Фатхулин Тимур


СОБЫТИЯ


21.10.2025 Искусственный интеллект против ручного труда: МТУСИ создал нейросеть для автоматизации складского учета 1
21.10.2025 Российские ученые разработали нейросеть для улучшения качества изображений. 1
03.09.2024 В МТУСИ разработали рекомендации для повышения эффективности SAST 1
29.01.2024 В МТУСИ разработали алгоритм для генерации изображений нейросетями 1
03.07.2023 В МТУСИ разработан математический аппарат для анализа структур перспективных транспортных сетей 1
26.05.2023 В МТУСИ разработали рекомендации по выбору программных инструментов для создания кроссплатформенных мобильных приложений 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Фатхулин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10239 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5759 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17142 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3200 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3860 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 112 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1543 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2549 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 324 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6906 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 182 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5638 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 429 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16905 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9106 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2324 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11825 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3253 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4523 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12080 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 128 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 739 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11113 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 191 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 50 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5067 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 216 1
Microsoft Xamarin 34 1
Google Flutter 58 1
Meta - Facebook - React Native 18 1
Леохин Юрий 6 2
Кибернетика - Cybernetics 248 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 314 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
