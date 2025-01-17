UNISIMKA — производитель оборудования для апгрейда телефона до версии с поддержкой eSIM. При помощи модуля и приложения UNISIMKA пользователи могут управлять одной или несколькими электронный сим-картами через приложение, переключаясь между операторами или тарифами, не меняя физическую SIM-карту.