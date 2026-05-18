HeadHunter потратит 15 млрд руб на выкуп собственных акций на фоне снижения прибыли

HeadHunter потратит до 15 млрд руб. на выкуп собственных акций. Это произошло на фоне снижение финансовых показателей и котировок акций компании.

Совет директоров рекрутингового сервиса HeadHunter (юридическое лицо - МКПАО «Хэдхантер») одобрил программу выкупа собственных акций (buy-back). Программа рассчитана на год, ее объем составит до 15 млрд руб.

Выкуп осуществит на Московской бирже «дочка» HeadHuter - АО «Инвестиционная компания «Хэдхантер».

«Обратный выкуп повлечет сокращение количества акций в свободном обращении, что призвано способствовать увеличению эффективного денежного потока на акцию в последующих периодах, - заявили в компании. - Таким образом, программа направлена на повышение акционерное стоимости и отражает взгляд компании на текущую рыночную оценку, которая не в полной мере отражает ее фундаментальную стоимость».

Котировки акций HeadHunter

HeadHunter провел редомиляцию осенью 2024 г. Тогда на Московской бирже возобновили торги акциями компании, они начинались на отметке 4,35 тыс. руб. Затем котировки акций постепенно снижались и к августе 2025 г. 3,2 тыс. руб., к октябрю 2025 г. - 2,78 тыс. руб. Затем начался рост и к апрелю 2026 г. акции котировались на отметке 2,88 тыс. руб. К настоящему моменту акции котируются на отметке 2,77 тыс. руб.

Результаты работы HeadHunter в I квартале 2026 г.: компании помешали праздники

Одновременно HeadHunter представила финансовые итоги I квартала 2026 г. Выручка компании составила 9,49 млрд руб., снизившись за год на 1,5%. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился на 7,3% и составил 4,57 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 3 процентных пункта (п.п.) и составила 48,2%.

Чистая прибыль составила 3,7 млрд руб., увеличившись за год на 8,5%, рентабельность по чистой прибыли выросла на 3,6 п.п. и составила 39,2%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 4,3% и составила 4,2 млрд руб., рентабельность по данному показателю снизилась на 1,3 п.п. и составила 44%.

В сегменте основного бизнеса выручка составила 8,8 млрд руб. (снижение за год - 3,3%0, скорректированный показатель EBITDA - 4,46 млрд руб. (снижение - 7,8%0, рентабельность по данному показателю - 52,6% (снижение - 2,6 п.п.), чистая прибыль выросла на 6,8% и составила 3,87 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли - 43,9% (рост - 4,2 п.п.), скорректированная чистая прибыль - 4,33 млрд руб. (снижение - 5,2%), рентабельность по данному показателю - 49,1% (снижение - 0,9 п.п.).

В сегменте HRTech выручка выросла на 32,1% и составила 698 млн руб., скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательную величину - минус 53 млн руб. (снижение - 45%), чистый убыток составил 148 млн руб. (снижение - 24%).

Как пояснили в HeadHunter, клиенты компании пользуются услугами по размещению вакансий и просмотру контакны данных соискателей в основном в рабочие дни, в связи с чем «существует значительное влияние количества рабочих дней в квартале на квартальную выручку».

«В I квартале 2026 г. количество рабочих дней было на 3 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ч то, по нашим оценкам, оказало негативное влияние на динамику выручки группы в размере около 2 п.п. год к году», - заявили в компании.

Структура выручки HeadHunter

В структуре выручки на пакетные подписки пришлось 2,1 млрд руб. (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. - 12,7%), на доступ к базе соискателей - 1,1 млрд руб. (снижение - 21,1%0, на объявления о вакансиях 4,67 млрд руб. (рост - 6,6%), на дополнительные услуги - 1,6 млрд руб. (рост - 16,9%).

Выручка от крупных клиентов в России составила 3,65 млрд ру. (рост за год - 9%), в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 2,65 млрд руб. (рост - 10,8% Выручка от малых и средних клиентов в России составила 3,9 млрд руб. (снижение за гож - 14,1%), в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 2,3 млрд руб. (снижение - 11,4%).

Общее число платящих клиентов компании снизилось за год на 13,5% и составило 243:5 тыс. Число крупных платящих клиентов в России составило 14,74 тыс (без существенных изменений), в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 6,69 тыс. Количество малых и средних платящих клиентов в России снизилось за год на 16,2% и составило 189 тыс,, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 79 тыс. (снижение - 15,1%).

ARPC (средняя ежемесячная выручка на одного платящего клиента) среди крупных клиентов в России составила 247,7 тыс. руб., увеличившись за год на 9,4%. В том числе в Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составило 396 тыс. руб.(рост за год - 10,2%). Среди малых и средних клиентов в России ARPC составил 20,12 тыс. руб. (рост з а год - 2,6%), в том числе в Москве и Санкт-Петербурге - 29,2 тыс. (рост - 4,4%).

Структура затрат HeadHunter

В I квартале 2026 г. расходы HeadHunter на персонал выросли на 14% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.) и составили 2,78 млрд руб., маркетинговый расходы снизились на 15,5% и составили 1,27 млрд руб,, расходы на хостинг и обслуживание веб-сайта выросли на 33,9% и составили 79 млн руб.

В компании пояснили, что рост расходов на персонал связан с эффектом от наймов прошлого года, при этом треть прироста приходится на рост страховых взносов. При этом компания целенаправленно оптимизировала маркетинговые инвестиции с учетом текущей рыночной конъюнктуры, повысив эффективность расходов без ущерба для ключевых рекламных активностей.