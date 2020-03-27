Dyson разработала новый аппарат ИВЛ CoVent

Dyson совместно с The Technology Partnership разработали CoVent — новый аппарат искусственной вентиляции легких. Проект был реализован по запросу правительства Великобритании с привлечением внешних экспертов из Национальной службы здравоохранения и Государственной службы по лекарственным средствам Великобритании.

«Сердцем» нового устройства стал двигатель Dyson с цифровым управлением, который был специально адаптирован для удовлетворения клинических потребностей пациентов, инфицированных коронавирусом. Устройство портативно и работает на батареях, поэтому его можно использовать в том числе в полевых госпиталях и при транспортировке пациентов. Пользовательский интерфейс аппарата разработан с учетом клинических требований и особенностей эксплуатации, поэтому система управления устройством безопасна для медицинских работников и знакома им.

Аппараты искусственной вентиляции легких CoVent являются поднадзорными продуктами, поэтому Dyson и TTP будут сотрудничать с Государственной службой по лекарственным средствам и правительством Великобритании, чтобы утвердить проект самого устройства и производственного процесса. Dyson получила от правительства Великобритании первый заказ на 10 тыс. единиц CoVent, который выполнит на условиях открытого доступа к документации. Компания также ищет способы сделать продукт доступным на международном уровне.