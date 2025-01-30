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Colonial Pipeline



30.01.2025 Таинственный троян-шифровальщик вывел из строя на шесть недель подрядчика Пентагона и энергетической отрасли США 1
08.02.2024 Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты 1
19.09.2022 Google за $5,4 млрд купила ИБ-компанию с непростой судьбой 1
09.08.2022 Троян-шифровальщик атаковал крупный газопровод в Европе 1
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
05.05.2022 Знаменитые «русские хакеры» восстали из пепла и продолжили громить интернет 1
18.03.2022 5 самых известных фишинговых атак 2
18.02.2022 Vmware: системы Linux подвергаются атакам программ-вымогателей и криптоджекинга 1
01.02.2022 Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт 1
26.01.2022 Check Point Cyber Security Report 2022: атаки на вендоров программного обеспечения выросли на 146% в 2021 году 1
15.01.2022 Четыре крупнейших взлома 2021 года — чему они учат 1
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 1
10.11.2021 По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров» 1
10.11.2021 Американские и британские компании считают себя хорошо подготовленными в области ИБ 1
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 1
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
21.09.2021 Америка пошла войной на криптобиржи 1
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 1
30.08.2021 Positive Technologies: число атак с использованием шифровальщиков бьет все рекорды 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 1
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
28.06.2021 Катастрофическая хакерская атака на нефтепровод привела к изменению законодательства США 1
11.06.2021 Ответственность за рост случаев кибервымогательства возложили на страховую систему США 1
10.06.2021 Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод 1
10.06.2021 Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 1
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Colonial Pipeline и организации, системы, технологии, персоны:

Darkside - Хакерская группировка 27 19
REvil - Хакерская группировка 48 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1404 13
Kaseya 34 8
BlackMatter - Хакерская группировка 12 5
Apple Inc 12109 4
SolarWinds 49 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 3
Google LLC 11788 3
Quanta Computer 210 3
ИТБ - Информационные технологии будущего 77 3
Fortinet 388 2
Emsisoft 11 2
Trellix - FireEye 58 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
X Corp - Twitter 2847 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
Elliptic 12 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1183 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
NetApp - Network Appliance 637 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Lenovo Group 2294 1
Cisco Systems 5115 1
Microsoft Corporation 24640 1
Check Point Software Technologies 760 1
Broadcom - VMware 2363 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Toshiba Corporation 2929 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
Poly - Plantronics 136 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Google Siemplify 3 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 31 1
Cognyte Software 1 1
JBS 10 5
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Совкомбанк Совесть 271 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
STG - Symphony Technology Group 6 1
Beazley Insurance Company 2 1
Мосюрцентр Коллегия Адвокатов 1 1
Creos Luxembourg 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Силовые машины 111 1
УТЗ - Ротек АО 3 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1519 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1211 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 6
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 552 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 2
Федеральное казначейство России 1778 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Судебная власть - Judicial power 2315 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Прокуратура Турции 2 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1004 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Правительство Польши - органы государственной власти 31 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 29 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Демократическая политическая партия США 116 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 32
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2541 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1094 2
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Оповещение и уведомление - Notification 4624 2
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AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 563 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 4
Microsoft Windows 15680 3
Apache Logging Project - Log4j 26 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Fortinet FortiOS 36 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 237 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 1
SUEX - криптовалютная биржа 2 1
NetApp ONTAP 66 1
Microsoft Azure 1409 1
Poly Network - блокчейн-платформа - криптобиржа 6 1
Statista 229 1
TP-Link Tether 44 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Linux OS 9967 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 104 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 95 1
Microsoft Office Word 776 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Stafory - робот Вера 330 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
NetApp Spot PC 1 1
Thodex - криптовалютная биржа 7 1
МТС - NUUM 33 1
Microsoft Exchange 1715 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
Sliver 11 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 152 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Biden Joe - Байден Джо 131 5
Мельникова Анастасия 375 5
Кирюхин Дмитрий 86 3
Водясов Алексей 222 3
Зайцев Михаил 262 3
Гвоздев Дмитрий 128 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 442 2
Кремец Виталий 6 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 2
Шнуров Сергей 5 2
Полянин Евгений 4 2
Пузыревский Даниил 2 2
Коротаев Дмитрий 2 2
Путин Владимир 3176 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
Патрушев Николай 26 1
Callow Brett - Кэллоу Бретт 2 1
Васинский Ярослав 1 1
Жабыкин Василий 1 1
Юракова Яна 8 1
Родионов Михаил 45 1
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
Ройфман Роман 16 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 1
Безруков Сергей 3 1
Baskin Brian - Баскин Брайан 1 1
Aguilera Christina - Агилера Кристина 6 1
Крылов Евгений 8 1
Mayorkas Alejandro - Майоркас Алеандро 3 1
Бессонов Андрей 1 1
Сапегин Алексей 1 1
Хансвяров Руслан 1 1
Скулкин Олег 38 1
Храмов Олег 5 1
Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 1
Панова Ксения 2 1
Муромский Роман 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Малоземов Алексей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 31
Россия - РФ - Российская федерация 144552 17
США - Нью-Йорк 3098 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 3
Украина 7615 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 3
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Америка - Американский регион 2163 2
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