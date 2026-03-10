США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo па. Свою лепту внесла и Европа – возмещения убытков добивается основанная в Великобритании компания Dyson (ныне ее штаб-квартира базируется в Сингапуре). Она широко известна своими фенами, стай

На Горбушке затопило склады с iPhone, Dyson и гаджетами «Яндекса» на десятки миллионов le тоже уничтожены водой – ущерб еще предстоит подсчитать. Но пострадала не только продукция Apple. По информации канала, вода подпортила устройства еще как минимум двух популярных в России брендов – Dyson и «Яндекса». Первый известен в стране в основном благодаря своим пылесосам, фенам и стайлерам, тогда как «Яндекс» начинал с умных колонок, а теперь продает очень широкий ассортимент техни

«Яндекс Поиск» назвал самые популярные модели стайлеров Аналитики «Яндекс Поиска» изучили агрегированные поисковые запросы россиян о фенах и стайлерах Dyson в преддверии восьмого марта. Выяснилось, что самый высокий спрос на технику этого бренд

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж первых наушников от бренда Dyson ектронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Dyson OnTrac ― первых беспроводных наушников известного бренда. Стоимость устройства в канала

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой терпевает совсем не косметические, а самые настоящие глобальные улучшения. Так, в разработке нового Dyson V11 Absolute участвовали 315 инженеров, изготовив более 32 500 деталей. Эффективная сис

Dyson разработала новый аппарат ИВЛ CoVent а Великобритании с привлечением внешних экспертов из Национальной службы здравоохранения и Государственной службы по лекарственным средствам Великобритании. «Сердцем» нового устройства стал двигатель Dyson с цифровым управлением, который был специально адаптирован для удовлетворения клинических потребностей пациентов, инфицированных коронавирусом. Устройство портативно и работает на батарея

Новая сушилка для рук Dyson - 10 секунд тишины Лучше любых бумажных салфеток и гигиеничней полотенца сушит руки после мытья новая сушилка Dyson Airblade 9kJ. Dyson Airblade 9kJ оснащена фильтром HEPA и работает в двух режима

Беспроводные вертикальные пылесосы: 10 лучших моделей Dyson V10 Absolute Dyson V10 Absolute - один из самых мощных и функциональных пылесосов: максимальная мощность в

Три грани интеллекта пылесоса Dyson V11TM Компания Dyson представила новый беспроводной пылесос Dyson V11TM. Dyson V11TM автоматич

Обзор пылесоса Dyson Cyclone V10 Absolute 100 и 115 АВТ). В десятой версии этот показатель стал на 50% выше: максимальная мощность всасывания Dyson Cyclone V10 составляет 151 АВТ. По этому параметру новинка начинает уверенно конкуриров

C новым мотором - к вершинам чистоты Сегодня компания Dyson представила новый двигатель для пылесосов Dyson V10 и пылесос Dyson Cyclo

Обзор Dyson Pure Hot + Cool: новая технология комфорта н (газ) Изоляционное стекловолокно --- Антиперспиранты Текстильные волокна Источник: ZOOM.CNews Dyson известен как изобретатель технологии безлопастного усиления воздушного потока Air Multi

Пылесос - золотая середина В линейке бесшумных пылесосов Dyson V появилась новая модель. Модель Dyson V7 занимает место между флагманской Dy

«Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM Фен Dyson Supersonic Хорошие девайсы для наведения красоты никогда не бывают лишними. Вышедший в

Dyson открыла новый технологический центр в Сингапуре Компания Dyson объявила об открытии нового технологического центра в Сингапуре, объединяющего производственную площадку и новейшие научно-исследовательские лаборатории. Новый центр расположен в самом се

Dyson объединил науку и производство Компания Dyson объединила свои научно-исследовательские лаборатории и производственную площадку в рамках нового технологического центра. Новый центр расположен рядом с Национальным университетом Сингапу

Обзор Dyson V8 Absolute: мобильный, мощный и такой ручной ими революционными разработками. При этом, каждое устройство эстетически невероятно привлекательно. Dyson подчеркивает, что над созданием тех или иных компонентов работы ведутся десятками инжен

Король идеальной уборки - Dyson V8 110 000 оборотов в минуту совершает двигатель, установленный в новой линейке беспроводных пылесосов Dyson V8. Пылесосы Dyson V8 отличаются увеличенным временем автономной работы, усоверш

Компания Dyson на выставке IFA 2016 в Берлине Денис Поповкин уже рассказал об экспозиции Samsung. А теперь мы познакомим вас с новинками компании Dyson, которые были представлены 2 сентября на официальной презентации. На выставке был пре

Берлинский выход Dyson Supersonic Новейший фен Dyson Supersonic, позволяющий полностью забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках

Уборка с комфортом, уборка с Cinetic Big Ball Принцип «неваляшки» использовали инженеры Dyson в новом пылесосе Cinetic Big Ball, сделаав его таким образом мощным, устойчивым и эффек

Dyson представила революционный фен для волос Новейший фен Dyson Supersonic позволяет забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках для здоровья

Пыль и смог не пройдут мимо Dyson Pure Cool Link й из крайне мелких частиц. Избавится от них привычными методами практически невозможно. Но компания Dyson создала бытовой очиститель воздуха Pure Cool Link, который справляется с пылью и смогом

Трость-навигатор, домашняя гидропоника и другие проекты James Dyson Award 2014 18 сентября в Москве прошла церемония награждения пяти победителей национального этапа конкурса инженерных и дизайнерских прототипов James Dyson Award 2014. Главный приз получила домашняя гидропонная мини-система, созданная инженером НИТУ «МИСиС» Ольгой Волковой. Её установка состоит из трех основных и двух дополнительных уровней.

У робота-пылесоса Dyson самый мощный мотор в мире Известная своими отличными, хотя и не бюджетными пылесосами компания Dyson представила на рынке робота-уборщика Dyson 360 Eye. Автоматический пылесос Dy

Циклоны против аллергии Новые циклонные пылесосы Dyson с технологией Cinetic способны задерживать аллергены диаметром до 0,5 микрона. Технолог

Лучшие циклонические пылесосы. Выбор ZOOM.CNews умался о создании нового типа пылесоса без мешка британский инженер и дизайнер Джеймс Дайсон (James Dyson) в конце 70-х годов прошлого века. Изобретателя страшно раздражало, что мешки в его пыл

В James Dyson Award 2012 победил проект экологической рыболовной сети Жюри международного конкурса инженерного дизайна James Dyson Award назвала проект и имя автора, победившего в 2012 году. Победителем James Dyson Award 2012 стал Дэн Уотсон, выпускник Королевского Колледжа Искусств, автор проекта SafetyNet -

Российский этап James Dyson Award 2012 назвал победителей 11 сентября компания Dyson и фонд Джеймса Дайсона провели церемонию награждения победителей российского этапа конкурса в области промышленного дизайна и инженерного проектирования James Dyson Award 2012. Гла

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Первый тест в России новейшего циклонника Dyson DC37 Циклонный пылесос Dyson DC37 мы приметили ещё на выставке IFA в Берлине, в сентябре. ZOOM.CNews писал об этом.

Инопланетный гость: тест-драйв пылесоса Dyson DC 26 Allergy на самом деле не стоящие и 5 тысяч. А бывают пылесосы с историей! С судьбой, если хотите. Пылесосы Dyson – как раз такие. Собственно, они сами — и есть история. История пылесосостроения на пла

Пылесос Dyson: умный, деревянный, экологичный Компания Dyson при участии студии дизайна Cambridge Consultants создала пылесос, являющийся на сегодня

Club.CNews: Dyson предостерегает от покупки низкокачественных аналогов Вентиляторы Air Multiplier™ уникальное изобретение компании Dyson! Команда инженеров, ученых, физиков (в общей сложности более 350 человек) разрабатывали

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Нано-пылесосы Dyson: против грязи в рукопашную По порядку. Аккумуляторы ручных пылесосов Dyson DC31 позволяют им работать меньше 20 минут, но за счет поразительно высокой мощности эт

Dyson DC26 Allergy - новый подход к чистоте новые подходы, внедряют современные системы, используют интересные решения. Это делается не для того, чтобы намеренно усложнить технику, а наоборот… Хорошим примером может служить английская компания Dyson, которая специализируется на выпуске многофункциональных пылесосов. За несколько лет из небольшой фирмы Dyson выросла в корпорацию, чья продукция продается в 40 странах мира. Успех