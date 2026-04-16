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Meta Platforms* React React Native
* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 22
Meta Platforms* и организации, системы, технологии, персоны:
|Белан Иван 41 1
|Логвиненко Александр 1 1
|Желнова Алина 42 1
|Артюхов Сергей 66 1
|Шкупер Полина 1 1
|Полях Виктор 1 1
|Новоселов Артем 1 1
|Наумов Герман 1 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Попов Сергей 166 1
|Паршин Максим 323 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Малышев Сергей 99 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Макаров Игорь 10 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Касимов Денис 23 1
|Никитин Сергей 96 1
|Новикова Елена 105 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Бочкин Александр 62 1
|Чернышов Андрей 16 1
|Бобров Михаил 7 1
|Ульянов Николай 176 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Климов Иван 30 1
|Воронин Павел 196 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Ежов Василий 48 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Гусев Михаил 27 1
|Урусов Виктор 157 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Ермаков Антон 13 1
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 53 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Tom’s Hardware 600 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.