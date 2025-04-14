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Кибербезопасность IPlir IP layer interconnection robust Стандартизованный протокол безопасности сетевого уровня



14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
22.12.2022 «Инфотекс» выпустила новое поколение шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW 5 1
13.01.2022 RFC на протокол «ИнфоТеКС» IPlir размещен на IETF 2
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Стандартизация - Standardization 2161 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 860 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 839 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 126 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2121 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 73 1
Proxy-server - Прокси-сервер 322 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 258 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 400 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1334 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 347 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 614 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5868 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 69 1
Apple - App Store 2921 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 313 1
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Уривский Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 81 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
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