиц Юрий 7 6
Сурков Владислав 73 6
Прохоров Михаил 41 4
Ma Jack - Ма Джек 27 4
Винчер Михаил 4 4
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 13 4
Pincus Mark - Пинкус Марк 10 4
Касперская Наталья 319 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Вексельберг Виктор 155 4
Фурсенко Андрей 128 4
Агамирзян Игорь 74 3
Ян Давид 69 3
Носик Антон 106 3
Мацанюк Игорь 23 3
Винчель Михаил 7 3
Tamas Alexander - Тамас Александр 4 3
Saverin Eduardo - Саверин Эдуардо 8 3
Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа 24964 10
Израиль 2856 10
США - Калифорния 4829 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Украина 7928 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Индия - Bharat 5870 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Европа Восточная 3138 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
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Нидерланды 3746 4
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Великобритания - Остров Мэн 82 2
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Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 2
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
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Япония 13807 2
Швеция - Королевство 3782 2
Польша - Республика 2031 2
Сингапур - Республика 1953 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 84
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