LEFORM ЛЕФОРМ


Сеть магазинов LEFORM является крупной торговой сетью формата «концепт-стор». Первый магазин был открыт в 1997 году в столице на Поварской улице. В 2024 году LEFORM — это три магазина в Москве и один в Московской области, а также собственный интернет-магазин с доставкой в любую точку Российской Федерации.

УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Сервис «Ultima Яндекс Маркет» запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику» 1
03.10.2024 «Яндекс Маркет» запустил новое бизнес-направление Ultima с избранными товарами и премиальным сервисом 1
03.10.2024 «Яндекс Маркет» запустил новое бизнес-направление Ultima с избранными товарами и премиальным сервисом 1
26.06.2024 Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов 1
13.12.2022 «Яндекс маркет» поможет купить премиальные одежду и обувь от мультибрендовых магазинов 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

LEFORM и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7993 3
ОКТРОН - OCTRON 21 1
8657 1
Inventive Retail Group 78 1
Diesel 14 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Яндекс.Лавка 264 1
Спортмастер - Sportmaster 184 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1522 1
GFG - Lamoda - Купишуз 178 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 468 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 871 1
Adidas - Адидас 164 1
eBay Inc 1627 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 304 2
FashionTech - цифровые технологии в индустрии моды 5 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1503 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12617 1
Аксессуары 4023 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6003 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 913 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11815 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2547 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2623 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7064 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7732 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1146 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1075 4
Google Android 14420 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 1
SML - Standard ML - Язык программирования 11 1
Apple iOS 8045 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 649 1
Лохтин Геннадий 3 1
Широбоков Влад 1 1
Фуголь Екатерина 1 1
Navez Edwin - Навез Эдвин 1 1
Frey Andreas - Фрай Андреас 1 1
Duma Fabio - Дума Фабио 1 1
Labati Florence - Лабати Флоранс 1 1
Schwartz Mark - Шварц Марк 1 1
Тарасенко Игорь 8 1
Лутц Игорь 4 1
Синюшин Константин 16 1
Ревяшко Андрей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7871 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 3
Fashion industry - Индустрия моды 276 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1757 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6944 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5842 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2391 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5337 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 316 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
eFashion 1 1
