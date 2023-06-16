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Mensch Arthur Менш Артур
СОБЫТИЯ
|16.06.2023
|Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Mensch Arthur и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12610 1
|Google DeepMind 77 1
|Mistral AI 15 1
|OpenAI 496 1
|Microsoft Corporation 25699 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|OpenAI - ChatGPT 689 1
|FreePik 1799 1
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
|Cerf Vint - Серф Винт 36 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 366 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
|Франция - Французская Республика 8139 1
|Европа 24907 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164746 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.