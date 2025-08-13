Получите все материалы CNews по ключевому слову
LEFORM ЛЕФОРМ
Сеть магазинов LEFORM является крупной торговой сетью формата «концепт-стор». Первый магазин был открыт в 1997 году в столице на Поварской улице. В 2024 году LEFORM — это три магазина в Москве и один в Московской области, а также собственный интернет-магазин с доставкой в любую точку Российской Федерации.
УПОМИНАНИЯ
LEFORM и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7993 3
|ОКТРОН - OCTRON 21 1
|1С 8657 1
|Inventive Retail Group 78 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1075 4
|Google Android 14420 2
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 1
|SML - Standard ML - Язык программирования 11 1
|Apple iOS 8045 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 649 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.