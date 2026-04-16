Доходы разработчиков в RuStore выросли на 30%

Магазин приложений RuStore поделился, что средний чек у разработчиков с интегрированной Pay SDK стал выше на 30%, а количество транзакций выросло в два раза, по данным внутренней аналитики за год. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Новый инструмент упрощает интеграцию оплаты и помогает быстрее запускать монетизацию. В I квартале 2026 г. число разработчиков, интегрировавших Pay SDK, удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом.

Лидером по числу транзакций стали RPG: на них приходится 35% всех платежей. Следом идут стратегии — 20%, головоломки — 6%, настольные и карточные игры — 5%, симуляторы — 4%. В числе самых востребованных покупок — внутриигровая валюта, подписки на музыкальные сервисы и праздничные наборы.

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности Безопасность

«Pay SDK подходит для всех популярных моделей монетизации и поддерживает все доступные способы оплаты: СБП, на который приходится 53% всех платежей, банковские карты, SberPay и другие способы онлайн оплаты», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту.

SDK Pay работает с популярными платформами и технологиями, такими как Unity, Unreal, Flutter, Godot и React Native. Конверсия из скачивания в оплату через новое решение достигает 94%.

