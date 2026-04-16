Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Meta Platforms* React React Native

Meta Platforms* - React - React Native
* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.04.2026 Доходы разработчиков в RuStore выросли на 30% 1
31.03.2026 Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript 1
25.02.2026 Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты 1
01.07.2025 ITFB Group усиливает цифровую инфраструктуру T2: развитие ключевых CRM-подсистем 1
04.04.2025 Приложение студентов Пермского Политеха поможет найти баланс между работой и личной жизнью 1
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий 1
04.03.2024 Эксперты Angara Security выявили уязвимости в FreeIPA и React Native Image Picker 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
26.05.2023 В МТУСИ разработали рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений 1
14.12.2022 «Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года» 1
11.05.2022 CloudMTS и «Дексмобайл» помогут бизнесу в разработке ИТ-решений под ключ 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
12.11.2021 Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс. 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
11.06.2019 TrueConf выпустила инструменты для быстрой разработки мобильных приложений с видеосвязью 2
27.04.2017 App Solutions покупает разработчика веб- и мобильных приложений Grossum 1
10.03.2017 Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017 1
17.02.2017 Microsoft испытывает новый Skype для Android. Обзор возможностей 1
24.11.2016 Traft выпустил мобильный клиент для SRM-системы Traft-OnLine 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Meta Platforms* и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
Google LLC 12690 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Alibaba Group 473 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Mistral AI 16 1
Vercel - Zeit 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
X Corp - Twitter 2938 1
Apple Inc 13156 1
Accenture plc 719 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
SAS Institute 1082 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
Directum - Директум 1268 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 1
Crypto AG 38 1
Red Hat 1378 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Симбат 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Русагро Группа Компаний 379 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Распадская угольная компания 15 1
Traft - Трафт 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
SDV - Social Discovery Ventures 3 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 207 4
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 312 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
Google Android 15244 11
Apple iOS 8583 9
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Linux OS 11533 5
Google - Flutter 64 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Docker - Платформа распределённых приложений 543 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 4
Microsoft Xamarin 36 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Microsoft Windows 16882 3
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Apple - App Store 3109 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Python PyTorch 67 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 2
Microsoft Azure DevOps 30 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
FreePik 1841 2
National Instruments - Multisim 1 1
НКТ - Р7-графика 47 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 77 1
Белан Иван 41 1
Логвиненко Александр 1 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 66 1
Шкупер Полина 1 1
Полях Виктор 1 1
Новоселов Артем 1 1
Наумов Герман 1 1
Натрусов Артем 313 1
Шадаев Максут 1210 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 227 1
Попов Сергей 166 1
Паршин Максим 323 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Нестеров Алексей 175 1
Малышев Сергей 99 1
Гребенщиков Дмитрий 39 1
Макаров Игорь 10 1
Волков Дмитрий 69 1
Касимов Денис 23 1
Никитин Сергей 96 1
Новикова Елена 105 1
Кирьянова Александра 169 1
Бочкин Александр 62 1
Чернышов Андрей 16 1
Бобров Михаил 7 1
Ульянов Николай 176 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Климов Иван 30 1
Воронин Павел 196 1
Зайчиков Илья 20 1
Ежов Василий 48 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Гусев Михаил 27 1
Урусов Виктор 157 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Ермаков Антон 13 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Украина 7928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Кипр - Республика 636 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Европа Западная 1496 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 1
Танзания - Занзибар 7 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Экономический эффект 1342 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Образование в России 2893 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Grand View Research 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще