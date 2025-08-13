Сеть магазинов LEFORM является крупной торговой сетью формата «концепт-стор». Первый магазин был открыт в 1997 году в столице на Поварской улице. В 2024 году LEFORM — это три магазина в Москве и один в Московской области, а также собственный интернет-магазин с доставкой в любую точку Российской Федерации.