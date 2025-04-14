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VypryVPN



14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
05.08.2022 VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
29.03.2019 Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

VypryVPN и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 5
Telegram Group 2128 2
Google LLC 11903 1
DipHost 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
Теле.ру 2 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
Эксмо-АСТ - издательство 73 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 58 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
Оповещение и уведомление - Notification 4778 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2935 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2221 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2966 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 270 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
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NordVPN 20 5
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IPVAnish - VPN-сервис 10 5
ExpressVPN 23 5
VPN Unlimited 6 5
Hola VPN 9 5
TorGuard 9 5
Hide my Ass - VPN-сервис 5 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 565 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 53 1
Hideme.ru - VPN-сервис 12 1
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 8 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 1
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