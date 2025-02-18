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Фефелов Владислав



18.02.2025 AppSec Solutions и «Айтуби» объявили о начале сотрудничества 1
19.09.2024 AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке 1
31.01.2022 Axoft начала продавать российских программных роботов Robin 1
26.11.2021 Партнерам Axoft станут доступны облачные технологии МТС 1
04.10.2021 Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft 1
07.12.2020 Исследование: 34% госзаказчиков испытывают трудности при выборе подходящих отечественных ИТ-решений 1
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 1
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 1
13.07.2017 Axoft усилила портфель ИБ-решениями FireEye 1
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России 1
07.11.2016 Axoft пополнил свой продуктовый портфель решениями MaxPatrol SIEM LE и PT MultiScanner 1
05.04.2016 Axoft пополнила свой продуктовый портфель решениями MaxPatrol 8 и MaxPatrol SIEM 1
16.02.2016 Axoft пополнила свой продуктовый портфель системой контроля сотрудников «Стахановец» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Фефелов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 329 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 3
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 13 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 1
ИКС 321 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Корус Консалтинг ГК 1223 1
Trellix - FireEye 58 1
Palo Alto Networks 147 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 31 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 49 1
IT Guard - АйТи Гард 1 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 6 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 39 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 139 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 264 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2075 3
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 36 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 576 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
DevOps - Development и Operations 877 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 254 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3766 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 826 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 378 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1248 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 652 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 339 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2998 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 3
Swordfish Security - AppSec Track 8 3
Swordfish Security - AppSec Code 8 3
Swordfish Security - AppSec Hub 11 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 2
Positive Technologies - XSpider 33 2
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 1
Positive Technologies - PT Sandbox 73 1
Positive Technologies - PT Platform 8 1
Microsoft Office 3749 1
Microsoft Skype 2067 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
NVision Барьер 656 1
Swordfish Security - AppSec CoPilot 2 1
Полякова Оксана 8 2
Прибочий Михаил 44 2
Данилин Алексей 22 1
Гутин Александр 18 1
Глембоцкая Мария 1 1
Перов Павел 13 1
Сухов Алексей 11 1
Кулина Анастасия 11 1
Батранков Денис 8 1
Гулевич Виктор 4 1
Вибе Ольга 1 1
Калякин Сергей 1 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Фисенко Лев 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 7
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4850 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2319 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 296 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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