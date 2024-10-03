«Яндекс Маркет» запустил новое бизнес-направление Ultima с избранными товарами и премиальным сервисом

«Яндекс Маркет» представил Ultima — новый проект с фокусом на селективном ассортименте и премиальном сервисе. В «Ultima Яндекс Маркете» уже можно найти более 250 тыс. товаров как от хорошо известных марок, так и от нишевых брендов, многих из которых нет в России. Их выбрали консультанты Ultima: стилисты, байеры и другие эксперты индустрии. «Яндекс Маркет» продолжит пополнять ассортимент Ultima новыми коллекциями, коллаборациями и редкими архивными вещами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Магазины и бренды Ultima

«Ultima Яндекс Маркет» сотрудничает с официальными магазинами, дистрибьюторами, байерами и популярными концепт-сторами: например, КМ20, LEFORM, SV77, Babochka, Studio Slow, Molecule, Dr.Head, Davines и др. В ассортименте Ultima уже более 650 брендов с разными товарами: с одеждой и обувью, аксессуарами, товарами для дома, бьюти-товарами и техникой. Среди них Prada, Acne, Balenciaga, Bluemarble, Miu Miu, Gucci, Byredo, Roja, Dyson, Bowers & Wilkins, Seletti и др. Чтобы найти товары этих брендов, покупатель может перейти в раздел Ultima с главной страницы «Яндекс Маркета» или воспользоваться поиском: такие товары отмечены бейджем U.

Новые услуги и сервис

Покупателям «Ultima Яндекс Маркета» также доступен премиальный сервис. Можно не только получить товары с доставкой «по клику», но и вернуть их курьеру, если что-нибудь не подойдет: он приедет по нужному адресу в удобное для пользователя время. Услуга быстрого возврата через персонального менеджера появилась на сервисе впервые, она доступна эксклюзивно покупателям «Ultima Яндекс Маркета». Увеличен и срок возврата товаров: 28 дней вместо стандартных 14 дней при покупке в розничных магазинах. Для покупателей Ultima на «Маркете» также впервые стал доступен консьерж-сервис — выделенная линия службы поддержки, в которую можно обратиться с вопросами о сервисах «Яндекса». Все товары Ultima надежно упакованы в сумки из экологичных материалов. Воспользоваться Ultima уже могут покупатели из Москвы, в будущем «Маркет» планирует запустить сервис и в Санкт-Петербурге.

Ultima для продавцов

Размещать свои товары на витрине Ultima могут продавцы с высоким рейтингом. В ассортименте магазина должны быть оригинальные товары и продукция брендов, отобранные экспертами Ultima. Чтобы попасть на витрину, продавец может подать заявку на подключение через форму на сайте и пройти отбор. С помощью Ultima продавцы смогут привлечь новую аудиторию, а также получить доступ к услугам Ultima для продавцов.

«Яндекс Маркет» запустил сервис Ultima, чтобы удовлетворить растущий покупательский спрос на товары в ценовом сегменте выше среднего. По итогам первого полугодия 2024 г. оборот таких товаров на «Маркете» в категории Fashion вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г.

Увидеть новый раздел Ultima можно после обновления приложения «Яндекс Маркета» до последней версии.