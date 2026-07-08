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Giorgio Armani Emporio Armani
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 23
Giorgio Armani и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 11008 10
|Fossil 21 4
|Apple Inc 13082 3
|Motorola Inc 1155 2
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 913 2
|Xiaomi 2196 2
|Lenovo Motorola 3559 2
|Garmin - Гармин 231 2
|ELARI 45 2
|Smarterra 2 1
|Ritmix 64 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|Qualcomm Technologies 1967 1
|Meta Platforms - Facebook 4608 1
|LG Electronics 3726 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
|MediaTek - Ralink 591 1
|HTC Corporation 1512 1
|Fitbit 61 1
|Canalys 236 1
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 192 1
|Addreality - Эддреалити 47 1
|Digma 248 1
|Vertu 119 1
|Google LLC 12619 1
|Geozon 15 1
|WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Mani Anand Ramnath - Мани Ананд Рамнат 1 1
|Goonatilake Suran - Гунатилейк Суран 1 1
|Чайка Владимир 29 1
|Гуцериев Михаил 113 1
|Галеев Сергей 37 1
|Ерёмин Вадим 9 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 4
|Harper's Bazaar 4 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1295 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.