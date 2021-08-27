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VK Combo

VK Combo


27.08.2021 Музыку «Вконтакте» можно будет слушать без интернета

и «Вконтакте», рекомендации станут точнее благодаря обновлённым алгоритмам, а стоимость подписки VK Combo снизится до 75 руб. в месяц. Музыку «Вконтакте» можно будет сохранять в мобильном прило
13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компани
05.11.2020 Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo

MERLION представляет новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo. Компактные и функциональные устройства оснащены самыми современными технологиями и предназначены для профессиональной работы с камерами. Алгоритм стабилизации «Титан» в тандеме с режимом
27.10.2020 DJI представила карманную экшн-камеру Pocket 2 и стабилизаторы RS 2 и RS 2 Pro Combo

ачнет съемку за одно мгновение и быстро сфокусируется на объекте за счет гибридного автофокуса 2.0. Аккумулятор 875 мАч позволит камере работать до 140 минут непрерывно. Стедикамы Dji RS 2 и RS 2 Pro Combo оснащены алгоритмом стабилизации «Титан» и со своей задачей справляются более, чем грандиозно даже в самых экстремальных обстановках. Именно поэтому они идеально подходят для профессионал
23.09.2020 «Вконтакте» представила подписку VK Combo за 149 рублей в месяц

«Вконтакте» представила одну подписку VK Combo. Вместе с музыкальной подпиской пользователи получат целый набор скидок: в сервисах «Ед
08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G

ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила решение Combo PON Plus. Решение работает на независимых длинах волн для одновременного предоставления услуг GPON и 10G PON, а также предоставляет подключение fronthaul 5G через один порт и одно фидерно
25.06.2020 Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner

Xerox запустила компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner — один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы. Xerox Duplex Combo Scanner совмещает в себе п
04.02.2020 Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko

Сервис Combo от Mail.ru Group расширил список партнеров: подписчики смогут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko. Теперь у пользователей будет выбор между двумя видеосервисами — Okko и «М
25.12.2019 Mail.ru Group добавила музыку для пользователей «Вконтакте» в подписку Combo

Сервис подписки Combo от Mail.ru Group расширил список предложений в рамках существующего пакета за счет музыкального контента. Пользователи Combo получат доступ к музыке «Вконтакте» и в приложении Boom
22.04.2009 Expertek IBS автоматизировала бутик Black Berry на базе TcasH combo

и бутика модной одежды класса люкс Black Berry. Специалисты Expertek IBS комплексно подошли к запросу руководства Black Berry, предложив для автоматизации новый продукт собственной разработки – TcasH combo. По информации Expertek IBS, ключевой особенностью данного продукта является объединение автоматизированных рабочих мест кассира и оператора. Эта особенность позволила руководству Black B
29.04.1999 CND предложила новую модель своих компьютеров Race Combo

Компания CND сообщила о начале продаж новой модели домашних и офисных компьютеров CND Race Combo. Они поставляются с любыми из выпускающихся сейчас процессоров для Slot1, в том числе с Intel Pentium III 500 МГц. Материнская плата построена на наборе микросхем SIS 620 и имеет частоту


Публикаций - 83, упоминаний - 94

VK Combo и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 41
VK - Mail.ru Group 3456 24
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 7
Intel Corporation 12198 7
МегаФон 8829 5
Apple Inc 12106 5
Ростелеком 9706 5
Sony 6545 5
Yandex - Яндекс 7352 4
Samsung Electronics 10265 3
Toshiba Corporation 2928 3
AMD Graphics Product Group - ATI 943 3
Alibaba Group 422 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 591 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 2
My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Swag Masha 6 2
Deus Craft 7 2
МФ технологии - МФТ 34 2
LG Electronics 3615 2
HP Inc. 5688 2
Merlion - Мерлион 797 2
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
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Nvidia Corp 3491 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 23
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 18
Ситимобил - Служба такси 159 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 10
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 10
Лента - Сеть розничной торговли 2083 9
McDonald’s - Макдоналдс 198 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 6
X5 Group - Перекрёсток 544 6
О2О Холдинг 56 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Walt Disney Company 622 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Manfrotto 7 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Связной ГК 1369 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Верный - торговая сеть 291 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Naspers 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5441 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50486 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 19
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 13
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Известия ИД 625 1
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Рен ТВ - телеканал 69 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
e4 Engineering 107 1
MacWorld 133 1
cw360 84 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 13
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 12
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1216 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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