Кашницкая Анна
Кашницкая Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3455 4
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
|Unisimka 5 3
|Yandex - Яндекс 7339 2
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|Ростелеком 9699 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
|BBK OnePlus 216 1
|Huawei 3932 1
|Xiaomi 1732 1
|МегаФон 8803 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
|ВТБ - ВТБ24 665 2
|Walt Disney Company 622 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Ганин Егор 54 3
|Аникин Денис 33 3
|Летунов Илья 49 1
|Зрюмов Евгений 8 1
|Самошкина Диана 33 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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