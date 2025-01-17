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Unisimka

Unisimka

UNISIMKA — производитель оборудования для апгрейда телефона до версии с поддержкой eSIM. При помощи модуля и приложения UNISIMKA пользователи могут управлять одной или несколькими электронный сим-картами через приложение, переключаясь между операторами или тарифами, не меняя физическую SIM-карту.


17.01.2025 Владельцы iPhone в России остаются без связи. Проблема может скрываться в устаревшем «железе» 1
09.12.2024 Пользователи Xiaomi хотят смартфон с поддержкой eSIM 1
12.11.2024 Половина россиян готовы отказаться от мобильной связи в путешествиях и пользоваться только бесплатным Wi-Fi 1
11.10.2024 Треть россиян пользуются несколькими сим-картами одновременно 2
11.09.2024 Первый в России модуль для апгрейда телефона до версии с eSIM появился в продаже 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Unisimka и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Xiaomi 1732 1
Huawei 3933 1
BBK OnePlus 216 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
МегаФон 8804 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Google Android 13994 2
Яндекс.Взгляд 21 2
Google Android 14 73 1
Huawei Mate - серия смартфонов 352 1
Apple iPod 1537 1
Apple iPhone 13 142 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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