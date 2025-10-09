Разделы

Mistral AI

Mistral AI

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Selectel запускает Foundation Models Catalog — сервис для быстрого внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы 1
12.11.2024 Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее 1
02.11.2024 В МФТИ создали ИИ-ассистента для сценариста  1
03.10.2024 Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN 1
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий 1
12.08.2024 Бежавшая из России Cisco не справляется. Продажи падают, компания готовит массовые увольнения 1
26.12.2023 Мелкий ИИ Microsoft побеждает более крупные модели. Развитию ИИ мешал человеческий фактор 1
16.06.2023 Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Mistral AI и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12140 3
Cisco Systems 5204 2
Microsoft Corporation 25139 2
GitHub 941 2
OpenAI 330 2
Cisco - Armorblox 4 2
Cisco - Oort 6 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1558 1
Alibaba Group 447 1
Intel Corporation 12475 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1211 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 481 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Coinbase 60 1
Google DeepMind 58 1
Semtech 18 1
WorkDay 25 1
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 14 1
Meta Platforms 128 1
Anthropic 45 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1325 1
Lightspeed Ventures - венчурный фонд 3 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 359 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 575 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16849 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3820 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3260 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21727 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9476 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12847 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4827 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4489 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6722 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1312 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12173 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6092 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21614 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1127 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3457 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1056 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3242 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5254 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8040 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 302 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 176 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8137 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5236 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 608 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 101 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 379 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1505 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12198 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6883 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 54 2
СалютДевайсы - GigaChat 319 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 829 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1090 1
Intel x86 - архитектура процессора 1966 1
Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 780 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Docker - Платформа распределённых приложений 410 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 192 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 124 1
React JS - JavaScript фреймворк 103 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Cisco LoRaWAN 2 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 117 1
Haulmont - Тезис СЭД 89 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 296 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 189 1
OpenAI - ChatGPT 475 1
FreePik 1324 1
Midjourney - нейросеть 86 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 42 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Meta - Facebook - React Native 18 1
Водясов Алексей 222 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 66 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Смирнов Владислав 2 1
Сухарев Дмитрий 1 1
Кунин-Богоявленский Сергей 1 1
Mensch Arthur - Менш Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17940 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53177 1
Европа 24556 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13514 1
Франция - Французская Республика 7956 1
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5421 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9923 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5210 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6215 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2693 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2701 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 387 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2652 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1726 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8165 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2343 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 537 1
The Register - The Register Hardware 1666 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5992 1
SiliconAngle 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1060 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 1
