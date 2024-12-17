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Swordfish Security AppSec Code


AppSec.Code - среда разработки программного обеспечения со встроенными функциями информационной безопасности, которая позволит заменить решение американской компании GitLab, которая заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. 


17.12.2024 Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code 1
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов 1
19.09.2024 AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
16.07.2024 Россия заместила решение GitLab на рынке разработки защищенного программного обеспечения: платформа AppSec.Code от компании AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) включена в реестр российского ПО 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
Checkmarx 9 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
Sonatype 7 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
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Ростелеком 9701 1
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