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Lightspeed Venture Partners

СОБЫТИЯ

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19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными 1
16.06.2023 Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1
24.07.2012 VMware купила разработчика сетей будущего 1
05.04.2011 Скидочный сервис LivingSocial получил $400 млн инвестиций 1
28.03.2011 Компания Aerohive Networks получила $25 млн инвестиций 1
03.12.2010 Сервис коллективных покупок LivingSocial получил $175 млн инвестиций 1
27.07.2009 Ning получил $15 млн инвестиций 1
05.11.2003 В Силиконовой долине появилась новая компания 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Lightspeed Venture Partners и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3306 2
Microsoft Corporation 25879 2
AT&T Inc 1726 2
OpenAI 622 2
Google DeepMind 89 2
Google LLC 12809 2
LivingSocial 22 2
Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 38 1
Cohere 6 1
Broadcom - VMware 2624 1
Google Russia - Гугл Россия 227 1
Alphabet 179 1
Dell EMC 5204 1
Cisco Systems 5383 1
Schneider Electric 615 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 443 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 51 1
Adobe Systems 1605 1
PayPal 675 1
Palo Alto Networks 215 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 298 1
HPE - Juniper Networks 462 1
Nvidia Corp 4102 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Axios Systems - Аксиос Системс 58 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 1
DreamHost 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Cisco Systems - Airespace 4 1
Extreme Networks - Aerohive Networks 4 1
Anthropic 220 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 86 1
IBM - PSS Systems 2 1
Wiz 27 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 256 1
Mistral AI 16 1
Aqua Security - Aqua Security Software Ltd 8 1
Lightspeed Ventures - венчурный фонд 3 2
Sequoia Capital 118 2
NEA - New Enterprise Associates 23 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 70 2
eBay Inc 1642 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Index Ventures 50 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Thrive Capital 11 1
Institutional Venture Partners 26 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1428 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24760 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1477 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18364 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35896 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18295 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7328 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5917 1
DevOps - Development и Operations 1281 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14124 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 558 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5109 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 746 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33946 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 455 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3285 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 121 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3645 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8607 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8906 1
VLAN - VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 55 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2060 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4713 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4748 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 124 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 393 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10814 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1121 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 454 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 313 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3276 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 107 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1584 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2869 1
Кибербезопасность - CNAPP - Cloud-Native Application Protection Platform - платформа для защиты облачных приложений 18 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Google YouTube - Видеохостинг 3019 1
Broadcom - VMware vSphere 620 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
OpenAI - ChatGPT 773 1
FreePik 1887 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 149 1
Aqua Security - Aqua Cloud Native Security Platform 1 1
Resnick Roy - Резник Рой 1 1
Moyroud Antoine - Мойруд Антуан 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 198 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 134 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Грин Диана 11 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
Соломатин Иван 10 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 6 1
Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Mensch Arthur - Менш Артур 2 1
Shenker Scott - Шенкер Скотт 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 4
Россия - РФ - Российская федерация 168534 2
Франция - Французская Республика 8206 2
США - Калифорния 4845 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 1
Европа 25032 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 1
Южная Корея - Республика 7105 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Ирландия - Республика 1055 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 1
Канада 5096 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14865 1
Турция - Турецкая республика 2648 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 32 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18410 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5862 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2327 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58479 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8577 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7949 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10556 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27678 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5164 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3208 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6172 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54123 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 557 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 3
FT - Financial Times 1305 1
The Register - The Register Hardware 1801 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Times 671 1
HitWise 69 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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