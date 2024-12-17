Swordfish Security AppSec Code
AppSec.Code - среда разработки программного обеспечения со встроенными функциями информационной безопасности, которая позволит заменить решение американской компании GitLab, которая заявила об уходе с российского рынка в 2022 году.
Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
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