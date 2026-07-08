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Giorgio Armani Emporio Armani

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 «М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
21.08.2019 Аналитика «М.Видео»: рынок смарт-часов в России увеличился вчетверо за три года и продолжает расти 1
18.01.2019 Google завладела активами Fossil для создания собственных смарт-часов 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
28.10.2016 Armani стремится к прогрессу 1
18.11.2010 Коммуникатор от Джорджио Армани будет стоить дешевле 1000 долларов 1
20.10.2008 «М.Видео» приступила к продажам ЖК-телевизора Samsung Armani 1
23.09.2008 Samsung и Armani выпустили новый телефон 2
17.04.2008 Samsung и Armani представили свой первый ЖК-телевизор 1
29.12.2007 Мобильный телефон Giorgio Armani-Samsung – в «Евросети» 1
26.09.2007 Armani «переехал» в Second Life 2
24.09.2007 Мобильники Samsung «оденутся» в Armani 2
24.09.2007 Samsung и Armani выпустят телефон и телевизор 2
15.02.2007 В Великобритании открыт «MySpace высокой моды» 2
29.01.2007 Коллекция Джорджио Армани транслируется в онлайне 2
13.08.2001 Giorgio Armani не захотел выкупить домен armani.com за $2 тыс. 1

Публикаций - 17, упоминаний - 23

Giorgio Armani и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11008 10
Fossil 21 4
Apple Inc 13082 3
Motorola Inc 1155 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 913 2
Xiaomi 2196 2
Lenovo Motorola 3559 2
Garmin - Гармин 231 2
ELARI 45 2
Smarterra 2 1
Ritmix 64 1
X Corp - Twitter 2929 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
LG Electronics 3726 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
MediaTek - Ralink 591 1
HTC Corporation 1512 1
Fitbit 61 1
Canalys 236 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 192 1
Addreality - Эддреалити 47 1
Digma 248 1
Vertu 119 1
Google LLC 12619 1
Geozon 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2910 3
Diesel 15 3
Skagen Designs 3 2
Ant Financial Services Group 5 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Евросеть 1421 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 82 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 5
Аксессуары 4252 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7507 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18239 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 880 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1365 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
Часы - Watch 1043 2
Оповещение и уведомление - Notification 5826 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1730 2
Умные платформы 1972 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22448 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1394 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3393 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3622 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 776 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4758 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3957 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14705 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1987 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1152 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1185 1
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 1
MarTech - A/B-тестирование 94 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5120 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3219 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4003 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 706 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 620 1
Google Android 15173 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 569 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 84 2
Кнопка жизни 21 2
Amazon Go 11 1
Fossil Kate Spade 1 1
Tyzen OS 2 1
Samsung SUHD TV - Samsung PurColor UHD - Samsung Curved UHD TV - серия ЖК-телевизоров 44 1
Vertu Constellation - Symbian-смартфон 12 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Linden Lab - Second Life - Linden Dollars 12 1
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 1
Apple iOS 8545 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 400 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2164 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 368 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Samsung Galaxy 1026 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 225 1
Google Android Wear OS 107 1
Apple WatchOS 86 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Addreality Face 1 1
Google Pixel Watch 6 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5229 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 360 1
Mani Anand Ramnath - Мани Ананд Рамнат 1 1
Goonatilake Suran - Гунатилейк Суран 1 1
Чайка Владимир 29 1
Гуцериев Михаил 113 1
Галеев Сергей 37 1
Ерёмин Вадим 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 9
Италия - Итальянская Республика 4495 6
Южная Корея - Республика 7022 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18989 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54500 2
Европа 24910 2
Италия - Милан 166 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 780 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Индия - Bharat 5841 1
Канада 5061 1
США - Нью-Йорк 3175 1
Ближний Восток 3141 1
Китай - Тайвань 4233 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1085 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6689 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 2
Сон - Somnus 477 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5466 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Металлы - Золото - Gold 1243 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5872 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5713 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5724 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6125 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 34 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2652 1
Fashion industry - Индустрия моды 362 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 16 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 4
Harper's Bazaar 4 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1295 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 156 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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