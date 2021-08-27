VK Combo
|27.08.2021
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Музыку «Вконтакте» можно будет слушать без интернета
и «Вконтакте», рекомендации станут точнее благодаря обновлённым алгоритмам, а стоимость подписки VK Combo снизится до 75 руб. в месяц. Музыку «Вконтакте» можно будет сохранять в мобильном прило
|13.08.2021
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В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink
Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компани
|05.11.2020
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Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo
MERLION представляет новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo. Компактные и функциональные устройства оснащены самыми современными технологиями и предназначены для профессиональной работы с камерами. Алгоритм стабилизации «Титан» в тандеме с режимом
|27.10.2020
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DJI представила карманную экшн-камеру Pocket 2 и стабилизаторы RS 2 и RS 2 Pro Combo
ачнет съемку за одно мгновение и быстро сфокусируется на объекте за счет гибридного автофокуса 2.0. Аккумулятор 875 мАч позволит камере работать до 140 минут непрерывно. Стедикамы Dji RS 2 и RS 2 Pro Combo оснащены алгоритмом стабилизации «Титан» и со своей задачей справляются более, чем грандиозно даже в самых экстремальных обстановках. Именно поэтому они идеально подходят для профессионал
|23.09.2020
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«Вконтакте» представила подписку VK Combo за 149 рублей в месяц
«Вконтакте» представила одну подписку VK Combo. Вместе с музыкальной подпиской пользователи получат целый набор скидок: в сервисах «Ед
|08.07.2020
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ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G
ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила решение Combo PON Plus. Решение работает на независимых длинах волн для одновременного предоставления услуг GPON и 10G PON, а также предоставляет подключение fronthaul 5G через один порт и одно фидерно
|25.06.2020
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Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner
Xerox запустила компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner — один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы. Xerox Duplex Combo Scanner совмещает в себе п
|04.02.2020
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Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko
Сервис Combo от Mail.ru Group расширил список партнеров: подписчики смогут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь у пользователей будет выбор между двумя видеосервисами — Okko и «М
|25.12.2019
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Mail.ru Group добавила музыку для пользователей «Вконтакте» в подписку Combo
Сервис подписки Combo от Mail.ru Group расширил список предложений в рамках существующего пакета за счет музыкального контента. Пользователи Combo получат доступ к музыке «Вконтакте» и в приложении Boom
|22.04.2009
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Expertek IBS автоматизировала бутик Black Berry на базе TcasH combo
и бутика модной одежды класса люкс Black Berry. Специалисты Expertek IBS комплексно подошли к запросу руководства Black Berry, предложив для автоматизации новый продукт собственной разработки – TcasH combo. По информации Expertek IBS, ключевой особенностью данного продукта является объединение автоматизированных рабочих мест кассира и оператора. Эта особенность позволила руководству Black B
|29.04.1999
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CND предложила новую модель своих компьютеров Race Combo
Компания CND сообщила о начале продаж новой модели домашних и офисных компьютеров CND Race Combo. Они поставляются с любыми из выпускающихся сейчас процессоров для Slot1, в том числе с Intel Pentium III 500 МГц. Материнская плата построена на наборе микросхем SIS 620 и имеет частоту
VK Combo и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 95 7
|Гришин Дмитрий 208 4
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|Самошкина Диана 33 1
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|Зыбина Мария 4 1
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|Паршин Константин 63 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Каптелов Борис 1 1
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|Циварев Антон 5 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Титова Надежда 1 1
|Гладкова Маргарита 1 1
|Фингер Грегори 13 1
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|Куприянов Сергей 9 1
|Константинов Константин 31 1
|Пятых Людмила 1 1
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|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 2
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