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РАПСИ Российское агентство правовой и судебной информации


05.03.2025 Экс-гендиректор российской «дочки» Google будет отвечать за ее долги. Арестовано личное имущество на 233 миллиона 1
27.09.2023 У Xiaomi хитро отбирают товарные знаки. Судьба ее гаджетов в России под большим вопросом 1
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung 1
06.10.2022 Российскую «дочку» Google завалили исками. Она должна сотни миллионов рублей десяткам кредиторов 1
21.03.2022 Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам? 1
25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании 1
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 1
29.12.2020 У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple 1
18.12.2020 Силовики требуют заблокировать российские сайты с культовыми аниме 1
07.08.2020 Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику 2
04.08.2020 Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников 2
09.04.2020 Российский реселлер Xiaomi должен «Открытию» 696 млн руб. Готовится банкротство 1
03.02.2020 Плохие комментарии в Рунете признаны вторжением в частную жизнь 1
17.12.2019 Российский хакер признается в краже $1,5 млн из бюджета США 1
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
12.04.2019 В России аннулировали права Google на его бренд 1
28.08.2018 Российские хозяева Ждуна отсудили у «Мегафона» миллионы 1
02.09.2015 Apple отсудила у российского интернет-магазина 1,7 млн руб. за «неправильный» домен 1
22.10.2013 Мосгорсуд заблокировал первые фильмы на Rutor.org и Turbofilm 1
03.06.2013 Названы сроки заключения для похитителей сына Евгения Касперского 1
04.03.2013 Российский изобретатель требует от Samsung 334 млн рублей 1
21.01.2013 Nissan пытается забрать бренд Infiniti у российских ИТ-компаний 1
16.01.2013 «РЖД» потребовала 2 млн руб. от Apple за нарушение товарного знака 1
30.08.2012 Cотрудник ФСО, похитивший Ивана Касперского, приговорен к 4,5 годам строгого режима 1
13.03.2012 Мосгорсуд оставил в силе закон, обязывающий жителей столицы получать УЭК 1
20.02.2012 Московский суд рассмотрит иск Google против доменов googl.ru и gugl.ru 1
09.02.2012 Верховный суд РФ рекомендовал всем судам по стране начать оповещать участников судопроизводства посредством SMS 1
09.12.2011 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве МТС 1
27.07.2011 Госведомства РФ опровергли сведения об утечке их секретных документов в Google 1
26.07.2011 Сайт Высшей квалификационной коллегии судей РФ взломал хакер 1
20.06.2011 Россиянину дали два года условно за незаконное подключение к Сети 1
25.04.2011 «В Контакте» хотят засудить за нарушение прав на песни МакSим 2
15.03.2011 «В Контакте» выиграла суд против ВГТРК из-за пиратского фильма 2
11.02.2011 Суд отменил решение ФАС о картельном сговоре с участием «Акадо» 1
17.12.2010 Взломщиц электронной почты Киркорова могут посадить на 8 лет 2
24.08.2010 Адвокат проиграл МТС дело о платных входящих SMS 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

РАПСИ и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1758 4
Apple Inc 12161 4
Google LLC 11845 4
Samsung Electronics 10298 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 3
МегаФон 8985 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 2
Google Russia - Гугл Россия 181 2
Ростелеком 9777 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 437 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Huawei 3962 1
Lenovo Group 2297 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 1
Canalys 232 1
Fossil 20 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 1
RDC Group - Mobilidi 25 1
Jinga 25 1
НЦ ПЭ - Научный центр прикладной электродинамики 2 1
ЭКБ-Нева 1 1
Retentiva Distribution Company - RDC 2 1
Havit Group 2 1
Теле.ру 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Sony 6555 1
Microsoft Corporation 24692 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Selectel - Селектел 393 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 184 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Газпром ПАО 1346 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
CD Land 2 1
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
Skagen Designs 3 1
МедРейтинг 2 1
ПроДокторов - МедРейтинг 7 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Синема Галэкси 2 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Аэропорты регионов УК 12 1
Satakunnan Markkinapörssi Oy - Сатакуннан Марккинаперсси Ой 1 1
С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 9 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 13
Судебная власть - Judicial power 2322 10
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2763 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 460 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 4
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 2
Районные суды РФ 65 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1141 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 557 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9355 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12264 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4810 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10600 3
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Оповещение и уведомление - Notification 4699 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 2
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