Positive Technologies: число атак с использованием шифровальщиков бьет все рекорды

Специалисты Positive Technologies проанализировали актуальные киберугрозы II квартала 2021 г. Анализ показал рекордное количество атак с использованием программ-шифровальщиков, смену методов атак на отрасль торговли, а также тенденцию к созданию вредоносов, нацеленных на Unix-системы.

По данным анализа, количество атак во II квартале 2021 г. увеличилось лишь на 0,3% в сравнении с I кварталом. Эксперты считают, что подобного замедления следовало ожидать, так как компании успели адаптироваться к работе в условиях пандемии, в том числе приняли меры по защите сетевого периметра и систем удаленного доступа.

Однако во II квартале были побиты все рекорды по количеству атак с использованием шифровальщиков: их доля составила 69% среди всех атак с использованием ВПО. Наибольшее количество инцидентов было выявлено специалистами в апреле (45%). Тем не менее нашумевшие атаки на крупнейшую трубопроводную систему США Colonial Pipeline и полицию округа Колумбия, которые привлекли внимание правоохранительных органов, сказались на активности операторов и распространителей шифровальщиков, и уже в июне число атак с использованием вымогательского ПО снизилось вдвое.

В исследовании Positive Technologies отмечается, что на форумах в дарквебе относительно недавно появился запрет на публикацию постов на тему партнерских программ операторов шифровальщиков. Эксперты считают, что в скором времени можно ожидать исчезновения так называемых партнеров как отдельной роли, а их задачи возьмут на себя сами операторы программ-вымогателей, которые будут собирать команды распространителей и курировать их напрямую.

Среди других тенденций, которые отмечают эксперты компании, — укрепившийся тренд на создание вредоносов, нацеленных на Unix-системы.

«Мы привыкли к мысли, что злоумышленники, распространяющие ВПО, — проблема систем на базе Windows, — сказала аналитик информационной безопасности Positive Technologies Яна Юракова. — Сейчас мы видим укрепление тренда на создание вредоносов для атак на Unix-системы, средства виртуализации и оркестраторы. Все больше компаний, в том числе крупных, используют ПО на базе Unix, и логично, что злоумышленники стали обращать внимание также на эти системы».

Одной из самых заметных тенденций стало изменение ландшафта киберугроз в сфере торговли. Эксперты обратили внимание на значительное снижение числа атак с использованием так называемых веб-скиммеров. При этом интерес к этой отрасли у злоумышленников, распространяющих шифровальщики, только растет. Доля атак с использованием программ-вымогателей среди атак с использованием ВПО во II квартале составила в торговле 95%. Эксперты связывают эти изменения с тем, что раньше основной целью злоумышленников, атакующих торговые компании, была кража данных — платежных реквизитов, персональных и учетных данных клиентов. Сейчас же преступники все чаще преследуют прямую финансовую выгоду, рассчитывая получить крупный выкуп.