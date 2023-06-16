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Mensch Arthur Менш Артур

СОБЫТИЯ


16.06.2023 Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Mensch Arthur и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12610 1
Google DeepMind 77 1
Mistral AI 15 1
OpenAI 496 1
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MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1261 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3544 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 718 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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