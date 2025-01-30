Colonial Pipeline
Colonial Pipeline и организации, системы, технологии, персоны:
|Демократическая политическая партия США 116 1
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Mordor Intelligence 29 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
|Recorded Future 14 1
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