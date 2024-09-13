Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж первых наушников от бренда Dyson

Группа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Dyson OnTrac ― первых беспроводных наушников известного бренда. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составит 79,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Dyson OnTrac ― это инновационные наушники от компании Dyson, сочетающие передовые технологии и комфорт. Они отличаются футуристическим дизайном с плавными линиями и минималистичными элементами.

Dyson OnTrac оснащены передовой системой активного шумоподавления (ANC), которая использует множество микрофонов, расположенных как внутри, так и снаружи амбушюр. Эта система автоматически анализирует окружающий шум и мгновенно подстраивает параметры шумоподавления, создавая идеальные условия для прослушивания музыки или проведения звонков в самых разных условиях ― от людных улиц до шумных офисов. Многорежимный ANC позволяет пользователю переключаться между полным шумоподавлением и режимом прозрачности, когда необходимо оставаться в курсе происходящего вокруг.

Благодаря 40-мм динамическим излучателям с неодимовыми магнитами, Dyson OnTrac предлагает превосходное качество звука. Частотный диапазон от 10 Гц до 40 кГц обеспечивает детализированное и сбалансированное звучание, начиная от насыщенных басов и заканчивая кристально чистыми высокими частотами. Эти наушники разработаны для любителей музыки, ценящих точность и чистоту аудио.

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»
техника

Dyson OnTrac имеют амбушюры из мягкой пены с эффектом памяти, которые идеально прилегают к ушам, создавая дополнительную звукоизоляцию. Регулируемое оголовье обеспечивает удобную посадку наушников для пользователей с любым размером головы, а благодаря легкому весу и продуманному распределению нагрузки, наушники можно носить в течение долгих часов без ощущения усталости. Кроме того, у наушников есть сменные элементы различного дизайна, которые можно комбинировать, меняя внешний вид девайса.

Наушники работают до 20 часов на одном заряде аккумулятора, время зарядки устройства составляет два часа. Гаджет оснащен технологией беспроводной связи Bluetooth версии 5.3 и для высококачественной передачи звука и поддерживает аудиокодеки AAC, aptX, SBC.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год

Как Федеральное казначейство перешло с СУБД Oracle на Postgres Pro

Плановые проверки бизнеса в России могут заменить профилактическими визитами

CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет

В России хотят ввести электронную идентификацию для продавцов в интернете

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/