Исследование Unisimka: более половины россиян хотят получить в подарок телефон из прошлого

Компания Unisimka, производитель модуля для апгрейда телефонов до версии с поддержкой eSIM, провела исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к телефонам из прошлого и зачем они их используют. Результаты показали, что более половины опрошенных были бы рады получить такой телефон в подарок. При этом около трети отдали бы предпочтение «неубиваемым» моделям, которые ассоциируются с надежностью, долговечностью и возможностью отдохнуть от цифровой перегрузки. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Эмоциональный отклик

Согласно результатам опроса, эмоциональная реакция россиян на телефон из прошлого в качестве подарка в целом положительная: более половины опрошенных (58%) признались, что искренне обрадовались бы такому презенту. Однако почти каждый второй респондент продемонстрировал более сдержанную или критическую реакцию. 14% в первую очередь усомнились бы в серьезности подарка и восприняли его как розыгрыш, а 10% поблагодарили бы дарителя, но при этом испытали разочарование. Негативная реакция в явном виде встречается реже: 6% опрошенных признались, что обиделись бы, а другие 7% пересмотрели бы отношения с дарителем после такого подарка. При этом 5% респондентов рассматривают такой презент исключительно утилитарно — как объект для перепродажи.

В совокупности результаты показывают, что телефон из прошлого для большинства россиян остается эмоционально значимым артефактом, однако для заметной доли аудитории он требует контекста и объяснения.

Любимые модели «неубиваемой» классики

Результаты опроса показывают, что в выборе телефона из прошлого россияне тяготеют к знаковым и легко узнаваемым моделям, каждая из которых ассоциируется с определенной эпохой и пользовательским опытом. Наибольший интерес вызывают классические кнопочные телефоны, такие как Nokia 3310 или Motorola e398: их в качестве подарка хотели бы получить 33% респондентов. Эти устройства воспринимаются как символ надежности, простоты и автономности, утраченные в эпоху смартфонов.

Вторым по популярности выбором стал первый iPhone 2007 г. — его отметили 23% опрошенных: для респондентов он остается иконой технологического перелома и началом смартфонной эры. Еще 20% выбрали раскладушки вроде Motorola RAZR V3, которые ассоциируются с индивидуальностью, дизайном и технологическим оптимизмом нулевых.

Среди прочих фаворитов — слайдер Nokia 8110 из фильма «Матрица» (11%) и камерофоны начала 2000-х, такие как Nokia N95 и Sony Cybershot (7%) и модели с QWERTY-клавиатурой (BlackBerry, Nokia E71): их предпочли бы получить в подарок 6% респондентов.

Что не хватает старым телефонам сегодня?

В то же время исследование показало важный нюанс: несмотря на ностальгию, россияне не готовы полностью отказаться от современных функций. Выбирая, что именно стоило бы добавить к старому телефону, респонденты чаще всего называли качественную фото- и видеокамеру (40%), навигацию и карты (27%) и мессенджеры (25%). Среди функций, которые пользователи хотели бы добавить к кнопочному телефону, респонденты также называют онлайн-банки и NFC для бесконтактных платежей (19%), а также сенсорный экран, но с сохранением клавиатуры (17%). Еще 11% опрошенных отметили как желаемую функцию eSIM — способ сохранить привычную мобильность и гибкость связи.

Сценарии использования

Наиболее популярный вариант среди опрошенных — использование такого устройства как второго телефона для поездок: его выбрали 36% респондентов. Каждый четвертый воспринимает старый телефон как объект воспоминаний и личной ностальгии, не предполагая активного повседневного использования, а каждый пятый — как инструмент для анонимности и защиты от слежки. Меньшая доля респондентов готова продать такой телефон (11%), подарить устройство родителям (6%) или вовсе убрать его в ящик стола (5%).

«Исследование показало, что многие россияне действительно ностальгируют по простым телефонам из прошлого и связанному с ними чувству надежности. Однако они не готовы полностью отказываться от возможностей современных смартфонов. Старые телефоны воспринимаются как способ временно выйти из перегруженной цифровой среды, при этом не теряя связи с миром. Эти тенденции отражают растущий интерес к цифровой аскезе и более осознанному потреблению технологий», — сказала основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая.