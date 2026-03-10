Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dyson
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.03.2026
|
США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo
па. Свою лепту внесла и Европа – возмещения убытков добивается основанная в Великобритании компания Dyson (ныне ее штаб-квартира базируется в Сингапуре). Она широко известна своими фенами, стай
|17.12.2025
|
На Горбушке затопило склады с iPhone, Dyson и гаджетами «Яндекса» на десятки миллионов
le тоже уничтожены водой – ущерб еще предстоит подсчитать. Но пострадала не только продукция Apple. По информации канала, вода подпортила устройства еще как минимум двух популярных в России брендов – Dyson и «Яндекса». Первый известен в стране в основном благодаря своим пылесосам, фенам и стайлерам, тогда как «Яндекс» начинал с умных колонок, а теперь продает очень широкий ассортимент техни
|06.03.2025
|
«Яндекс Поиск» назвал самые популярные модели стайлеров
Аналитики «Яндекс Поиска» изучили агрегированные поисковые запросы россиян о фенах и стайлерах Dyson в преддверии восьмого марта. Выяснилось, что самый высокий спрос на технику этого бренд
|13.09.2024
|
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж первых наушников от бренда Dyson
ектронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Dyson OnTrac ― первых беспроводных наушников известного бренда. Стоимость устройства в канала
|26.06.2020
|
Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой
терпевает совсем не косметические, а самые настоящие глобальные улучшения. Так, в разработке нового Dyson V11 Absolute участвовали 315 инженеров, изготовив более 32 500 деталей. Эффективная сис
|27.03.2020
|
Dyson разработала новый аппарат ИВЛ CoVent
а Великобритании с привлечением внешних экспертов из Национальной службы здравоохранения и Государственной службы по лекарственным средствам Великобритании. «Сердцем» нового устройства стал двигатель Dyson с цифровым управлением, который был специально адаптирован для удовлетворения клинических потребностей пациентов, инфицированных коронавирусом. Устройство портативно и работает на батарея
|25.10.2019
|
Новая сушилка для рук Dyson - 10 секунд тишины
Лучше любых бумажных салфеток и гигиеничней полотенца сушит руки после мытья новая сушилка Dyson Airblade 9kJ. Dyson Airblade 9kJ оснащена фильтром HEPA и работает в двух режима
|17.04.2019
|
Беспроводные вертикальные пылесосы: 10 лучших моделей
Dyson V10 Absolute Dyson V10 Absolute - один из самых мощных и функциональных пылесосов: максимальная мощность в
|26.03.2019
|
Три грани интеллекта пылесоса Dyson V11TM
Компания Dyson представила новый беспроводной пылесос Dyson V11TM. Dyson V11TM автоматич
|05.02.2019
|
Обзор пылесоса Dyson Cyclone V10 Absolute
100 и 115 АВТ). В десятой версии этот показатель стал на 50% выше: максимальная мощность всасывания Dyson Cyclone V10 составляет 151 АВТ. По этому параметру новинка начинает уверенно конкуриров
|06.03.2018
|
C новым мотором - к вершинам чистоты
Сегодня компания Dyson представила новый двигатель для пылесосов Dyson V10 и пылесос Dyson Cyclo
|10.12.2017
|
Обзор Dyson Pure Hot + Cool: новая технология комфорта
н (газ) Изоляционное стекловолокно --- Антиперспиранты Текстильные волокна Источник: ZOOM.CNews Dyson известен как изобретатель технологии безлопастного усиления воздушного потока Air Multi
|04.09.2017
|
Пылесос - золотая середина
В линейке бесшумных пылесосов Dyson V появилась новая модель. Модель Dyson V7 занимает место между флагманской Dy
|07.03.2017
|
«Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM
Фен Dyson Supersonic Хорошие девайсы для наведения красоты никогда не бывают лишними. Вышедший в
|17.02.2017
|
Dyson открыла новый технологический центр в Сингапуре
Компания Dyson объявила об открытии нового технологического центра в Сингапуре, объединяющего производственную площадку и новейшие научно-исследовательские лаборатории. Новый центр расположен в самом се
|17.02.2017
|
Dyson объединил науку и производство
Компания Dyson объединила свои научно-исследовательские лаборатории и производственную площадку в рамках нового технологического центра. Новый центр расположен рядом с Национальным университетом Сингапу
|23.11.2016
|
Обзор Dyson V8 Absolute: мобильный, мощный и такой ручной
ими революционными разработками. При этом, каждое устройство эстетически невероятно привлекательно. Dyson подчеркивает, что над созданием тех или иных компонентов работы ведутся десятками инжен
|19.10.2016
|
Король идеальной уборки - Dyson V8
110 000 оборотов в минуту совершает двигатель, установленный в новой линейке беспроводных пылесосов Dyson V8. Пылесосы Dyson V8 отличаются увеличенным временем автономной работы, усоверш
|13.09.2016
|
Компания Dyson на выставке IFA 2016 в Берлине
Денис Поповкин уже рассказал об экспозиции Samsung. А теперь мы познакомим вас с новинками компании Dyson, которые были представлены 2 сентября на официальной презентации. На выставке был пре
|05.09.2016
|
Берлинский выход Dyson Supersonic
Новейший фен Dyson Supersonic, позволяющий полностью забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках
|03.06.2016
|
Уборка с комфортом, уборка с Cinetic Big Ball
Принцип «неваляшки» использовали инженеры Dyson в новом пылесосе Cinetic Big Ball, сделаав его таким образом мощным, устойчивым и эффек
|27.04.2016
|
Dyson представила революционный фен для волос
Новейший фен Dyson Supersonic позволяет забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках для здоровья
|07.04.2016
|
Пыль и смог не пройдут мимо Dyson Pure Cool Link
й из крайне мелких частиц. Избавится от них привычными методами практически невозможно. Но компания Dyson создала бытовой очиститель воздуха Pure Cool Link, который справляется с пылью и смогом
|23.09.2014
|
Трость-навигатор, домашняя гидропоника и другие проекты James Dyson Award 2014
18 сентября в Москве прошла церемония награждения пяти победителей национального этапа конкурса инженерных и дизайнерских прототипов James Dyson Award 2014. Главный приз получила домашняя гидропонная мини-система, созданная инженером НИТУ «МИСиС» Ольгой Волковой. Её установка состоит из трех основных и двух дополнительных уровней.
|10.09.2014
|
У робота-пылесоса Dyson самый мощный мотор в мире
Известная своими отличными, хотя и не бюджетными пылесосами компания Dyson представила на рынке робота-уборщика Dyson 360 Eye. Автоматический пылесос Dy
|21.04.2014
|
Циклоны против аллергии
Новые циклонные пылесосы Dyson с технологией Cinetic способны задерживать аллергены диаметром до 0,5 микрона. Технолог
|17.01.2014
|
Лучшие циклонические пылесосы. Выбор ZOOM.CNews
умался о создании нового типа пылесоса без мешка британский инженер и дизайнер Джеймс Дайсон (James Dyson) в конце 70-х годов прошлого века. Изобретателя страшно раздражало, что мешки в его пыл
|12.11.2012
|
В James Dyson Award 2012 победил проект экологической рыболовной сети
Жюри международного конкурса инженерного дизайна James Dyson Award назвала проект и имя автора, победившего в 2012 году. Победителем James Dyson Award 2012 стал Дэн Уотсон, выпускник Королевского Колледжа Искусств, автор проекта SafetyNet -
|17.09.2012
|
Российский этап James Dyson Award 2012 назвал победителей
11 сентября компания Dyson и фонд Джеймса Дайсона провели церемонию награждения победителей российского этапа конкурса в области промышленного дизайна и инженерного проектирования James Dyson Award 2012. Гла
|24.08.2012
|
ZOOM рекомендует: обзор циклонического пылесоса Dyson DC36 Carbon Fibre
мко. Вот, собственно, основные требования. Руководствуясь ими, мы и изучим поведение «номера 36» от Dyson. ПылесосокрасотаКак вся техника Dyson, DC36 красив, чего уж там. Производитель у
|10.05.2012
|
Призёр Парижа Dyson DC36 прибыл в Россию
Компания Dyson представила на российском рынке новый компактный цилиндрический пылесоc Dyson DC
|18.11.2011
|
Первый тест в России новейшего циклонника Dyson DC37
Циклонный пылесос Dyson DC37 мы приметили ещё на выставке IFA в Берлине, в сентябре. ZOOM.CNews писал об этом.
|06.10.2011
|
Инопланетный гость: тест-драйв пылесоса Dyson DC 26 Allergy
на самом деле не стоящие и 5 тысяч. А бывают пылесосы с историей! С судьбой, если хотите. Пылесосы Dyson – как раз такие. Собственно, они сами — и есть история. История пылесосостроения на пла
|19.09.2011
|
Пылесос Dyson: умный, деревянный, экологичный
Компания Dyson при участии студии дизайна Cambridge Consultants создала пылесос, являющийся на сегодня
|28.07.2011
|
Club.CNews: Dyson предостерегает от покупки низкокачественных аналогов
Вентиляторы Air Multiplier™ уникальное изобретение компании Dyson! Команда инженеров, ученых, физиков (в общей сложности более 350 человек) разрабатывали
|23.05.2011
|
Экспресс-обзор: вентиляторы Dyson Air Multiplier
Компания Dyson представляет сразу три новые модели вентиляторов Dyson Air Multiplier, предназна
|20.10.2010
|
Dyson выпустила пылесос для сбора шерсти животных
Компания Dyson разработала новую модель пылесоса Dyson DC23 Animal Canister Vacuum, предназначе
|05.03.2010
|
Нано-пылесосы Dyson: против грязи в рукопашную
По порядку. Аккумуляторы ручных пылесосов Dyson DC31 позволяют им работать меньше 20 минут, но за счет поразительно высокой мощности эт
|10.11.2009
|
Dyson DC26 Allergy - новый подход к чистоте
новые подходы, внедряют современные системы, используют интересные решения. Это делается не для того, чтобы намеренно усложнить технику, а наоборот… Хорошим примером может служить английская компания Dyson, которая специализируется на выпуске многофункциональных пылесосов. За несколько лет из небольшой фирмы Dyson выросла в корпорацию, чья продукция продается в 40 странах мира. Успех
|20.10.2009
|
Dyson DC26 City: мощный пылесос может быть компактным
емя как большая часть населения других стран мира живет в кондоминиумах, и для таких людей компания Dyson разработала пылесос Dyson DC26 City - компактный и маневренный, но при этом мощн
Dyson и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 50
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
|Ananova 250 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Чудо техники 60 2
|Cosmopolitan 25 2
|Newsbytes News Network 379 1
|Популярная механика 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Reddit 398 1
|Ведомости 1466 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Wired - Издание 276 1
|Inquirer 463 1
|Известия ИД 770 1
|Nature 832 1
|New Scientist 1448 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.