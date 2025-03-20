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Индексная книга (каталог) CNews*
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Diesel


20.03.2025 «Яндекс Маркет» запустил в Санкт-Петербурге сервис Ultima с премиальными товарами 1
13.12.2022 «Яндекс маркет» поможет купить премиальные одежду и обувь от мультибрендовых магазинов 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
21.08.2019 Аналитика «М.Видео»: рынок смарт-часов в России увеличился вчетверо за три года и продолжает расти 1
18.01.2019 Google завладела активами Fossil для создания собственных смарт-часов 1
27.09.2012 XZIBIT и призы от Media Markt ждут самого удачливого фотографа 1
23.12.2010 В Рунете запустили виртуальную примерочную - BeMyDress.ru 1
12.12.2005 Мобильные телефоны: обзор клубов по интересам 1
14.07.2004 "Борлас" отчитался за полугодие 1
02.04.2003 Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе 1
03.03.2003 X-Craft: катамаран для отработки высоких технологий 1
03.03.2003 X-Craft: катамаран для отработки высоких технологий 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Diesel и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10308 4
Apple Inc 12184 3
Fossil 20 3
Xiaomi 1768 2
Garmin - Гармин 203 2
ELARI 36 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 2
Google LLC 11867 1
Qualcomm Technologies 1835 1
MediaTek - Ralink 531 1
HTC Corporation 1500 1
Lenovo Motorola 3503 1
Fitbit 57 1
Canalys 232 1
Digma 196 1
Geozon 12 1
Smarterra 2 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Cisco Systems 5135 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Vodafone Group 1384 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Ritmix 63 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Siemens AG - Siemens Group 2595 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4008 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Sony 6556 1
Motorola Inc 1148 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Yandex - Яндекс 7499 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2425 2
Skagen Designs 3 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Adidas - Адидас 162 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Ferrari NV 157 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Uniqlo 10 1
Империя-Фарма 90 1
Hugo Boss 9 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 8 1
LEFORM - ЛЕФОРМ 5 1
PVH Corp - Calvin Klein 18 1
Heinz - Хайнц 26 1
Lacoste - Лакост 9 1
Tendam - Cortefiel - Springfield - Women's Secret - Pedro del Hierro 3 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1165 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7692 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 787 3
Аксессуары 3930 3
Умные платформы 1718 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 2
Оповещение и уведомление - Notification 4727 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14495 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20955 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2980 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12168 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1279 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8235 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16134 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4137 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1217 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2923 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11221 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 616 1
Часы - Watch 952 1
Шагомер - Педометр - Pedometer 78 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13998 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 493 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 2
Кнопка жизни 21 2
Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 174 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 1
Google Android Wear OS 98 1
Apple WatchOS 72 1
Qualcomm Snapdragon Wear 15 1
Google Pixel Watch 1 1
Fossil Kate Spade 1 1
Tyzen OS 2 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Google Android 14121 1
Apple iOS 7879 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 1
Яндекс.Маркет 973 1
Чайка Владимир 27 1
Гуцериев Михаил 111 1
Ерёмин Вадим 8 1
Набоков Сергей 27 1
Ананьин Алексей 81 1
Гаврилова Анна 1 1
Лохтин Геннадий 3 1
Александрян Врам 4 1
Caio Francesco - Кайо Франческо 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 816 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
Европа 21841 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Азия - Азиатский регион 5574 1
Япония 13326 1
Швеция - Королевство 3633 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1780 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Ближний Восток 2958 1
Дания - Копенгаген 152 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
Нидерланды 3539 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 250 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 317 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Бельгия - Брюссель 228 1
Панама - Республика 107 1
Нидерланды - Роттердам 43 1
Китай - Тайвань 4010 1
Италия - Итальянская Республика 4366 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 940 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 120 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 34 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5939 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2289 2
Fashion industry - Индустрия моды 245 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1385 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3516 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2879 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5500 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
Сон - Somnus 432 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4410 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1682 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1562 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6208 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 573 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 247 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1676 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1079 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 465 1
Space Daily 528 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1220 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3244 1
Gartner - Гартнер 3564 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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