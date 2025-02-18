Фефелов Владислав
Фефелов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦСР - Центр стратегических разработок 139 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
|Полякова Оксана 8 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Данилин Алексей 22 1
|Гутин Александр 18 1
|Глембоцкая Мария 1 1
|Перов Павел 13 1
|Сухов Алексей 11 1
|Кулина Анастасия 11 1
|Батранков Денис 8 1
|Гулевич Виктор 4 1
|Вибе Ольга 1 1
|Калякин Сергей 1 1
|Кузьмичев Андрей 16 1
|Фисенко Лев 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 14
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 7
|ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
|Беларусь - Белоруссия 5695 1
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