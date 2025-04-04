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Индексная книга (каталог) CNews*
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Meta Facebook React Native

Meta - Facebook - React Native


04.04.2025 Приложение студентов Пермского Политеха поможет найти баланс между работой и личной жизнью 1
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий 1
04.03.2024 Эксперты Angara Security выявили уязвимости в FreeIPA и React Native Image Picker 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
26.05.2023 В МТУСИ разработали рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений 1
14.12.2022 «Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года» 1
11.05.2022 CloudMTS и «Дексмобайл» помогут бизнесу в разработке ИТ-решений под ключ 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
12.11.2021 Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс. 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
11.06.2019 TrueConf выпустила инструменты для быстрой разработки мобильных приложений с видеосвязью 1
27.04.2017 App Solutions покупает разработчика веб- и мобильных приложений Grossum 1
10.03.2017 Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017 1
17.02.2017 Microsoft испытывает новый Skype для Android. Обзор возможностей 1
24.11.2016 Traft выпустил мобильный клиент для SRM-системы Traft-OnLine 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Meta и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24747 4
Google LLC 11886 4
Meta Platforms - Facebook 4451 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 2
SAP SE 5311 2
Alibaba Group 429 2
Yandex - Яндекс 7550 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 2
8357 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 2
VK - Mail.ru Group 3470 2
R-Vision - Р-Вижн 164 1
Apple Inc 12205 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
X Corp - Twitter 2874 1
Huawei 3981 1
Accenture plc 682 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Intel Corporation 12252 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Oracle Corporation 6740 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1241 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Haulmont - Хоулмонт 114 1
Directum - Директум 1107 1
Diasoft - Диасофт 908 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 221 1
Red Hat 1320 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 327 1
Visiology - Визиолоджи 74 1
TrueConf - ТруКонф 404 1
Ланит - Норбит - Norbit 374 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Salesforce.com 429 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Цифра ГК 2453 1
Snapchat 131 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 158 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
ГПБ - Газпромбанк 1098 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Microsoft - LinkedIn 655 1
Альфа-Банк 1786 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 92 1
Русагро Группа Компаний 281 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Ренессанс Страхование 163 1
Абсолют Банк 234 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 1
Распадская угольная компания 10 1
Traft - Трафт 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
SDV - Social Discovery Ventures 3 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Симбат 2 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4268 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2953 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6020 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Федеральное казначейство России 1794 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11353 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31345 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7568 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30188 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14239 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28350 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25736 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12738 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12212 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21533 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24503 5
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 687 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9280 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20082 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4400 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6761 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4079 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13484 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8706 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 342 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3999 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5534 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11582 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6738 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2985 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3231 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5191 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12700 3
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1251 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3049 3
Google Android 14160 9
Apple iOS 7907 7
Oracle Java - язык программирования 3113 5
JavaScript - JS - язык программирования 1212 5
React - JavaScript фреймворк 75 5
Google Play - Google Store - Android Market 3323 4
C# - C Sharp - Язык программирования 337 4
Microsoft Xamarin 33 4
Google Flutter 55 4
Python - высокоуровневый язык программирования 971 3
Linux OS 10126 3
Docker - Платформа распределённых приложений 346 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 163 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1662 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 2
Apple - App Store 2917 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 591 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 119 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 2
НКТ - Р7-Офис 397 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 251 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 404 2
OpenAI ChatGPT 372 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 139 1
Microsoft Windows 10 1786 1
Microsoft Office 3780 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 1
Intel x86 - архитектура процессора 1880 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 193 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Windows 15812 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 998 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1026 1
Чаркин Евгений 297 1
Абакумов Евгений 206 1
Попов Сергей 137 1
Паршин Максим 317 1
Егоров Владимир 82 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Нестеров Алексей 145 1
Малышев Сергей 83 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Макаров Игорь 10 1
Волков Дмитрий 63 1
Касимов Денис 22 1
Никитин Сергей 74 1
Новикова Елена 89 1
Кирьянова Александра 138 1
Бочкин Александр 34 1
Чернышов Андрей 15 1
Бобров Михаил 7 1
Ульянов Николай 113 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Климов Иван 24 1
Воронин Павел 140 1
Зайчиков Илья 20 1
Ежов Василий 42 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Гусев Михаил 25 1
Урусов Виктор 131 1
Турчановский Дмитрий 12 1
Ермаков Антон 13 1
Петухов Антон 47 1
Нальский Максим 36 1
Понкращенков Роман 2 1
Мурадян Артур 17 1
Врацкий Андрей 138 1
Витченко Алексей 4 1
Кудинов Алексей 6 1
Соловьев Виталий 37 1
Новожилов Алексей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 146936 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52382 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43738 3
Украина 7646 3
Беларусь - Белоруссия 5769 2
Казахстан - Республика 5598 1
Дания - Королевство 1302 1
Швеция - Королевство 3635 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17635 1
Германия - Федеративная Республика 12745 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1711 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14201 1
Турция - Турецкая республика 2395 1
Испания - Королевство 3727 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1318 1
Кипр - Республика 565 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 870 1
Европа Западная 1482 1
Греция - Греческая Республика 983 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 141 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Танзания - Занзибар 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13381 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24473 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13846 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51905 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48694 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2454 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14725 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18918 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7134 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8797 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11104 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 2
Экономический эффект 1092 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5921 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29652 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 2
Аудит - аудиторский услуги 2745 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2224 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2350 1
Образование в России 2255 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3521 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5094 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 715 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8896 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4192 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1396 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 920 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 916 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 146 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2393 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 646 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3261 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
CNews Инновация года - награда 112 1
Grand View Research 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 704 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 328 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2463 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 1
CNews FORUM Кейсы 229 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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