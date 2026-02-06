Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Google Mandiant Threat Intelligence Red Cliff Consulting

Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.02.2026 У хакеров новая тактика: жертв запугивают и вызывают им на дом спецназ 1
03.12.2025 22% компаний считают самыми уязвимыми ИТ-сервера с приложениями и базами данных 1
19.11.2025 «Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется 1
15.09.2025 Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
01.08.2025 Сверхскрытный бэкдор внедряется через уязвимость в SAP и нападает на системы под Linux 1
17.04.2025 Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста 1
17.03.2025 Срочные обновления для роутеров Juniper: уязвимость эксплуатируют хакеры-профессионалы 1
06.03.2025 Хакера Lazarus добавили в свой арсенал новый бэкдор и атакуют им управленцев 1
27.01.2025 Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей 1
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер 1
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1
30.09.2024 Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
16.02.2024 Госхакеры используют «дыры» в VPN Ivanti и захватывают системы жертв 1
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года 1
24.01.2024 Китайская киберразведка полтора года пользовалась в VMware зияющей «дырой», о которой не знали ни разработчики, ни жертвы 1
01.08.2023 Во взломанных и уже давно починенных почтовых шлюзах Barracuda нашелся затаившийся китайский бэкдор 1
21.07.2023 «Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе 1
11.07.2023 Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS 1
18.04.2023 «Касперский» нашел свежую брешь во всех серверных и клиентских Windows. На нее уже насели хакеры-вымогатели 1
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха 1
13.10.2022 Криминальный сервис Caffeine превращает в киберпреступника любого желающего без навыков программирования 1
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике 1
19.09.2022 Google за $5,4 млрд купила ИБ-компанию с непростой судьбой 1
30.05.2022 Хакеры поставили рекорд по атакам на «дыры» в ПО Microsoft, Apple и Google, о которых сами вендоры ничего не знали 1
17.03.2022 ИТ-гигантам запретят дорогие покупки. Блокировать сделки будут без суда 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 1
23.01.2020 Citrix и FireEye Mandiant выпустили сканер признаков компрометации 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
08.05.2018 Хакеры украли банковские идентификаторы половины населения США 1
08.09.2017 Хакеры украли данные половины населения США 1
13.07.2017 Axoft усилила портфель ИБ-решениями FireEye 1
28.12.2016 Китай пригрозил применять военную силу ради своей кибербезопасности 1
21.09.2015 Зараженные коммутаторы Cisco обнаружились в России, США и Китае 1
15.09.2015 На Украине и в других странах обнаружены роутеры Cisco с «жучками» 1
03.04.2014 Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня 1
20.03.2014 Инвестиции в ИБ-стартапы в 2013 г. составили $1,4 млрд 1
21.05.2013 Китай возобновил кибер-атаки на США 1
07.05.2013 США обвинили Китай в регулярных кибер-атаках 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Google и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 17
Microsoft Corporation 25325 9
Google LLC 12330 6
Apple Inc 12728 5
Trellix - FireEye 60 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 4
Palo Alto Networks 169 4
Cisco Systems 5234 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 3
GitHub 988 3
Trend Micro 631 3
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 82 3
Imperva - Incapsula 7 2
Broadcom - VMware 2510 2
SAP SE 5461 2
Amazon Inc - Amazon.com 3160 2
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
Check Point Software Technologies 804 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1539 2
ESET - ESET Software 1147 2
Sophos - SophosLabs 424 2
Experian 81 2
Kaseya 34 2
Palo Alto Networks - Palo Alto Unit 42 14 2
Progress Software - MarkLogic 29 1
APT 1 - Comment Crew - Шанхайская группа - подразделение 61398 - Хакерская группировка 1 1
IBM Trusteer 13 1
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
MITRE Corporation 9 1
DBAPPSecurity WeBin Lab 2 1
IT Guard - АйТи Гард 1 1
ITG18 - Charming Kitten - Phosphorous - Phosphorus - APT42 - APT35 - Хакерская группировка 3 1
Centripetal 1 1
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
APT45 - Andariel, Stonefly, Silent Chollima, Onyx Sleet - Хакерская группировка 1 1
Samsung Electronics 10697 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 821 1
X Corp - Twitter 2913 1
Huawei 4279 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 240 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 2
Lockheed Martin 767 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 1
Hensoldt 2 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Airbus Group - Airbus Industries 235 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Coca-Cola Company 260 1
British Airways - British Midland International 127 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Colonial Pipeline 34 1
STG - Symphony Technology Group 6 1
JBS 10 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 58 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 71 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 446 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
Демократическая политическая партия США 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 39
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 13
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 9
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 9
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 962 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2265 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 751 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3581 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3280 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2354 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2721 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 374 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2787 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1765 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 988 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 569 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 3
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2667 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 17
Microsoft Windows 16422 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 4
FreePik 1492 3
Linux OS 11004 3
Apple macOS 2281 3
JavaScript - JS - язык программирования 1341 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
Microsoft Office 3992 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1233 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Oracle Java - язык программирования 3350 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
Microsoft Office 365 988 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 441 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 257 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 86 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 2
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 28 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 146 1
Barracuda ESG - Barracuda Email Security Gateway 2 1
Bybit - криптовалютная биржа 19 1
YAML - Ain't Markup Language 34 1
Palo Alto Networks - Cortex XDR - Cortex XSOAR - Cortex Xpanse - Cortex XSIAM 3 1
Python PyPI - Python Package Index 48 1
BusyBox 18 1
Trellix - FireEye Endpoint Security 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 882 1
Google Android 14809 1
Apple iOS 8314 1
Microsoft Windows 10 1901 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Apple iCloud 293 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
Мельникова Анастасия 433 6
Зайцев Михаил 317 3
Carmakal Charles - Кармакал Чарльз 2 2
Водясов Алексей 222 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 2
Павлов Никита 124 2
Нечаев Сергей 3 1
Харитонова Екатерина 8 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
Mclaughlin Mark - МакЛафлин Марк 5 1
Ploder Rodolfo - Плодер Родольфо 1 1
Hultquist John - Халтквист Джон 1 1
Kalra Trishaan - Калра Тришаан 1 1
Путин Владимир 3381 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Прибочий Михаил 44 1
Богачев Игорь 182 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Гвоздев Дмитрий 139 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Sanders Bernie - Сандерс Берни 5 1
Фефелов Владислав 15 1
Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
Бабенко Алексей 9 1
Ларин Борис 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 14
Россия - РФ - Российская федерация 158235 10
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 5
Европа 24678 3
Южная Корея - Республика 6877 3
Индия - Bharat 5728 3
Украина 7813 3
Китай - Пекин - Beijing 1057 3
Швеция - Королевство 3721 2
Сингапур - Республика 1915 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 2
Канада 4995 2
Израиль 2788 2
Германия - Федеративная Республика 12959 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 2
Китай - Тайвань 4144 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 2
Таиланд - Королевство 874 2
Филиппины - Республика 581 2
США - Джорджия 329 2
США - Джорджия - Атланта 259 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Япония 13565 1
Ирландия - Республика 1029 1
Польша - Республика 2004 1
Европа Восточная 3124 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Израиль - Тель-Авив 113 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 1
Нидерланды 3645 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
Кипр - Республика 621 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1197 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Айсберг - Eisberg 192 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 2
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Английский язык 6888 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 230 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 347 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Спорт - Футбол 753 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Bloomberg 1554 4
BleepingComputer - Издание 426 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 227 1
NYT - The New York Times 1091 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
PC Magazine - PCMag 94 1
Известия ИД 716 1
Открытые системы ИД 176 1
Juniper Research 552 2
CB Insights 10 1
Gartner - Гартнер 3620 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще