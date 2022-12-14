«Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года»

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработала мобильное приложение для самого большого торгового центра Москвы luxury-сегмента «Времена года». В нем собраны все полезные сервисы для обладателей карт лояльности: программа привилегий, навигация, оплата парковки и т.д. Им уже пользуются более 3000 человек. Реализация проекта поможет привлечь новых покупателей, улучшить клиентский опыт и поддержать высокий уровень лояльности, выстроив эффективную коммуникацию. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Приложение создано на базе кроссплатформенного фреймворка React Native. Это позволило одновременно запустить решение для Android и IOS, значительно сократив стоимость и сроки проекта без ущерба качеству и функциональности. Один из его ключевых блоков – реализация программы лояльности. В приложении есть возможность сканировать QR-код чека и накапливать баллы, повышая статус карты, просматривать историю покупок, получать персональные предложения и скидки.

Используя мобильное приложение, можно проложить удобный маршрут до торгового центра или быстро сориентироваться в огромном пространстве галерей, выбрав нужный магазин или ресторан. В нем доступна и оплата парковки. Для этого требуется только отсканировать парковочный билет. Также можно задать вопрос или связаться со специалистом службы поддержки. Информация об актуальных акциях и предстоящих событиях отображается на главной странице.

«За последние несколько лет digital-инфраструктура торговых центров значительно изменилась. Мы стали использовать гораздо больше цифровых инструментов для того, чтобы обеспечить нашим клиентам максимальный уровень сервиса. Мобильное приложение – ключевая составляющая такого подхода. В нем учтены самые важные элементы для удобства и комфорта посетителей: бонусная программа, навигация, оплата парковки, новости», – отметила Диана Алексанян, директор по маркетингу и стратегическому развитию торгового центра галереи «Времена года».

«Команда потратила всего два месяца на разработку с нуля мобильного приложения для галерей “Времена года”. Несмотря на то, что проект был быстрым, он оказался еще и чрезвычайно полезным. И не только для заказчика, получившего эффективный инструмент для управления лояльностью, но и для нас. На его основе мы смогли реализовать коробочное решение программы лояльности, которое теперь можем использовать для самых разных торговых центров, в нем учтены лучшие практики и заложены результативные сценарии», – сказал Сергей Попов, руководитель департамента инновационных систем компании «Норбит».

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Галереи «Времена года» - торговый центр Москвы luxury-сегмента. Пространство расположено на шести этажах, общей площадью 32 тыс кв.м. Во «Временах года» представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до молодых авангардных.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых нформационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.