Мильнер Юрий

Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства Юрий Мильнер попрощался с российским гражданством Знаменитый интернет-инвестор Юрий Мильнер сообщил об отказе от российского гражданства. Как написал бизнесмен в своей блог

Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну Инвестиция Мильнера Российский предприниматель Юрий Мильнер, основатель группы фондов DST Global и участник списка «Богатейшие бизнесмены России» по версии Forbes (32-е место с капиталом $3,2 млрд), инвестировал в калифорнийского разработчи

Юрий Мильнер вложился в Bitcoin-стартап РБК Инновации". Суммарный объем инвестиций достиг $40 млн. Другие $20 млн были инвестированы в марте 2014 г. Основан стартап был в 2012 г. В число участников нового раунда вошел российский миллиардер Юрий Мильнер, совладелец интернет-холдинга Mail.ru Group и фонда DST Global. Помимо Мильнера участниками раунда стали фонд Emergence Capital Partners, один из создателей PayPal Макс Левчин (Max

Юрий Мильнер создал новый инвестфонд Совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер и инвестиционные компании Andreessen Horowitz, General Catalyst и Maverick Capital вошли в состав нового инвестфонда под названием YC VC. Новый фонд будет финансировать стартапы, в

Юрий Мильнер учредил премию для физиков в три раза больше Нобелевской чаться от Нобелевской. Каждый лауреат будет получать полную сумму премии, а не делить ее с соавторами, причем количество соавторов не ограничено. В комитет, как указано на сайте премии, помимо самого Юрия Мильнера входит выдающийся физик, нобелевский лауреат Стивен Вайнберг. Премия присуждается только работающим ученых и желательно молодым. Главное же отличие заключается в том, что эта прем

Юрий Мильнер больше не играет с Zynga .ru Group и основным инвестором фондов DST выступает Алишер Усманов. Партнерство Усманова и Мильнера началось как раз с Mail.ru Group, председателем совета директоров которой до недавнего времени был Юрий Мильнер. Уход Мильнера из Mail.ru Group объясняли его желанием сконцентрироваться на международных проектах, в связи с чем прекращение управления им большей частью пакета DST в Zynga выгля

Юрий Мильнер запустит новый инвестфонд на $1 млрд Российская инвестиционная компания Digital Sky Technologies, основанная Юрием Мильнером, сейчас занимается сбором средств от инвесторов для запуска нового инвестиционного фонда объемом в $1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные исто

Объявлены стартапы, которые получат гранты от Юрия Мильнера и Павла Дурова тартаперы могут безвозмездно получить грант в размере $25 тыс. Основатель инвестиционной группы DST Юрий Мильнер и основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров анонсировали запуск проекта

Юрий Мильнер неожиданно покинул Mail.ru ном портале Fomenko.ru и др. Основным инвестором компании выступил фонд New Century Advisors (NCH). Юрий Мильнер развивал Mail.ru более 10 лет В 2001 г., после «краха» первой волны интернет-эко

Юрий Мильнер вышел из состава совета директоров Mail.Ru Group Компания Mail.Ru Group сообщила об изменениях в составе своего совета директоров. Юрий Мильнер принял решение сложить полномочия председателя и выйти из состава совета директо

Юрий Мильнер и Павел Дуров объявили победителей своего конкурса стартапов В начале декабря основатель инвестиционной группы DST Юрий Мильнер и основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров объявили о запуске проекта поддержки молодых российских разработчиков Start Fellows, в рамках которого интернет-стартаперы безв

Юрий Мильнер вложился в американский стартап Codecademy ей программированию, объявил о получении $2,5 млн инвестиций. Данный раунд возглавил фонд Union Square Ventures при участии целого раунда инвесторов, среди которых основатель русского инвестфонда DST Юрий Мильнер, сообщает TechCrunch. Кроме Мильнера, в инвестициях также поучаствовали фонды O’Reilly AlphaTech, Thrive Capital, SV Angel, Social + Capital Partnership, Founder Collective, Crunch

Юрий Мильнер профинансировал медицинский стартап Drchrono получил $650 тыс. посевных инвестиций. Инвесторами выступили основатель российского инвестфонда DST Юрий Мильнер (Yuri Milner), а также фонд General Catalyst. Ранее, в июле текущего года, компа

Юрий Мильнер вложит деньги в Twitter д. Об этом сообщает издание NYTimes со ссылкой на два осведомленных источника. Данный раунд инвестиций, который планируется разделить на два этапа, возглавит российский инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера. Также в нем будут участвовать фонды, уже являющиеся инвесторами Twitter, среди которых Kleiner Perkins Caufield & Byers. Представители Twitter отказались комментировать данную ин

Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов весторов, среди которых основатель российского инвестфонда DST Global и известный интернет-инвестор Юрий Мильнер. OnSwipe разработал платформу, с помощью которой веб-издатели разного размера мо