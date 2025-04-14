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DreamHost



Обзор «Dreamhost» на Market.CNews

14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров 1
06.12.2016 Ubuntu начала отстрел неугодных клонов 1
24.07.2012 VMware купила разработчика сетей будущего 1
10.10.2011 Легендарный российский веб-сервер нашел хороших инвесторов 1
09.06.2007 Хакеры «сломали» DreamHost: скомпрометированы 3,5 тыс. доменов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

DreamHost и организации, системы, технологии, персоны:

Cloudflare 114 2
Broadcom - VMware 2396 1
Dell EMC 5043 1
Cisco Systems 5141 1
Microsoft Corporation 24773 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Canonical 204 1
AT&T Inc 1683 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Dropbox 501 1
Nginx - Энджайникс 170 1
Palo Alto Networks 151 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
HPE - Juniper Networks 427 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 21 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
LivingSocial 22 1
Cisco Systems - Airespace 4 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
Engine Yard 4 1
Aeza International LTD - Аеза Групп 2 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
Telegram Group 2128 1
Hetzner Online GmbH 13 1
eBay Inc 1622 1
Runa Capital 158 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
MSD Capital 14 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 66 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2966 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 369 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1207 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 847 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 392 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2254 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3125 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2595 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6242 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 381 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 69 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 582 1
Linux OS 10146 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 879 1
WordPress Foundation - WordPress 228 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 32 1
Broadcom - VMware vSphere 572 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 243 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 1
FreePik 1089 1
Apple - App Store 2921 1
Сысоев Игорь 38 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Грин Диана 11 1
Greene Diane - Грин Диана 19 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 186 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
Klaba Octave - Клаба Октав 2 1
Maritz Paul - Моритц Пол 28 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Горелкин Антон 98 1
Shenker Scott - Шенкер Скотт 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 3
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
Азия - Азиатский регион 5589 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Европа 21870 1
США - Калифорния 4637 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2115 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 85 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 121 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
The Register - The Register Hardware 1590 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1223 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 618 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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