Смартфон Nokia E72 получил белый корпус и новую прошивку Компания Nokia объявила о начале производства Nokia E72 в белом корпусе. До этого момента смартфон выпускался в черном, серебристом, коричневом и бордовом исполнении. Nokia E72 в белом корпусе Модель Nokia E72 выполнена в фор

Смартфон Nokia E72 появился в России Сеть розничных магазинов «М.Видео» объявила о начале продаж бизнес-смартфона Nokia E72. Стоимость модели в магазинах сети составляет 19490 руб. Созданный по формуле Nokia

Смартфон Nokia E72 уже в продаже. ФОТО иатурой, выполненного в форм-факторе моноблока (а-ля классические модели BlackBerry). Новая модель, Nokia E72, предназначена для тех, кто много печатает и, в частности, отправляет электронную п

Смартфон Nokia E75 поступил в продажу . Смартфон обладает 3,2-МП камерой с автофокусом, 3,5-мм аудиовыходом, поддерживает A-GPS, N-Gage и Ovi Files. Последний сервис позволяет получить доступ к персональному хранилищу данных. Кроме того, Nokia E75 – первый смартфон, который поддерживает Nokia Messaging – сервис, предлагающий пользоваться до 10 ящиками электронной почты. Это первый смартфон бизнес-класса с поддержкой игрового се

Nokia E75: смартфон с qwerty-клавиатурой для бизнеса и не только сил, но внешний вид его действительно остался безупречным. Качество сборки – также очень высокое. И ведь слайдер – это не моноблок, который конструктивно проще и не имеет внешних движущихся частей. В Nokia E75 нет никакого люфта, никаких неприятных скрипов. Зато есть автодоводка, открытие и закрытие слайдера сопровождается приятным негромким щелчком. Горизонтальных слайдеров мы видели много

Тест топового бизнес-коммуникатора Nokia E71 е модели Eseries, но это уже не столь вероятно. Положение E71 в линейке QWERTY-коммуникаторов Nokia Nokia E61 GSM 850/900/1800/1900; WCDMA Symbian S60 Wi-Fi Цена от 8 тыс. руб. Nokia E61i GSM 8

Новые смартфоны Nokia. ФОТО Компания Nokia анонсировала два новых смартфона бизнес-серии Nokia E71 и Nokia E66. Устройства оптимизированы для работы с электронной почтой, имеют подде

Новые бизнес-смартфоны Nokia E71 и E66. ФОТО и технологии сетей третьего поколения HSDPA. В Nokia E66 будет установлен аккумулятор 1000 мА∙ч, в Nokia E71 — 1500 мА∙ч. Время автономной работы телефонов неизвестно. В предварительном о

Nokia E90 с программой MegaSync – в офисах «МегаФона» В московские офисы продаж сети «МегаФон-Москва» поступили новейшие коммуникаторы Nokia E90 с предустановленной программой MegaSync. Купив такой коммуникатор, можно сразу же приступать к работе: принимать и отправлять сообщения электронной почты, синхронизировать данные адре

Nokia E90 Communicator - деловой смартфон-лидер , должно щеголять тонким корпусом или малым весом. Комфортно E90 в кармане джинсов не поносишь это точно, поэтому лучшее местно для него это портфель или рюкзак. Мы не удивимся, если большие габариты Nokia E90 Communicator отпугнут некоторых пользователей Корпус модели раскладывается полностью, фиксируясь в двух положениях 180 градусов, когда раскладушка открыта полностью, и приблизительно

Nokia E51: «тонкое» пополнение бизнес серии Финский производитель сотовых телефонов компания Nokia сообщила о пополнении модельного ряда бизнес смартфонов тонким аппаратом с металлическим корпусом Nokia E51. Новый смартфон предназначен для работы в сетях GSM и WCDMA, поддерживает EDGE, HSDPA и оснащен модулем Wi-Fi. Ключевые возможности Nokia E51 кроются в быстром доступе к личной

Настоящая серая Nokia E90 Как утверждают слухи, Nokia E90, которая была представлена на 3GSM будет выпускаться и в классическом для E-серии исполнении. Официальных комментариев не поступало.

Nokia E65 - первый слайдер E-серии щие положения все же существуют: строгость, умеренное следование стилю и дорогая неброскость (как у Nokia 8800 Sirocco Edition). Кажется, что новый E65 готов оспаривать все три названных определения. Nokia E65 далеко не самый миниатюрный слайдер из представленных на рынке, но его габариты вовсе не мешают в работе Прежде всего, это материалы, с помощью которых оформлен телефон. Бархатистый п

Nokia представила новые модели E-series вых людей, желающих иметь под рукой мобильный офис. E61i отличается от предыдущей модели наличием 2-мегапиксельной камеры. E65 — слайдер, призванный пополнить бизнес-линейку. Основным нововведением в Nokia E90 по праву можно считать то, что отныне коммуникатор работает под управлением операционной системы Symbian. Из коммуникационных возможностей стоит отметить наличие HSDPA и WLAN. Новинка

"AlterTex" использовала Nokia E61 для IP-ATC стрируется на IP-ATC Alter CallSwitch по протоколу SIP и позволяет использовать их аналогично радиотелефонам, подключенным к корпоративной системе связи. Благодаря автоматической регистрации смартфон Nokia E61 (E60) может использоваться не только в офисе, но и в любом другом месте, где имеется доступ к интернету через Wi-Fi оборудование. При звонке на внутренний номер абонента, использующег

Тест смартфона Nokia E61 с полноценной QWERTY-клавиатурой ревышает 150 г). На первый взгляд размер кнопок был выбран весьма удачен, но, как и следовало ожидать, это справедливо далеко не для всех рук. В силу использования полноразмерной клавиатуры, габариты Nokia E61 несколько выше средних В ходе тестирования смартфон был предложен для пробы человеку, вес которого соответствуют весу устройства, но только в кг. Габариты рук соответствовали внушител

Тест Nokia E60 - лучшее решение для делового человека строгим костюмом. Ситуации даже не портит блестящая вставка, прилегающая к правой части корпуса, поскольку она единственное, что «выбивается» из общего ряда. Как практически все современные смарфтоны Nokia E60 обладает достаточно большими габаритами Про последние тенденции в габаритах топовых устройств Nokia мы уже писали не раз, да и в этом случае все обстоит схожим образом. Модель достато