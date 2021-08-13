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В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает ‎110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от ведущих мировых и российских студий, включая Disney, а также развивающий и образовательный видеоконтент.

«Ростелеком» и VK последовательно расширяют стратегическое партнерство. Одно из важнейших направлений сотрудничества — развитие голосового управления цифровыми сервисами оператора. С помощью голосового ассистента «Маруси» в видеосервисе Wink можно искать фильмы или сериалы, переключать каналы, регулировать громкость. Кроме того, «Маруся» умеет управлять системой «Умный дом»: устройствами видеонаблюдения, обеспечения безопасности, освещением и бытовой техникой.

В тарифе для домашнего интернета «Игровой», который «Ростелеком» разработал для геймеров, доступны специальные преимущества в онлайн-играх My.Games. В 2021 г. стороны представили цифровую образовательную платформу «Сферум», которая призвана сделать школьное образование более технологичным и гибким.

«VK Combo объединяет сервисы экосистемы VK и предложения партнеров. С подпиской пользователям выгоднее и удобнее решать повседневные задачи — например, заказывать еду, слушать музыку, вызывать такси или учиться. Мы рады новым сервисам в VK Combo, ведь это делает нашу подписку еще полезнее для людей в самых разных аспектах жизни. Здесь нам помогает “Ростелеком”, с которым мы сотрудничаем во многих направлениях. На наш взгляд Wink предоставляет оптимальный баланс ТВ-каналов и киносериального контента на рынке. Поэтому мы рады продолжить совместную работу, теперь и в новом направлении», — отметила заместитель вице-президента по развитию бизнеса экосистемы VK Анна Кашницкая.

«Пополнение подписки VK Combo контентом видеосервиса Wink — логичное развитие нашего партнерства. Мы делимся лучшими технологиями, взаимно усиливая наши проекты. В 2020 г. “Маруся” научилась управлять функциями Wink. Мы отмечаем, что популярность голосового управления видеосервисом растет от месяца к месяцу: за полтора года пользователи дали уже несколько миллионов голосовых команд, выбирая канал, фильм или сериал — они оценили, насколько это легко и быстро. Сегодня начинается новый этап сотрудничества, который даст дополнительный импульс развитию и росту популярности наших продуктов — как видеосервиса Wink, так и предложений VK Combo, что в интересах наших пользователей», — сказала вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

Доступ к «Wink ТВ + Кино» входит в новый тариф VK Combo за 169 руб. в месяц. Скоро он будет доступен всем пользователям. Те, кто оформил подписку ранее, смогут остаться на прежнем тарифе без видео.

Контент Wink будет доступен на постоянной основе, пока у пользователя есть активная подписка VK Combo.

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