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Кашницкая Анна



17.01.2025 Владельцы iPhone в России остаются без связи. Проблема может скрываться в устаревшем «железе» 1
09.12.2024 Пользователи Xiaomi хотят смартфон с поддержкой eSIM 1
12.11.2024 Половина россиян готовы отказаться от мобильной связи в путешествиях и пользоваться только бесплатным Wi-Fi 1
11.10.2024 Треть россиян пользуются несколькими сим-картами одновременно 1
11.09.2024 Первый в России модуль для апгрейда телефона до версии с eSIM появился в продаже 1
13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink 1
17.12.2020 Mail.ru Group займется цифровизацией Алтайского края 1
02.08.2018 Mail.Ru Cloud Solutions: «Рынок ждал наше облако» 1
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 1
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Кашницкая Анна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
Unisimka 5 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ростелеком 9699 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
BBK OnePlus 216 1
Huawei 3932 1
Xiaomi 1732 1
МегаФон 8803 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
ВТБ - ВТБ24 665 2
Walt Disney Company 622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
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NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 58 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
OpenStack 488 1
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Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
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VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 4
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
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VK Combo 82 1
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Gartner - Гартнер 3556 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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