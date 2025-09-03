Получите все материалы CNews по ключевому слову
Турубар Николай
УПОМИНАНИЯ
|03.09.2025
|Появился первый в России телеканал на основе ИИ 1
|15.05.2017
|Экс-руководитель Acer и Lenovo инвестировал в «уникальный московский ИТ-ресторан» 1
Турубар Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
|Microsoft Corporation 25031 1
|Lenovo Group 2323 1
|LG Electronics 3652 1
|Intel Corporation 12414 1
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
|Acer Group - Acer Inc 2617 1
|Мишин Глеб 70 1
|Цыганов Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.