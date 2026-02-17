AppSec Solutions обновила продукт для управления жизненным циклом разработки защищенного ПО

Обновленная платформа AppSec.Code позволяет командам разработчиков, которые пользуются популярными репозиториями с открытым кодом, перейти на отечественные инструменты DevSecOps для контроля версий кода, при этом пользуясь всеми наиболее современными практиками в области ИБ и анализом качества разрабатываемого ПО.

Российская замена зарубежных VCS-систем теперь позволит разработчикам переходить на новейшие инструменты, при этом не теряя в наборе функционала. Первый релиз в этом году коснулся, в первую очередь, мажорного обновления ядра до версии 18.7.

«Это очень важно, особенно на фоне того, что рынок разработки до сих пор в немалой степени использует устаревшие версии VCS-cистем, которые невозможно обновить, ведь их техническая поддержка закрыта на территории России. У многих есть список незакрытых уязвимостей и багов, которые невозможно закрыть без обновления. Не говоря о сниженной производительности, по сравнению с современными системами. Мы обновили ключевые компоненты платформы, улучшили стабильность и производительность инстансов как в docker, так и в k8s», – сказал Данил Балавнев, руководитель продукта AppSec.Code. компании AppSec Solutions.

Помимо увеличения производительности, разработчики платформы AppSec.Code добавили в продукт нативную интеграцию с другими продуктами экосистемы AppSec Solutions, которые автоматически производят сканирования в практиках SAST/DAST/SCA, подсвечивая уязвимости на этапе разработки, не допуская их в продакшн. У платформы также расширили возможности администрирования, внедрив более гибкие правила управления доступом при более жестком контроле критичных операций. Нарастили аналитику – теперь доступны не только метрики о работоспособности, включая автотесты, пайплайны и деплои, но и данные о коде, дубликатах кода, сложности функций, рейтинге разработчиков.