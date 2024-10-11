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Треть россиян пользуются несколькими сим-картами одновременно

Российская технологическая компания Unisimka провела опрос и выяснила, что треть россиян используют несколько сим-карт одновременно для разных целей, в том числе для разделения личной и рабочей жизни. При этом 86% пользователей все еще выбирают традиционные пластиковые карты, а 12% — стараются комбинировать их с eSIM. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в октябре 2024 г., в опросе приняли участие 1155 респондентов (мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России).

По данным исследования компании Unisimka, производителя модуля для апгрейда телефонов до версии с eSIM, 30% россиян имеют в своем распоряжении от двух до пяти сим-карт, а 8% опрошенных — больше 10. При этом большинство пользователей (60%) продолжают пользоваться только одной картой на постоянной основе.

Результаты опроса также показали, что 86% россиян предпочитают использовать пластиковые сим-карты, в то время как около 7% уже пользуются электронными (eSIM). Это может говорить о том, что не все пользователи готовы к переходу на современный формат сим-карт. При этом 12% из них используют оба варианта.

si1.png
Unisimka
Предпочитаемый тип SIM-карт
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Unisimka
Количество SIM-карт

Разные сим-карты — под разные задачи

Опрос показал, что более 30% респондентов используют несколько сим-карт одновременно для разных целей, в том числе для разделения личной и рабочей жизни. Кроме того, 12% пользователей предпочитают иметь возможность переключаться на другого оператора для улучшения качества связи. Интересно, что 6% опрошенных используют дополнительные номера для анонимности, что подчеркивает актуальность сохранения конфиденциальности сегодня. Для части абонентов (около 5%) важно иметь дополнительный номер для экономии на мобильной связи во время поездок по России и за рубежом, а также для совершения покупок онлайн (4%).

Экологичность — причина перехода на еSIM

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Результаты опроса показали, что экологичность и современность в первую очередь стимулируют россиян переходить на электронные сим-карты — почти 19% опрошенных задумываются об окружающей среде и не хотят использовать пластиковые карты. Другая часть респондентов (около 17%) отдает предпочтение удобству использования eSIM. В отличии от физической сим-карты ее не нужно извлекать из смартфона для замены. Переключить eSIM можно в настройках смартфона, приложениях операторов связи или других разработчиков. Почти 11% опрошенных используют eSIM, потому что у их оператора есть только такой вариант сим-карты.

«Несмотря на то, что электронные сим-карты — это удобный и современный способ подключения к услугам связи, сегодня в России выпущено около 1 млн еSIM. Одним из барьеров для перехода на eSIM является отсутствие у пользователей смартфонов, которые поддерживают технологию. Обычно телефоны дороже 25 тыс. руб. имеют встроенную eSIM, но 70% смартфонам в России нужен специальный модуль-переходник для переключения на электронные сим-карты», — сказала Анна Кашницкая, основатель Unisimka.

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