Meta - Facebook - React Native

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Meta и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1026 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Попов Сергей 137 1
|Паршин Максим 317 1
|Егоров Владимир 82 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Малышев Сергей 83 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Макаров Игорь 10 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Касимов Денис 22 1
|Никитин Сергей 74 1
|Новикова Елена 89 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Бочкин Александр 34 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Бобров Михаил 7 1
|Ульянов Николай 113 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Климов Иван 24 1
|Воронин Павел 140 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Ежов Василий 42 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Гусев Михаил 25 1
|Урусов Виктор 131 1
|Турчановский Дмитрий 12 1
|Ермаков Антон 13 1
|Петухов Антон 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Понкращенков Роман 2 1
|Мурадян Артур 17 1
|Врацкий Андрей 138 1
|Витченко Алексей 4 1
|Кудинов Алексей 6 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Новожилов Алексей 20 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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