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РАПСИ Российское агентство правовой и судебной информации
РАПСИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 294 2
|Касперский Евгений 323 2
|Касперский Иван 13 2
|Устимчук Алексей 5 2
|Савельев-младший Николай 3 2
|Рейман Леонид 1051 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Богданов Антон 2 1
|Гладышева Татьяна 3 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Хлобыстов Юрий 2 1
|Науменко Петр 1 1
|Федосов Сергей 2 1
|Черфас Денис 4 1
|Specht Erich - Спехт Эрик 5 1
|Frisch Andrew - Фриш Эндрю 1 1
|Лысенко Вадим 1 1
|Останина Екатерина 1 1
|Путин Владимир 3196 1
|Бармин Алексей 1 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Иванов Денис 13 1
|Вяткин Дмитрий 8 1
|Боярский Сергей 27 1
|Громов Сергей 15 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Альшевских Андрей 6 1
|Киркоров Филипп 7 1
|Газзаев Валерий 1 1
|Станкевич Игорь 1 1
|Погадаев Никита 1 1
|Прыткова Елена 1 1
|Жабреев Евгений 1 1
|Шумилин Владимир 1 1
|Савельев Николай 8 1
|Дорошков Владимир 1 1
|Солопова Ольга 7 1
|Немкин Иван 1 1
|Громов Семен 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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