В МТУСИ разработан математический аппарат для анализа структур перспективных транспортных сетей

Сотрудники кафедры «Математическая кибернетика и информационные технологии» факультета «Информационные технологии» МТУСИ д.т.н., профессор Леохин Юрий Львович и к.т.н., доцент Фатхулин Тимур Джалилевич разработали комплекс математических моделей для анализа и исследования информационной структуры перспективных программно-конфигурируемых оптических сетей. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

В настоящее время «облачные» сервисы, технологии IoT, LTE, 4G и 5G, а также управление беспилотными автомобилями генерируют большой объем данных, которые надо принимать и передавать, как правило, в режиме реального времени с минимальной задержкой. Чаще всего трафик таких сервисов передается посредством базовых станций мобильных операторов. А для передачи трафика между базовыми станциями и от них к центрам обработки данных (ЦОД), через которые реализуются современные «облачные» сервисы, используются оптические транспортные сети (OTN). Для эффективного управления такими сетями применяется технология программно-конфигурируемых сетей (ПКС). ПКС в совокупности с технологиями OTN и IP/MPLS образуют программно-конфигурируемые оптические сети (ПКОС). ПКОС - это сложнейшая техническая система, для эффективного проектирования и эксплуатации которой необходимо применять математический аппарат, позволяющий вычислить наиболее важные характеристики таких сетей.

При разработке комплекса математических моделей исследователями из МТУСИ были выделены информационная и техническая составляющие структуры ПКОС, детерминирующие источники и приемники потоков данных, а также используемое сетевое оборудование. Разработанный комплекс математических моделей позволяет вычислять характеристики информационной структуры ПКОС с использованием средств ее описания и с учетом специфики взаимодействия приложений, которые реализуют предоставляемые клиентам сервисы. К таким характеристикам относятся параметры потоков данных приложений, передаваемых между информационными узлами, и интенсивности потоков данных, которые поступают на узлы информационной структуры.

Одним из преимуществ данной разработки является то, что она может быть использована как при проектировании, так и при эксплуатации ПКОС различных топологий и конфигураций оборудования. В перспективе будет представлен комплекс математических моделей для анализа и исследования технической структуры ПКОС. Предполагается отображение характеристик информационной структуры в характеристики технической структуры ПКОС.