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РусБИТех Astra Linux ГК Астра TROK SDS программно-определяемое хранилище данных

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - TROK SDS - программно-определяемое хранилище данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.07.2026 «Группа Астра» выпустила платформу Astra Cloud 2.1: расширенный контроль над облачной средой 2
30.04.2026 Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель 2
31.03.2026 Развертывание инфраструктуры ускоряется: TROK 1.2 автоматизирует создание ВМ с помощью снапшотов 2
14.10.2025 Trok — новое решение для построения отказоустойчивых систем хранения данных 1
07.10.2025 МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Microsoft Corporation 25775 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 1
СалютДевайсы - Элпитех 41 1
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 27 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 288 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1
DDR - Double data rate 3083 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 1
ЦОД - Резервный дата-центр 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 48 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 30 1
Мухин Денис 58 3
Прасковина Алина 1 1
Ботвинников Антон 1 1
Коноплев Виктор 1 1
Склабовский Сергей 5 1
Полунин Сергей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 4
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199225.
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