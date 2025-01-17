Unisimka
UNISIMKA — производитель оборудования для апгрейда телефона до версии с поддержкой eSIM. При помощи модуля и приложения UNISIMKA пользователи могут управлять одной или несколькими электронный сим-картами через приложение, переключаясь между операторами или тарифами, не меняя физическую SIM-карту.
Unisimka и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 2
|Xiaomi 1732 1
|Huawei 3933 1
|BBK OnePlus 216 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
|МегаФон 8804 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
|Google Android 13994 2
|Яндекс.Взгляд 21 2
|Google Android 14 73 1
|Huawei Mate - серия смартфонов 352 1
|Apple iPod 1537 1
|Apple iPhone 13 142 1
|Google Android 9 - Android Pie 210 1
|Кашницкая Анна 10 3
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
|Южная Корея - Республика 6646 1
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