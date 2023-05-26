В МТУСИ разработали рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений

Студенты факультета информационных технологий МТУСИ под руководством доцента кафедры математической кибернетики и информационных технологий Тимура Фатхулина в ходе проведения научного исследования сформулировали рекомендации, позволяющие разработчикам корректно подбирать фреймворк для создания кроссплатформенных мобильных приложений исходя из требований к конечному продукту.

Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. С учетом этого наибольшую популярность получили кроссплатформенные технологии разработки мобильных приложений. В современном мире мобильные приложения быстро развиваются и занимают значительное место в жизни человека. Мобильные приложения сильно сокращают время на поиск той или иной информации, а также предоставляют огромный спектр возможностей в выстраивании коммуникаций с партнерами и коллегами и реализации бизнес-процессов. Современное мобильное приложение должно отвечать следующим ключевым характеристикам: удобство, безопасность, качественное выполнение и конкурентоспособность на рынке. Кроме этого, необходимо учитывать ряд факторов, которые возникают при разработке особенно популярных в настоящее время мобильных приложений для обмена сообщениями, что определяет выбор необходимого инструмента для кроссплатформенной разработки, удовлетворяющего специфике такого рода приложений.

Для создания кроссплатформенных мобильных приложений может использоваться множество инструментов разработки, например, таких популярных среди разработчиков программного обеспечения фреймворков как Ionic, Flutter, ReactNative и Xamarin. В ходе исследования команда специалистов проанализировала функциональность указанных инструментов, позволяющих создавать кроссплатформенные мобильные приложения. Рассматривались преимущества и недостатки созданных этими фреймворками программных продуктов для разных мобильных платформ. Выявлены факторы, ограничивающие область применения каждого из рассмотренных фреймворков. В результате этого были приведены рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений.

Благодаря этим рекомендациям у начинающих разработчиков появляется возможность быстро и безошибочно выбрать необходимый инструмент, основываясь на поставленных перед ними задачах и доступных ресурсах. В перспективе команда специалистов МТУСИ предполагает расширить свои исследования для создаваемых отечественных операционных систем.