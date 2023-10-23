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Кибербезопасность Vulnerability Уязвимость компьютерная безопасность Exploit Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО



23.10.2023 Cisco экстренно выпускает патчи для своих устройств, потому что новую «дыру» уже эксплуатируют хакеры

атором. Несмотря на это в Cisco уже отмечают попытки хакеров (видимо, успешные) эксплуатировать эту уязвимость. Поэтому системным администраторам настоятельно рекомендуется как можно скорее уст
19.10.2023 Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать

программного обеспечения Cisco IOS XE, если к нему открыт доступ из интернета или ненадёжных сетей. Уязвимость позволяет удаленному злоумышленнику, не прошедшему авторизацию, создать учетную за
19.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в Confluence

по шкале CVSS — 10 баллов из 10). С начала октября 2023 г. злоумышленники активно эксплуатируют эту уязвимость для несанкционированного доступа к системам хранения корпоративных знаний. Об этом
16.10.2023 Apple исправляет «дыру» уровня ядра в iPhone и iPad, которым исполнилось по 8 лет

осорганам в срочном порядке обновить имеющийся у них парк устройств, которые могут содержать данную уязвимость.
12.10.2023 «Дыра» в устройствах Cisco активно эксплуатируется. Компания экстренно выпускает патчи

учить полный доступ ко всему её функционалу. Или просто вызвать сбой в её работе. Фото: Cisco Новую уязвимость в IOS и IOS XE оценивают как угрозу средней степени, но она уже активно эксплуатир
11.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в «1С-Битрикс»

сеть. Угроза получила высшую оценку по шкале CVSS — 10 баллов. Разработчики «1С-Битрикс» устранили уязвимость в обновленной версии CMS (23.850.0). Однако не все компании готовы проводить обнов
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы

Не Linux, а швейцарский сыр В популярных дистрибутивах Linux обнаружена уязвимость CVE-2023-4911 под кодовым названием Looney Tunables, эксплуатация которой открывае
26.09.2023 Уязвимость в ПО Openfire открывает несанкционированный доступ к скомпрометированным серверам

ют выполнять ряд команд в виде GET- и POST-запросов, отправляемых злоумышленниками. Рассматриваемая уязвимость сервера отправки сообщений Openfire была устранена в обновлениях этого ПО до верси
26.09.2023 Специалисты МТС RED помогли устранить уязвимость в инструменте разработки Microsoft WinDbg

Команда перспективных исследований МТС RED ART (Advanced Research Team) компании МТС RED выявила уязвимость в популярном отладчике программного обеспечения Microsoft WinDbg. Эксперт МТС RED

21.09.2023 WinRAR стал опасен против воли разработчиков. Раскрыта хитрая схема, угрожающая полумиллиарду пользователей

, коих в мире около 500 млн. как Как пишет портал Hacker News, киберпреступники взяли на вооружение уязвимость CVE-2023-40477, найденную и устраненную в августе 2023 г., и с ее помощью реализую
13.09.2023 Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались

для новой уязвимости нулевого дня в браузере Chrome, уже четвёртой с начала этого года. Критическая уязвимость, получившая название CVE-2023-4863, относится к классу Heap buffer overflow (переп
30.08.2023 С помощью двух не очень опасных уязвимостей можно легко взломать знаменитые файерволлы Juniper

тствия авторизации для критических функций в Juniper SRX. По данным экспертов watchTowr, именно эта уязвимость позволяет загрузку PHP-файла в закрытые каталоги под произвольным именем, причём е
24.08.2023 «Астра» запустит на BI.ZONE Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем

ей стороны обеспечит багхантерам доступ к программе, прием и обработку отчетов, а при подтверждении уязвимости проведет выплату вознаграждения. В зависимости от уровня критичности уязвимости
24.08.2023 Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital

Technologies Никиту Абрамова за обнаружение уязвимости в прошивке сетевых хранилищ Western Digital. Уязвимость могла привести к удаленному выполнению произвольного кода в хранилищах, потере дан
21.08.2023 «Дыра» в сверхпопулярном архиваторе WinRAR позволяет хакерам брать ПК под полный контроль

Опасная уязвимость в WinRAR В популярной программе-архиваторе WinRAR обнаружена уязвимость, ко
01.08.2023 «Яндекс» запускает новый конкурс «Охоты за ошибками» для усиления защиты данных

, которые могут привести к раскрытию чувствительной информации. Максимальная награда за критическую уязвимость составит 2,8 млн руб. — это в пять раз больше обычной выплаты по этим категориям п
25.07.2023 Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости

нтр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости. CVE-2023-3519 – уязвимость, позволяющая неаутентифицированному пользователю удаленно выполнить произвольные к
20.07.2023 Эксперт SolidLab обнаружил уязвимость в платформе Jaeger

Эксперт SolidLab Георгий Носеевич обнаружил уязвимость в платформе Jaeger, которая широко используется для распределенной трассировки, то
20.07.2023 Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры

уктах, которой киберзлоумышленники начали активно пользоваться еще до того, как о ней узнал вендор. Уязвимость CVE-2023-3519 (9,8 балла по шкале угроз CVSS) затрагивает ряд вариантов NetScaler

19.07.2023 RTM Group: сайты российских ИТ-компаний содержат уязвимости

ких решений. В результате экспертного анализа были получены следующие данные: 44% всех исследованных веб-ресурсов используют небезопасные системы управления содержимым, в которых периодически находят уязвимости различной степени опасности: WordPress, Joomla, Drupal, MODX, UMI.CMS, Sharepoint, Magento и Amiro.CMS. Так, например, WordPress на сегодняшний день имеет по меньшей мере 40 неисправ
14.07.2023 НТЦ ИТ РОСА устранил уязвимости StackRot в ядре Linux

Команда разработчиков НТЦ ИТ РОСА устранила недавно обнаруженную уязвимость StackRot в ядре Linux и выпустила обновление ядра с устранением проблемы. Пакет ke
13.07.2023 Positive Technologies: система MaxPatrol VM выявила в среднем более 700 трендовых уязвимостей в ходе одного пилотного проекта

кольку злоумышленники часто используют их в цепочках атак, и для многих из них существует публичный эксплойт». В ходе пилотных проектов по внедрению MaxPatrol VM трендовые уязвимости были обнар
07.07.2023 В ядре Linux найдена серьезная «дыра», первая в своем роде

После освобождения Сразу несколько версий ядра ОС Linux содержат серьезную уязвимость, позволяющую повысить системные привилегии пользователя. Баг, названный StackRot (
05.07.2023 Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру»

ивной эксплуатацией Более двух третей активных файерволлов Fortinet до сих пор содержат критическую уязвимость, патч для которой вышел в середине июня 2023 г. Об этом заявили эксперты ИБ-компан
29.06.2023 MaxPatrol VM 2.0: автоматизированный контроль соответствия стандартам и высокоскоростная доставка данных о трендовых уязвимостях за 12 часов

я трендовой уязвимости, злоумышленнику в среднем требуется 24 часа. Когда эксплойт готов, трендовая уязвимость сокращает время взлома компании в среднем до 45 минут. Важно опередить атакующего.
28.06.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в межсетевых экранах и точках доступа Zyxel

ационной системы в одной из папок для хранения временных файлов межсетевого экрана. В свою очередь, уязвимость CVE-2023-22918 (6,5 балла) была опасна и для межсетевых экранов, и для точек досту
23.06.2023 В ПО Cisco нашли «брешь», позволяющую захватывать ПК под Windows

получать данные телеметрии и производить ограниченные манипуляции на стороне удаленного работника. Уязвимость считается высокоопасной, но не критической, поскольку для ее эксплуатации потенциа
22.06.2023 «Яндекс» в 2,5 раза увеличил годовой фонд программы «Охота за ошибками» — до 100 млн руб.

данные пользователей. В 2022 г. "Яндекс" решил навсегда повысить вознаграждение за каждую найденную уязвимость в 2 раза — например, теперь за поиск SQL-инъекций максимальная награда составляет

21.06.2023 Кормушки для прослушки: «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимости в популярных умных кормушках для домашних животных

сообщили представители «Лаборатории Касперского». Как умный гаджет превращается в шпиона. Основная уязвимость анализируемой кормушки связана с использованием Telnet-сервера, в котором предусмо
09.06.2023 Роскомнадзор запретит иностранцам искать уязвимости в Рунете

ри этом Роскомнадзор не отрицает, что Рунет далеко не идеален в плане отсутствия брешей. «В российских информационных системах, включая сайты, системы баз данных, почтовые сервера, часто присутствуют уязвимости информационной безопасности», – говорится в публикации ведомства. Там же сказано, что эксплуатация этих «дыр» приводит, в том числе, к утечкам персональных данных, за которые, как со
09.06.2023 Производитель средств защиты E-mail Barracuda заявил, что взломанное «железо» нужно заменить. Патчи не помогают

20 мая Barracuda централизованно распространила на все свои доступные устройства патч, устранявший уязвимость, а 24 мая клиенты компании, чьи устройства были или могли быть взломаны, получили

07.06.2023 Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть

ерволлы и VPN-устройства Прежде всего злоумышленники пытаются атаковать CVE-2023-28771, критическую уязвимость в файерволлах Zyxel, которая допускает инъекцию команд. «Баг» получил 9,8 балла по
23.05.2023 Positive Technologies выпустила пакет экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и помогла закрыть опасную уязвимость

олей. Работая над добавлением пакета экспертизы, Денис Алимов, эксперт Positive Technologies, нашел уязвимость CVE-2023-26593 (BDU:2022-05068), которая получила оценку 6,5 по шкале CVSS v3. Она
19.05.2023 «Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами»

с символикой проекта — если найдены небольшие баги, и денежные призы до 1 млн руб. — за критические уязвимости. В итоге максимальная выплата за найденный баг составила 350 тыс. руб., минимальна
16.05.2023 Уязвимости в приложениях и вредоносные письма: «Лаборатория Касперского» назвала распространенные векторы атак программ-вымогателей в 2022 году

ных, Mimikatz для повышения привилегий и PsExec для удаленного выполнения команд или фреймворки типа Cobalt Strike для проведения всех этапов атаки. «Скомпрометированные учетные данные пользователей, уязвимости в ПО и методы социальной инженерии в большинстве случаев позволяют злоумышленникам проникать в корпоративную инфраструктуру и производить вредоносные действия, в том числе и атаки по
12.05.2023 Cisco бросила на произвол судьбы владельцев 20 тыс. роутеров, к которым уже подбираются хакеры

пасности компании Censys предупреждают, что около 19,5 тыс. VPN-роутеров Cisco угрожает критическая уязвимость, которую можно использовать для удаленного запуска команд в уязвимых системах. При
11.05.2023 «Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM

одолжить обеспечивать контроль защищенности инфраструктуры, но и ускорить реагирование на найденные уязвимости: помочь ИТ-специалистам, в зависимости от случая, оперативно устранять их либо при
05.05.2023 Cisco отказалась закрывать критическую брешь в популярном устройстве и порекомендовала купить новую модель

Критическая «дыра» в «железе» Cisco В телефонных адаптерах Cisco модели SPA112 обнаружена опасная уязвимость, которая допускает удаленное выполнение кода, без необходимости прохождения процед
19.04.2023 Благодаря исследованию Positive Technologies устранены уязвимости в системе Nokia NetAct для сотовых операторов

определенными параметрами без проверки его содержимого (CVE-2023-26059 (BDU:2023-01305)). Еще одна уязвимость, CVE-2023-26060 (BDU:2023-01304), позволяла преступникам осуществлять внедрение ша
19.04.2023 США и Англия бьют тревогу: «русские» внедряются в сети через древние «дыры» в роутерах Cisco

одитель группы Cisco Talos Threat Intelligence & Interdiction, определенная доля ответственности за уязвимость сетевой инфраструктуры лежит на ее операторах. По словам специалиста, операторы за

Публикаций - 5340, упоминаний - 8080

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23926 1167
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1198 523
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4412 475
Google LLC 11268 421
Apple Inc 11511 388
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 802 322
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 232
Cisco Systems 4969 198
Oracle Corporation 6448 181
Intel Corporation 11807 161
IBM - International Business Machines Corp 9295 151
Meta Platforms - Facebook 4360 151
Check Point Software Technologies 724 145
X Corp - Twitter 2775 135
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 657 133
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1119 133
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6526 127
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 116
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 116
Adobe Systems 1522 114
SAP SE 5041 109
Dr.Web - Доктор Веб 1230 104
Digital Security - Диджитал Секьюрити 176 102
Trend Micro 587 99
GitHub 639 96
Fortinet 354 91
Yandex - Яндекс 6228 88
Secunia 97 88
Samsung Electronics 9889 84
VMware 2223 84
Amazon Inc - Amazon.com 2861 82
HP Inc. 5603 77
Telegram Group 1331 74
Yahoo! 3688 72
Red Hat 1261 71
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 69
InfoWatch - Инфовотч 956 66
AMD - Advanced Micro Devices 3956 64
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 509 64
Информзащита 692 60
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5259 76
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 68
Открытие ФК - Банк Открытие 520 54
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 47
eBay Inc 1604 45
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 39
Visa International 1899 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 434 30
Россети Ленэнерго 2043 26
Май - Майский чай - российская торговая компания 1078 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 25
LinkedIn 602 24
РЖД - Российские железные дороги 1720 23
Royal Dutch Shell - Шелл 197 22
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 966 19
Альфа-Банк 1642 16
Лента - Сеть розничной торговли 1838 16
Резонанс НПП 353 15
Bank of America - Банк Америки 259 15
Tesla Motors 360 14
Почта России ПАО 1968 14
Boeing 991 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1037 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 13
Qiwi 959 13
ГПБ - Газпромбанк 994 13
Colonial Pipeline 28 12
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2575 12
101Hotels.com 598 11
Интеррос - Росбанк АКБ 568 11
American Express - Amex 313 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 10
Lockheed Martin 753 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 9
Airbnb 86 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 9
Газпром ПАО 1201 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3211 195
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4887 193
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 127
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 116
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 110
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 100
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 443 87
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2876 73
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 66
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 62
Президент Российской Федерации 3956 59
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 45
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1092 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2130 35
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 346 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2485 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 33
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 27
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 112 26
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 26
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 25
Судебная власть - Judicial power 2175 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2535 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 21
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 153 20
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 867 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 415 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1254 16
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 389 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 16
Федеральное казначейство России 1622 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2590 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 623 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1693 14
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 14
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 19 14
OWASP - Open Web Application Security Project 74 39
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 504 13
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 11
ASF - Apache Software Foundation 106 9
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 9
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 8
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 7
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 6
Linux Foundation 176 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 619 6
Демократическая политическая партия США 113 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 4
CIS - Center for Internet Security 8 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 4
ЛДПР 100 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 3
OSI - Open Source Initiative 68 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 261 3
CSA - Cloud Security Alliance 12 3
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 169 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 101 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22157 3948
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11533 2059
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56974 1249
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23050 1202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27032 1197
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2326 969
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7106 906
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8568 823
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1737 777
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11392 726
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9668 713
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15354 643
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2658 611
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2883 594
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2650 567
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5638 510
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12025 498
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42430 488
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 468
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27377 391
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6238 384
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9831 372
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6338 364
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22294 355
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14120 333
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14268 320
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 526 313
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3631 313
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3714 302
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 302
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2079 299
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4269 286
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13612 279
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4318 272
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1448 271
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3678 257
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9446 257
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1771 233
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4887 228
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 680 225
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3644 2154
Microsoft Windows 14834 1123
Linux OS 8805 499
Google Android 13156 400
Microsoft Edge - браузер 1957 386
Apple iOS 7183 296
Mozilla Firefox - браузер 1825 245
JavaScript - JS - язык программирования 1070 243
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 230
Microsoft Windows 2000 11187 226
Microsoft Windows XP 2400 224
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 272 211
Apple Mac - Apple Macintosh 2908 192
Oracle Java - язык программирования 2835 190
Microsoft Office 3556 189
Apple macOS 1838 179
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 176
Apple macOS X - Rhapsody 1507 162
Google Chrome - браузер 1455 133
Microsoft Windows 10 1597 120
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 856 106
Microsoft Windows Server 2003 567 106
Apple Safari - браузер 815 102
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 527 100
Microsoft Windows 7 1916 99
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1843 97
Microsoft Windows Vista Longhorn 1604 97
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1469 93
WhatsApp Messenger 958 88
Google Play - Google Store - Android Market 3099 88
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 83
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 237 79
Apache HTTP Server - Apache Web Server 524 77
Microsoft Outlook 1324 75
Opera Browser - Браузер 994 72
Apple iPhone 6 5657 71
Apple iPad 3776 71
Microsoft Skype 2001 70
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 761 65
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 756 65
Мельникова Анастасия 285 123
Зайцев Михаил 209 109
Галушкин Олег 178 69
Чернов Даниил 78 57
Водясов Алексей 202 56
Кирюхин Дмитрий 86 44
Путин Владимир 2874 37
Гвоздев Дмитрий 114 33
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 31
Касперский Евгений 311 30
Дягилев Василий 84 30
Гинятуллин Роман 61 29
Гостев Александр 82 28
Карпов Илья 31 22
Поляков Александр 51 21
Ключников Михаил 18 18
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 16
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 16
Шилак Ксения 28 15
Филиппов Максим 48 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 376 14
Ульянов Владимир 160 14
Дрюков Владимир 37 14
Волошин Евгений 53 14
Павлов Никита 49 14
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 14
Медведовский Илья 33 13
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 13
Лямин Александр 74 13
Касперская Наталья 279 13
Скляров Дмитрий 62 13
Абрамов Никита 13 13
Gates William Henry - Гейтс Билл 904 13
Лукацкий Алексей 103 13
Ляпунов Игорь 96 13
Зенкин Денис 262 12
Назаров Владимир 17 12
Матросов Александр 45 12
Дружинин Евгений 21 12
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 161 12
Россия - РФ - Российская федерация 129496 1717
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50827 985
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15734 311
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13117 260
Германия - Федеративная Республика 12326 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40234 219
Европа 21482 204
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 180
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13858 147
Индия - Bharat 5204 117
Израиль 2657 107
Украина 7414 107
Япония 13066 104
Канада 4759 103
Франция - Французская Республика 7651 102
Южная Корея - Республика 6395 93
Азия - Азиатский регион 5224 79
США - Калифорния 4651 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 74
Италия - Итальянская Республика 4261 71
Нидерланды 3370 70
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3460 69
Испания - Королевство 3637 68
Иран - Исламская Республика Иран 1026 61
Бразилия - Федеративная Республика 2271 58
Китай - Тайвань 3842 58
Земля - планета Солнечной системы 10057 55
Ближний Восток 2801 52
Казахстан - Республика 5166 51
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 677 48
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 40
Польша - Республика 1901 40
Беларусь - Белоруссия 4815 39
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Финляндия - Финляндская Республика 3512 37
Европа Восточная 3025 37
Сингапур - Республика 1803 36
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2418 36
США - Нью-Йорк 3095 34
США - Колумбия - Вашингтон 1368 33
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 10
Google Threat Analysis Group 11 8
Net Applications 114 7
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 7
W3Techs 13 6
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B2B International 50 6
ABI Research 233 5
RiskIQ 9 5
Microsoft Security Intelligence Report 14 5
AV-Test Institute 38 4
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 32 4
HFS Research 46 4
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 4
Internet Stock Report 994 4
IDC Security & Vulnerability Management 4 4
S&P 500 554 4
Pen Test Partners 6 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 3
Frost & Sullivan 201 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 45 3
Vanson Bourne 48 3
Cybersecurity Ventures 7 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 644 51
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 16
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 12
РАН - Российская академия наук 1794 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 90 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 511 8
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 302 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 7
Информзащита Учебный центр 38 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 718 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 104 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 249 5
University of Oxford - Оксфордский университет 195 5
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 8 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 108 4
University of California - Калифорнийский университет 82 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 4
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 8 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 517 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 4
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 4
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 3
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 3
ТГУ - Томский государственный университет 142 3
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 36 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 329 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9969 140
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 108
Black Hat - Конференция 78 46
Defcon 44 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 15
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 975 13
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 13
Positive Hack Days - PHDays 20 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 8
CNews AWARDS - награда 440 6
Международный женский день - 8 марта 284 6
Fortinet Security Day 9 5
Capture the Flag - CTF 28 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 5
CeBIT 611 5
Infosecurity - выставка 63 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 3
USENIX - техническая конференция 15 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 906 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 3
CNews FORUM Кейсы 158 3
Biometrics AIA 17 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 2
ISE - Integrated Systems Europe 45 2
Oracle OpenWorld 65 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
JD.com 618 Shopping Festival 32 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Единый день голосования 101 1
Photokina 59 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
USENIX Security Symposium 4 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1255545, в очереди разбора - 827374.
Создано именных указателей - 130756.
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