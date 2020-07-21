Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, подвела итоги развития рынка носимых устройств за первое полугодие 2020 года. Всего в январе-июне россияне приобрели около 2,2 миллиона умных часов и трекеров на сумму порядка 14,4 миллиарда рублей, что на 21% выше в денежном и натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последние пять лет спрос на носимые устройства вырос почти в девять раз и превысил продажи планшетов. Продажи группы «М.Видео-Эльдорадо» растут быстрее среднерыночных темпов и за шесть месяцев 2020 года увеличились на 25% в штуках и на 30% в деньгах.

«Носимые девайсы набирают массовую популярность и остаются одним из наиболее перспективных сегментов в цифровой технике – за последние пять лет денежный объём категории увеличился в 8,5 раз – до 14,4 с 1,7 миллиарда рублей. По итогам шести месяцев этого года рынок носимых устройств стал больше, например, чем спрос на планшеты, продажи которых за январь-июнь составили 14 миллиардов рублей. С появлением новых технологий мы видим более выраженное сегментирование – расширяется ассортимент смарт-часов для отслеживания безопасности детей, моделей для любителей спорта, дизайнерских и других гибридных часов. Умные браслеты и часы в связке со смартфоном помогут следить за здоровьем, отслеживать ежедневную активность и лучше спать, а также могут выступать стильным дополнением к повседневному образу», — отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Ерёмин.

65% рынка носимой электроники в натуральном выражении в первом полугодии заняли фитнес-трекеры. Самым популярным сегментом остаются фитнес-трекеры. «Умные» браслеты продолжают увеличивать долю в категории носимых устройств, чему способствует небольшая средняя цена около 2 тыс. рублей и широкий набор функций, все более схожих со смарт-часами. Производители улучшают качество измерений показателей физической активности (пульс, шаги, дистанция, калории, фазы сна), в большинстве моделей доступны уведомления о звонках и содержание SMS, стандартом становится защита от влаги и пыли, расширяется ассортимент девайсов с NFC-модулем для бесконтактной оплаты товаров и услуг. Изменяются и сенсорные дисплеи – браслеты все чаще получают яркие AMOLED и OLED экраны с размером около 1 дюйма (~2,5 см). Лидером сегмента остаётся бренд Xiaomi, а самой продаваемой моделью в России - Xiaomi Mi Band 4. В число лидеров также вошли Honor и Jet.

В смарт-часах популярность набирают гибридные fashion-часы и спортивные модели

Сегмент смарт-часов занимает порядка 25% в штучных продажах категории и 65% от денежного объема рынка. Большую часть продаж составляют модели, оснащены некоторыми возможностями смартфона – позволяют отвечать на звонки и сообщения, а также бесконтактно оплачивать покупки. Средняя стоимость таких смарт-часов составляет порядка 24 тыс. рублей. Самыми продаваемыми часами первого полугодия в России стали Apple Watch Series 5 (44mm Space Grey Aluminium). Активно растут, но остаются небольшими сегментами, гибридные часы (модели с механическими стрелками и «умными» функциями), а также часы для любителей спорта. Наиболее популярными брендами смарт-часов стали Apple, Samsung и Garmin. В гибридных аксессуарах популярность набирают fashion-бренды: Michael Kors, Fossil, Diesel, Emporio Armani, Skagen и др.

Детские смарт-часы набирают популярность и становятся доступнее

Смарт-часы с GPS и кнопкой SOS предназначены для детей и отслеживания их безопасности родителями. По итогам шести месяцев 2020 года они заняли 10% категории в количественном выражении. Средний чек снизился на 7% до 2,5 тыс. рублей. В такие аксессуары установлен датчик для определения местоположения, шагомер, микрофон для звонков и отправки сообщений, а также аудиомониторинга обстановки вокруг ребенка. В случае возникновения опасности ребенок может нажать кнопку SOS, родители получат уведомление на свой смартфон. Среди наиболее популярных брендов оказались Jet, Elari и «Кнопка жизни». Значительно нарастили продажи Geozon и Digma, вошедшие также в топ-5 производителей.