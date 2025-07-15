Москва покупает почти на полмиллиарда «Касперского» и другое защитное ПО

Для ГКУ «Информационный город» покупают ряд лицензий Kaspersky и ПО Positive Technologies и PVS-Studio. Общая сумма закупки — 457 млн руб.



Защитное ПО для столицы

Как выяснил CNews, московские власти покупают лицензии защитного программного обеспечения (ПО) для анализа исходного кода на уязвимости и платформ для мониторинга сетевых инцидентов на общую сумму в 457 млн руб.

В списках на закупку ПО компаний Positive Technologies и PVS-Studio — средства анализа кода и система мониторинга Kaspersky, производства «Лаборатории Касперского».

Информацию об этом можно найти в технических заданиях, опубликованных на сайте госзакупок. Тендеры опубликованы от имени Департамента Москвы по конкурентной политике, однако ПО предназначено для ГКУ «Информационный город» (ГКУ «Инфогород»).

Карточка закупки средств анализа кода опубликована на торговой площадке 11 июля 2025 г. Поставщика ПО определят 23 июля, а начальная стоимость контракта составляет 75 млн руб. Тендер на поставку ПО «Лаборатории Касперского» опубликован на три дня позже — 14 июля, поставщика софта выберут 1 августа. Начальная стоимость этой закупки — 382 млн руб. Стоит отметить, что стоимость этих закупок может измениться в ходе проведения торгов.

Москва покупает защитное по почти на полмиллиарда

ГКУ «Информационный город» — государственное казенное учреждение города Москвы, подведомственное Департаменту информационных технологий города Москвы.

Основная цель учреждения — обеспечение информационных потребностей органов исполнительной власти, государственных организаций и жителей столицы.

«Инфогород» обслуживает некоторые столичные системы, например: Единый портал государственных и муниципальных услуг Москвы, геопортал Москвы, система «Электронный дом» и другие.

Подробности тендера

В рамках техзадания будут закуплены средства анализа кода от компаний Positive Technologies и PVS-Studio. Общий объем поставки составляет 11 лицензий (8 позиций).

Программное обеспечение предназначено для выявления уязвимостей. К ключевым требованиям относятся обязательная локализация для России с русскоязычным интерфейсом, а также совместимость с существующей инфраструктурой, такой как AppSec.Hub и PT Application Inspector.

Отдельно будет закуплена система мониторинга Kaspersky в объеме 3000 лицензий. Она предназначена для обнаружения угроз и расследования инцидентов.

Закупка включает продление лицензий Premium Plus для платформы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и требует интеграции с ранее приобретенными решениями.

Ранее покупали ПО для другого департамента

Как сообщал CNews в октябре 2024 г. московское правительство закупало защитное ПО и платформ визуализации данных для департамента информационных технологий столицы (ДИТ).

В числе приобретенного программного обеспечения были решения от компаний Positive Technologies и «Бифит Митигатор». Также были куплены лицензии на серверные версии аналитической платформы Visiology.

Эта платформа предназначена для обработки и визуализации больших массивов данных. Она позволяет проводить анализ данных, создавать отчеты и информационные панели, а также предоставляет инструменты для поддержки принятия решений на основе аналитических выводов.

Аналитические платформы Visiology для Департамента информационных технологий Москвы поставила компания «Феррум Айти Груп». Начальная цена контракта снизилась со 100 до 98 млн руб.

Защитное программное обеспечение для департамента поставит компания «МТ-Интеграция». По данным с сайта госзакупок, в конкурсе участвовали две компании. «МТ-Интеграция» предложила самую низкую цену — 352,5 млн руб.