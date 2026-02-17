Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

AppSec Solutions обновила продукт для управления жизненным циклом разработки защищенного ПО

AppSec Solutions обновила продукт для управления жизненным циклом разработки защищенного ПО.

Обновленная платформа AppSec.Code позволяет командам разработчиков, которые пользуются популярными репозиториями с открытым кодом, перейти на отечественные инструменты DevSecOps для контроля версий кода, при этом пользуясь всеми наиболее современными практиками в области ИБ и анализом качества разрабатываемого ПО.

Российская замена зарубежных VCS-систем теперь позволит разработчикам переходить на новейшие инструменты, при этом не теряя в наборе функционала. Первый релиз в этом году коснулся, в первую очередь, мажорного обновления ядра до версии 18.7.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Это очень важно, особенно на фоне того, что рынок разработки до сих пор в немалой степени использует устаревшие версии VCS-cистем, которые невозможно обновить, ведь их техническая поддержка закрыта на территории России. У многих есть список незакрытых уязвимостей и багов, которые невозможно закрыть без обновления. Не говоря о сниженной производительности, по сравнению с современными системами. Мы обновили ключевые компоненты платформы, улучшили стабильность и производительность инстансов как в docker, так и в k8s», – сказал Данил Балавнев, руководитель продукта AppSec.Code. компании AppSec Solutions.

Помимо увеличения производительности, разработчики платформы AppSec.Code добавили в продукт нативную интеграцию с другими продуктами экосистемы AppSec Solutions, которые автоматически производят сканирования в практиках SAST/DAST/SCA, подсвечивая уязвимости на этапе разработки, не допуская их в продакшн. У платформы также расширили возможности администрирования, внедрив более гибкие правила управления доступом при более жестком контроле критичных операций. Нарастили аналитику – теперь доступны не только метрики о работоспособности, включая автотесты, пайплайны и деплои, но и данные о коде, дубликатах кода, сложности функций, рейтинге разработчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инвестиции без лишних барьеров: как токенизация меняет правила игры в недвижимости

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Блокнот» в Windows улучшили так, что через него стало можно захватывать ПК по сети

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще